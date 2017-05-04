Шли танки по брусчатке

Корреспонденту «Русской планеты» удалось побывать на прошедшей 3 мая вечерней репетиции Парада в честь 72-й годовщины разгрома нацистской Германии. В данном материале приводится его личное впечатление от увиденного на Красной площади.

Парад Победы — это то зрелище, которое рекомендуется к просмотру вживую. По объективным причинам такая честь мало кому выпадает 9 мая, и единственная возможность понаблюдать за прохождением военнослужащих и военной техники — это две репетиции, которые, как правило, проходят в начале мая. Первая — проходит поздно вечером, а вторая — утром.

В этом году вечерняя репетиция состоялась 3 мая в 22:00. Впервые Минобороны вело стрим-трансляцию в социальной сети «Одноклассники». Причем камера была установлена на самоходной гаубице «Мста-С», которая двигалась в составе парадного расчета. Кстати, 4 мая Минобороны обещает провести стрим-трансляцию подготовки авиационной части Парада Победы. Утренняя репетиция состоится 7 мая.

3 мая по брусчатке прошагали курсанты суворовских училищ и высших военных учебных заведений, а также офицеры различных подразделений Вооруженных сил, Росгвардии, ФСБ и МЧС. Прекрасной традицией стало участие в Параде суворовцев (они шагают первыми) и женщин, которые служат в частях связи и материального обеспечения.

Из техники на Параде, помимо упоминавшейся самоходки «Мста-С», можно будет увидеть новейшие САУ «Коалиция-СВ», танки Т-72Б3 и Т-14 «Армата», БТР-МД «Ракушка», боевую машину десанта БМД-4, гусеничную платформу «Курганец-25», бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», зенитные ракетные комплексы «Бук-М2», «Тор-М2У», «Панцирь-С1», оперативно-тактические комплексы «Искандер», ЗРК «С-400» и мобильные стратегические комплексы «Ярс», которые приходят на смену «Тополю-М».

Однако первой техникой, которая проехала по Красной площади, был легендарный Т-34 — детище Михаила Кошкина, работавшего на Харьковском заводе транспортного машиностроения № 183. Гениальный конструктор заложил в машину огромный модернизационный потенциал, который позволил совершенствовать танк, приспосабливая его к изменяющимся условиям войны.

Мне посчастливилось впервые в жизни побывать на репетиции Парада Победы и ощутить мощь техники, которая двигалась по брусчатке главной площади страны. На обывателя ряды шагающих солдат и массивные оружейные конструкции производят неизгладимое впечатление. Это неудивительно, ведь смысл военного парада изначально заключался в демонстрации военной мощи. Государство как бы дает понять всему миру, что с ним шутки плохи.

До Первой мировой войны военные парады проходили достаточно часто, но потом эта мода ушла. Стоит понимать, что организация парада — дело трудоемкое и затратное. Необходимо собрать, одеть и научить идеально маршировать несколько тысяч военнослужащих. Если государство привлекает тяжелую военную технику, то водители как минимум несколько дней отрабатывают синхронное движение в городских условиях.

Кроме того, прохождение колонн техники неблагоприятно сказывается на инфраструктуре: портится асфальт, перекрывается практически весь центр города, создаются неудобства для передвижения граждан, самолеты с помощью химикатов разгоняют облака, полиция, Минобороны и мэрия стоят на ушах.

Именно за это либеральная общественность России критикует парады в честь 9 мая. Почему, дескать, нельзя победу над нацизмом отметить скромнее? Почему мы уподобляемся какой-то КНДР и тратим большие ресурсы на организацию шествия военнослужащих и военной техники?

Побывавший на репетиции или на самом Параде Победы человек однозначно ответит — нельзя праздновать этот день по-другому! Без демонстрации военной мощи невозможно прочувствовать множество находящихся за гранью разума вещей. Для тех, кто сейчас отдаленно помнит войну, Парад Победы — это, несомненно, дань памяти и уважения. В свою очередь послевоенным поколениям и особенно гражданам, родившимся после 1991 года, Парад нужен как духовная связь с советским прошлым.

Глупо рассчитывать на какой-либо интерес молодежи и детей к Великой Отечественной войне, если в стране нет Парада и достойных фильмов о том периоде истории. На Параде исполняются песни и марши, которые ассоциируются с великим праздником, хотя часть из них не была сочинена во время ВОВ.

Суть Парада Победы не в этом, а в том, чтобы каждый гражданин осознавал важность исторической преемственности. С течением лет меняется название государства, меняется политическая власть, меняется идеология, меняется экономика, меняется военная техника и структура Вооруженных сил, но память о героическом прошлом и великом подвиге народа должна всегда оставаться незыблемой.

Это простая истина, однако ее очень сложно сохранить. Российская молодежь и зрелое поколение бесконечно далеки от более-менее глубокого понимания того, что происходило в первой половине 1940-х годов, и в этом нет их вины. Очевидцев ВОВ становится все меньше и меньше. Определенное беспамятство — это естественный процесс, и потому какой бы ни была экономическая и политическая ситуация в нашей стране традиция проводить Парад Победы должна быть неприкосновенна.

Еще один важнейший гештальт, который несет в себе Парад Победы, это гордость за армию и осознание единства Вооруженных сил и народа. Красную площадь пересекают как давно стоящие на вооружении образцы военной техники, так и новейшие. В этом есть некоторое лукавство. Например, Россия пока не может развернуть серийное производство «Арматы», «Курганца» и «Коалиции-СВ», вероятно, из-за проблем, выявленных на испытаниях.

Наша страна хвалится тем оружием, которое оно не сможет применить даже в ближайшие годы. Это неприятная правда, но она не означает, что россияне не могут гордиться достижениями отечественной оборонной отрасли. Во всех ведущих рейтингах Россия уступает только США, а с мотивацией у наших военнослужащих не было проблем и в 1990-е годы.

Тема Вооруженных сил всегда имела особое значение для нашей страны в силу бесчисленного количества угроз военного характера. Армия, по сути, всегда была народной и служила ему. И дело не только в призывной системе. На человека в погонах возлагается священная обязанность, и только во время Парада Победы это ощущает вся страна, включая самих военнослужащих.

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