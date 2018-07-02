Такой футбол нам нужен

День 1 июля 2018 года для нас стал национальным праздником. Несмотря на невероятное давление и преимущество в классе со стороны испанцев, россияне не дрогнули и смогли победить в поединке за выход в одну четвёртую финала. Подопечные Черчесова самоотверженно боролись, и в итоге были вознаграждены, хотя и не смогли забить ни одного гола с игры.

Audentes fortuna juvat — смелым покровительствует удача.

Фортуна как минимум трижды улыбнулась нашим футболистам. Первый раз — это 11-метровый штрафной удар, который уверенно реализовал нападающий Артём Дзюба, и дважды уже в серии пенальти нас «простили» гости из Пиренейского полуострова. Отдельной похвалы заслужил вратарь Игорь Акинфеев, который успешно справился с двумя ударами испанцев.

Конечно, причина победы России заключается не только в везении. Ребята играли на максимум, и это не банальная фигура речи. Члены сборной прекрасно осознавали, что от них в родных стенах ждали не результата, а игры как в популярной песне группы «Сплин» (хоть она и посвящена гандболу): «Мы готовы — мы пришли на фронт».

Так, собственно, и было: россияне почти все 130 минут матча героически держали оборону, чувствуя не подлежащее обсуждению превосходство соперника. Главная задача — не пропустить. Изредка мы наблюдали попытки контратаковать, но в душе понимали: испанцам невозможно забить, нужно терпеть и тянуть до серии пенальти. Только здесь наш шанс на победу. Дома родные стены всё же помогают. И в итоге — помогли!

Западная пресса наверняка напишет о «русском футбольном чуде». Впервые за десять лет (победа в четверть финале ЧЕ-2008 над Голландией со счётом 3:1) русские обыграли противника, мощь которого многократно превосходила их объективные способности.

Однако вряд ли победу над испанцами можно объяснить какой-то особой стратегией на матч или необычной тактикой тренировок. Подопечные Черчесова были изначально настроены на игру как на последний бой («он трудный самый»), и потому записали перед выходом на поле видеообращение к болельщикам. Такая заготовка на каждый матч работать, конечно, не будет, но сражение с Испанией происходит раз в 10 лет и потому без готовности отдать все силы на поле выходить в принципе не имеет смысла.

Победа над одной из сильнейших сборных мира не решит массу проблем в нашем футболе. Наивно надеяться, что с этих пор российская команда будет более-менее стабильно играть и бороться за каждый сантиметр поля во всех поединках. Также с большой вероятностью Черчесову или его преемнику не удастся сбалансировать состав сборной, подготовив достойную замену ветеранам (Игнашевичу и Жиркову), от которых по-прежнему слишком многое зависит.

Поэтому никакого «русского чуда» по большому счёту нет, если под ним подразумевать системную целенаправленную работу. Феномен прошедшего в «Лужниках» матча заключается в готовности футболистов пожертвовать собой ради общей победы, ради своих соотечественников. Второй раз сборная может так не сыграть, но здесь и сейчас наши футболисты оправдались за бесхарактерность и неудачи, которые сопровождали их на протяжении последних 10 лет.

Происходившие со сборной России события на ЧМ-2018, к сожалению, не всегда адекватно трактовались. Пойманные благодаря невероятной поддержке трибун кураж и удача, в качестве закономерной награды за мужество (проявления которого мы наконец-то дождались) определённой аудиторией нередко воспринимались, как следствие подкупа или случайного стечения обстоятельств.

Если верить злым языкам, «коварный Кремль», чтобы порадовать болельщиков, умудрился подкупить богатейшую Саудовскую Аравию, убедить проиграть неуступчивый Египет. С Уругваем вышла «неувязочка» (сборная проиграла 3:0), а вот с Испанией вновь удалось провернуть номер.

В общем, победа России — это не результат бескомпромиссной борьбы с противниками при оглушительной поддержке трибун, а очередная «многоходовочка», призванная усыпить внимание общества к другим проблемам. Политика, конспирология, русофобия и откровенная глупость вновь смешались с футболом.

Явно неадекватная реакция поступила и от представителя патриотического лагеря в лице лидера партии «Великая Россия», бывшего депутата Госдумы Андрея Савельева.

«Прошу всех, кто сегодня что-то пишет о «победе» отписаться от меня. Я не желаю общаться с идиотами, которые не понимают, что теперь,кроме договорных матчей, бывают договорные олимпиады и мировые чемпионаты. Вы мне, господа, «болельщики» совершенно омерзительны. Я с вами общаться не желаю никогда и ни по какому поводу», — заявил политик в Facebook.

Победа сборной России действительно затмевает множество других неудач и проблем. Однако подобный футбольный праздник бывает не так часто, и подавляющее большинство граждан провели эту ночь с чувством гордости за страну, которая способна совершать невозможное. Столь яркие успехи позволяют нам по-новому взглянуть на Родину, возвращая веру в чудо.

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