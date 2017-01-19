«Свободен и надежно укрыт»

Сергей Аракчеев, русский офицер, осужденный в 2007 году якобы за убийства чеченских мирных граждан, наконец-то на свободе. Эту информацию подтвердили РБК в пресс-службе Нижегородского областного суда.

​«Ходатайство об УДО поступило в Борский городской суд 11 ноября 2016 года. С ходатайством обратился сам Аракчеев. 5 декабря оно было рассмотрено и удовлетворено. 16 декабря вступило в законную силу», — сказал представитель суда.

Слухи о том, что Аракчеев на свободе, появились в конце прошлой недели: сетевое издание Pravda.ru ссылалось на информацию от источников в одном из телеграм-каналов. «Услышал об этом еще перед Новым годом, но лишь сейчас удалось проверить. Подтвердилось. Офицер Сергей Аракчеев - на свободе».

Поначалу никто из официальных лиц не подтверждал информацию, равно как и сторонники офицера и его адвокаты. Освобождение Аракчеева, которого так долго ждали - казалось бы, чем не повод для радости? История Сергея Аракчеева и его сослуживца, старшего лейтенанта Евгения Худякова – яркий пример того, как правосудие оказывается бессильно в случае, если на другой чаше весов – «воля чеченского народа», при том, что с доказательной базой у следствия были проблемы.

Дважды оправданные судом присяжных, с третьей попытки военнослужащие все-таки были осуждены. Имя Аракчеева год из года фигурировало в списках политзаключенных. Удивительное дело – за него просили не только патриоты, но и либералы: уж слишком много нестыковок в деле. Была организована широкомасштабная кампания в поддержку русского офицера, однако максимум, чего удалось добиться – частичного снятия обвинений (в разбое и превышении полномочий) в августе прошлого года. Северо-Кавказский окружной военный суд присудил ему компенсацию в 500 тыс. руб. Решение обжаловала прокуратура, и в результате компенсацию сократили до 200 тыс. руб.

Именно поэтому как издевательство звучит фраза, сказанная все тем же источником в канале telegram: «Человек укрыт надёжно, ни одна с*ка не достанет. И уже служит Родине». Позже газете «Московский Комсомолец» друзья Аракчеева рассказали, что его освобождение скрывали, потому что осужденному за убийство чеченцев угрожает опасность. «Бывший лейтенант "спешно покинул пределы родины, чтобы начать новую жизнь», - отмечает издание.

Как бы ни уверял Рамзан Кадыров россиян и лично Владимира Путина в том, что новые чеченцы – лучшие друзья русского народа и пламенные патриоты России, истории российских военнослужащих, воевавших когда-то в Чечне, почему-то заставляют в этом усомниться. Достаточно вспомнить историю с убийством Буданова. В 2003 году бывший полковник был признан военным судом виновным в превышении должностных полномочий, похищении и убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и приговорен к десяти годам колонии строгого режима. Он также был лишен всех наград и званий. В январе 2009 года Буданова выпустили из колонии по УДО.

Спустя два года экс-полковник Юрий Буданов был убит в Москве, когда выходил из нотариальной конторы на Комсомольском проспекте. В Буданова выстрелили восемь раз, от полученных ранений он скончался на месте происшествия. В убийстве Буданова суд присяжных признал виновным чеченца Юсупа Темерханова.

Следователи предполагали, что мотивом выходца из Чечни стала месть за убийство своего отца в 2000 году в Чечне, при этом выбор пал на Буданова исключительно из-за того, что бывший военный стал фигурантом одного из самых громких судебных процессов на Северном Кавказе.

Выходит, что вся наша система правосудия – суды присяжных, верховный суд, система УДО – ничто перед волей главы отдельно взятого региона. Опасаясь такого вот «горного» правосудия, Аракчеев был вынужден бежать с Родины, чтобы не разделить судьбу Буданова. Действуя по принципу «бей своих, чтобы чужие боялись», российская власть явно не добьется большей лояльности среди представителей элиты Кавказа. Как подобная трусость может отразиться на моральном духе армии – еще один крайне важный вопрос: раз мы не в состоянии отстоять честь и жизнь своих офицеров – а ведь Аракчеев, напомним, был дважды оправдан – то как мы можем рассчитывать на то, что они смогут отстоять наши жизни?

«Коллегия присяжных вновь, по непонятным мне и всему здравомыслящему обществу причинам, вынесла оправдательный вердикт, который не соответствует объективной картине происходящего. На мой взгляд, первопричиной тому послужило отправление правосудия не на территории Чеченской Республики, отсутствие в коллегии присяжных жителей Чечни, недопонимание присяжными по данному уголовному делу воли моего народа». Вот так прокомментировал Рамзан Кадыров в свое время оправдательный вердикт Аракчееву. Одну фразу стоит особенно запомнить: «недопонимание воли моего народа». И отныне вспоминать при каждом случае проявления этой самой воли, которая, как заведено в России, попадает почему-то преимущественно в криминальную хронику по всей стране.

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