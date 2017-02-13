Свинский прием

Французский биатлонист Мартен Фуркад стал настоящим антигероем сети. Волну возмущений вызвал его выпад против российских спортсменов во время чемпионата мира по биатлону. С подачи комментатора Дмитрия Губерниева был дан старт хештегам #фуркадсвинья и #фуркадтысвинья, а сам спортсмен подвергся оскорбительным атакам в соцсетях.

Впрочем, сам Фуркад заверил, что конфликт, который случился между ним и россиянами Антоном Шипулиным и Александром Логиновым, не нацелен против России, а отношения между ним и россиянами – хорошие.

«Жаль, что все это смешалось, в том числе моя позиция по допингу, которая никогда не была нацелена против России или биатлона в целом», - заявил Фуркад журналистам. И даже пообещал выпить водки с нашими спортсменами в знак дружбы.

Несмотря на показательное примирение, коллеги Фуркада поддержали своего напарника по цеху. Причина тому – допинговый скандал, разразившийся в прошлом году, который не лучшим образом отразился на наших спортсменах. В докладе Всемирного допингового агентства (WADA), помимо других спортсменов, значилась 31 фамилия российских биатлонистов. То, как поступил Фуркад с россиянами, его коллеги назвали «сведением счетов», не более того. Логинов был дисквалифицирован за использование допинга на два года, после чего вернулся в спорт. Именно это обстоятельство и привело к обиде со стороны Фуркада: по его мнению, спортсмены слишком легко отделались за свои преступления.

Напомним, что во время соревнований в смешанной эстафете в рамках чемпионата мира по биатлону, француз Мартен Фуркад подрезал Александра Логинова, в результате чего тот упал. Затем, уже ближе к финишу, Фуркад, идя впереди Антона Шипулина, менял траекторию и демонстративно не давал себя объехать. В итоге французская команда заняла второе место, а россиянам досталось третье. Это, кстати, первая победа нашей команды в данном виде соревнований за последние 9 лет.

Но самое интересное было потом. В момент награждения, когда спортсмены занимали свои места на пьедестале победы, уязвленные россияне демонстративно отказались жать руку Фуркаду. Тот вспылил и пытался покинуть церемонию награждения, однако его вернули – иначе команду могли оштрафовать. Позже ссора продолжилась во время совместной пресс-конференции. Вместо того, чтобы чествовать победителей соревнования – немцев – пресса стала свидетелем перепалки между российскими спортсменами и Фуркадом.

Конечно, с точки зрения биатлона, француз не нарушил формальных правил. Логинов к тому моменту, когда на него наехал Фуркад, уже завершал свою часть эстафеты. А что касается напряженной борьбы с Шипулиным перед финишем – Фуркад, так как шел первым, разумеется, имел право двигаться по той траектории, которую считал нужной. Но с этической точки зрения его поступок, разумеется, выглядит крайне некрасиво.

Вот и пойми, чего в этой истории больше: мнимой борьбы за «чистый спорт» или стремления насолить россиянам – «просто потому что». Допинговый скандал, грянувший в прошлом году аккурат перед летними Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро, привел к дисквалификации почти всех российских спортсменов. Это решение уже тогда называли исключительно политическим, принятым на фоне общего негатива к нашей стране, резко возросшего в последнее время.

Допинг, к сожалению, стал неотъемлемой частью большого спорта, не только в России, но и во всем мире. Тем не менее, за его использование наши спортсмены оказались наказаны как никто другой. Дошло до того, что даже российских паралимпийцев отстранили от участия в паралимпиаде в Рио – просто за компанию.

При этом на употребление допинга другими спортсменами, например, американскими теннисистками Винус и Сереной Уильямс, международные комитеты закрывают глаза. И предпочитают дисквалифицировать нашу Марию Шарапову. Хотя любому разумному человеку сразу понятно, кто из этих спортсменок употребляет допинг, достаточно лишь взглянуть на их фотографии.

Мартен Фуркад, десятикратный чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион – конечно, великий спортсмен, настоящая звезда мирового биатлона. Имея столько наград и титулов, он не слишком-то был озабочен победой, по его собственному признанию: устал, видать, от звездных достижений. Одной медалью больше, одной меньше – уже все равно. Однако его неуклюжая попытка заступиться за идеалы «чистого спорта» выглядит и правда по-свински. Куда более разумными звучат слова Антона Шипулина, сказанные после ссоры. «Мы поддерживаем друг друга, и когда к одному из членов команды относятся неподобающим образом, мы не можем спокойно смотреть на это. Спортсмены должны честно бороться на трассе, а не заниматься политикой».

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