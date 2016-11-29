Страсти по ОПК

Многострадальный предмет «Основы православной культуры», похоже, все-таки будет введен в школьное расписание. Как сообщил «Ъ», школьники будут изучать предмет с 1 по 11 класс, а не один год в 4 классе, как сейчас: на более длительном изучении предмета настаивал Патриарх Кирилл. Почему родители противятся этому предмету и как сделать православие интересным для учеников – разбиралась «Русская Планета».

Как пишет «Ъ», первый проект длинного учебного курса был завернут экспертами. После внесения в него исправлений было запущено заочное голосование, которое должно завершиться завтра. В распоряжении газеты оказалось письмо, которое было разослано членам Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, которое занимается разработкой школьных программ. Если члены объединения поддержат переработанный проект – то предмет «Основы православной культуры» могут быть введены по всей стране, на федеральном уровне.

Впервые об идее введения данного предмета в России заговорил еще Патриарх Алексий II, в 1999 году он призвал организовать преподавание основ православной культуры в государственных школах. Долгие годы во властных кабинетах готовилась законодательная база, необходимая для введения ОПК, проводились конференции и совещания с привлечением чиновников и специалистов от образования и священников, и лишь в 2009 году в правительство был направлен план по введению предмета под названием «Основы религиозных культур и светской этики», частью которого и стали собственно «Основы православной культуры». Сам предмет, как модульный элемент (то есть, который можно было выбрать по желанию, наряду с историей других мировых религий либо же светской этики) начали преподавать в школах в 2010 году.

Примерно в это же время у данного курса появилось множество весьма активных противников. Они возмущались тем, что дети изучают религиозный предмет в светской школе, в основном были недовольны «нетрадиционно верующие» - протестанты, мусульмане, и так далее. Странно, что волна противодействия появилась так поздно: в некоторых регионах, например, в Калужской области, курс ОПК был введен намного раньше, еще в 2006 году, за счет областного бюджета. Преподавание велось в 300 школах, причем примерно в 20% случаях дети изучали его в качестве обычного урока, а не как факультатив. А в Московской области предмет «Основы православной культуры» появился аж 16 лет назад, в 2000 году – в качестве факультативного. И, по словам министра образования области Лидии Антоновой, за все эти годы «не возникло ни одной проблемной ситуации с родителями детей, исповедующими другие религии».

В чем же причина противления этому предмету? Если отбросить эмоциональные антирелигиозные пасквили известного журналиста Невзорова, который весьма активно выступал против ОПК, и послушать более вменяемых критиков, то нельзя не согласиться с тем, что главная проблема предмета – недостаточно качественный учебный материал. «Учебник нужен, но его придется переписать с нуля» - такой вердикт учебнику «Основы религиозных культур и светской этики» был вынесен в 2010 году Андреем Смирновым, директором Института философии Российской академии наук. Сотрудниками этого, а также нескольких других институтов, и была проведена экспертиза учебного материала. По мнению экспертов, учебник несостоятелен в научном плане, не раскрыты понятия, что же такое культура, не показано, как именно она развивалась на основе той или иной религии. Исследователи выразили опасение, что в данном виде учебник опасен, а его настойчивое введение может вызвать ответную реакцию и спровоцировать всплеск атеизма. Именно это и случилось.

Лучшую характеристику предмету в его нынешнем виде – не только собственно «Основам православной культуры», но и всему набору модулей, включая светскую этику, в рамки которой ОПК и был насильно втиснут, дает простая характеристика из уст самих детей. «В прошлом году дочь училась в четвертом классе, где был предмет «Основы религиозных культур и светской этики». Тут все было, как положено, — на родительском собрании нам рассказали о предмете и предложили выбрать один из модулей. Даже показали учебники, правда, их никто не стал смотреть, кроме меня. «Светская этика» показалась ужасно нудной, поэтому я выбрала для дочери мировые религии. Претензий к учебнику у меня не было, хотя ребенок жаловался, что предмет скучный» - рассказала в интервью «Ъ» одна из мам, чьи дети изучали этот предмет.

«Скучно» - главное слово. Положение не смог исправить даже учебник диакона Андрея Кураева, который получил множество положительных экспертных оценок, тем не менее, критиковался за подмену понятия «культура» понятием «религия». Так что в голове большинства родителей предмет ОПК представляется как скучный урок, на который приходит священник и читает «Отче наш».

Но как тогда лучше всего рассказать нашим детям о том, что же такое православие и какую роль оно играет в нашей жизни – в культуре, архитектуре, традициях, и даже в общении в быту? Почему мы живем именно в такой стране? Какому народу мы принадлежим? Это чрезвычайно важные вопросы, которые необходимо ставить перед школьниками – да и, как показывает практика, не только перед ними. Однако давайте не будем забывать, что у нас за плечами – долгий и тяжелый период богоборчества, который не мог не сказаться – и до сих пор сказывается – на мышлении простых россиян. Почти за век советской власти мы потеряли многое: общинность, традиции отмечать религиозные праздники, ринулись праздновать Хэллоуин, забыв о собственных Святках – пусть и имеющих языческие корни, но, тем не менее, органично вплетенных в православную традицию России. Так к чему удивляться, что многие родители, которые крестят своих детей и покупают куличи на Пасху, одновременно с этим категорически против введения этого, без сомнения, нужного предмета?

Нам нужно заново учиться разговаривать с детьми о Боге и о Христе. Это непросто: сейчас, в век постмодернизма, кажется, что очень сложно объяснить ребенку разницу между добром и злом, тем более, когда в современных моральных правилах «все относительно». И религия прекрасно подходит для объяснения простейших вещей – добро, справедливость, честь, жертвенность и любовь. Только вот язык нужно выбрать уже другой. Ведь если дети говорят слово «скучно» - это лишнее тому подтверждение. Правильным путем было бы изменить угол предмета: возможно, уйти от долгих и нудных рассказов обо всех Вселенских соборах и какие правила там были приняты. А просто рассказать детям о том, что их окружает – но с точки зрения именно православной культуры. Позволить им взглянуть на привычные вещи через еще одну призму. Музыка, архитектура, литература, история – из всего, что создано русским народом и в чем он пребывает, живым светом струится православие. Именно оно и составляет суть русской культуры, это вам скажет любой культуролог. И рассказывать обо всем этом нужно не сухим отчетным языком современных учебников – положим руку на сердце и признаемся, что это – отличительная черта любого учебника – а так, чтобы было интересно. Тогда и будет результат. И не тот, который в виде сухих циферок в отчетностях ведомств, а самый что ни на есть главный: чистые, спасенные души, пришедшие к Богу. Или, как минимум, просто образованные граждане своей страны - понимающие, что это за страна и что мы за народ, с куда более широким кругозором.

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