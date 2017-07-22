Столица остается в Киеве

Великий полководец Киевский князь Святослав Игоревич после победоносного разгрома Хазарского каганата боевые действия перенес на восток. Вероятно, заключив с василевсом Никифором II Фокой договор об оказании военной помощи Византии, Святослав направил свой флот в устье Дуная.

Никифор Фока не понаслышке знал об искусстве и отваге русских воинов, отряд русских наемников был в его армии, которая освобождала от арабов Сицилию и Крит.

Только русские могли остановить болгарскую угрозу, в те годы Константинополь был вынужден платить болгарам дань.

Святослав вторгся в Болгарию и обосновался в городе Переяславце, этот город он считал серединой своей земли, и планировал в нем обустроить новую столицу великого славянского государства. Естественно, как и любой славянский правитель, он мечтал овладеть столицей всего мира Царьградом.

Во время отсутствия Святослава, уезжавшего в Киев по смерти матери великой княгини Ольги, для решения вопросов государственного управления, болгары вернули себе Переяславец, но Святослав вновь завоевал его. Болгарский царь Борис II признал вассальную зависимость от русского князя.

Не оставляя мечты о победе над императором ромеев, дружина Святослава заняла Филиппополь (ныне Пловдив в Болгарии) и через Адрианополь намеревалась двинуться на столицу Византии.

Об этом Святослав в свойственной ему манере обратился к императору Иоанну Цимисхию: «Иду на вы!»

В сражении, происшедшем у Аркадиополя (ныне Люлебургаз в Турции), много неясного, согласно греческим источникам объединенное войско русских, болгар и печенегов потерпело поражение, согласно русским – Святослав одержал победу и взял дань. Вероятно, это были две разные битвы, происшедшие в один год.

Поход против русских, обосновавшихся во Фракии (Болгарии), и продолжавших набеги на Византию, в 971 году возглавил лично Иоанн Цимисхий. Сначала он захватил столицу Болгарского царства Преслав, и в апреле этого же года подошел к крепости на Дунае Доростол (ныне Силистра в Болгарии), где находились основные силы русских – около 20 тысяч человек. Ромеев было в два с лишним раза больше, 40-45 тысяч воинов, а вскоре пришел и византийский флот.

Помощи Киевскому князю было ждать не откуда, «…Руска земля далеча, а печенези с нами ратьни, а кто ны поможеть?», - такие слова вложил в уста князю Нестор Летописец.

В конце апреля у Доростола произошло несколько сражений, которые приводили к тому, что русские вынуждены были укрываться за стенами крепости. Осада крепости длилась три месяца, во время нее осажденные совершали вылазки, во время одной из вылазок им удалось сжечь осадные орудия. Но положение осажденных оставалось незавидным, перспективы одолеть противника отсутствовали.

Византийская конница X века. Миниатюра из хроники Иоанна Скилицы

На военном совете русская дружина, воодушевленная речью своего военачальника, сказавшего: «…Или жить победителями или, совершившим знаменитые подвиги, умереть со славою», решила выйти на решающий бой. Он состоялся, согласно сообщениям византийского историка Георгия Кедрина, 22 июля.

Русские бились отчаянно и стали одерживать вверх, но, по словам Льва Диакона, внезапно разразился ураган и поднял пыль, которая забила глаза русским. Вдобавок ко всему, помощь ромеям оказал всадник «на белом коне; став во главе войска и побуждая его наступать на скифов, он чудодейственно рассекал и расстраивал их ряды... Впоследствии распространилось твердое убеждение, что это был великомученик Феодор».

Византийский историк приводит рассказ о том, что великомученик Феодор Стратилат был послан на помощь к императору Византии самой Богородицей.

Буря буквально загнала русскую дружину обратно в крепость, Святослав вступил в переговоры с Иоанном Цимисхием, проходивших на берегу Дуная. На почетных условиях вместе с дружиной русский князь покинул Доростол. В Болгарию он обязался никогда не возвращаться.

У Доростола столкнулись два великих полководца Святослав Игоревич и Иоанн Цимисхий. И лишь численное превосходство и помощь свыше помогла византийскому императору одержать победу над славянами-язычниками.

С мечтой об основании столицы славянского государства на Дунае Святославу Игоревичу пришлось расстаться.

Звание столицы, чуть было не ускользнувшее от Киева, вновь к нему вернется. И это будет провиденциальным событием, именно Киеву предстоит получить почетное звание матери городов русских, а водам киевского Днепра стать крещальной купелью Руси.

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