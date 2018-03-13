На старте сезона: «Мотовесна-2018»

С 16–18 марта в Москве пройдет уникальное для столицы событие, выходящее далеко за рамки обычной выставки – «Мотовесна 2018»
Уже на этой неделе состоится главное событие начала весны, первый вестник предстоящего мотоциклетного сезона: шестая международная выставка техники для активного отдыха.
Традиционно, после полугодового вынужденно - погодного затишья, «Мотовесна» вновь собирает цвет российской мотообщественности. Объединив мероприятия развлекательного и делового характера, - выставка будет интересна не только людям, имеющим отношение к мотобизнесу, но и всем, кто интересуется техникой для активного образа жизни, мотоспортом, мотоциклами или просто предпочитает насладиться развлекательной программой всей семьей.
Более того, - в этом году выставка стала ближе. Она проходит на новой площадке, удобной, вместительной, с хорошей инфраструктурой и транспортной доступностью.
На центральной арене и в фойе СК «Олимпийский» разместятся стенды крупнейших мировых производителей мотоциклов, скутеров, квадроциклов и аквабайков.
В 2018 году завод Harley-Davidson представил крупнейшее обновление семейства Softail. Легендарные круизеры получили новый двигатель, новый скрытый под сиденьем амортизатор, полностью переработанную раму и новую внешность.
Кроме легендарных Harley, BMW, KTM, Yamaha, Kawasaki и др., перед посетителями предстанут и российские производители.
Так, нашу мотопромышленность представят такие гиганты, как Балтмоторс, Завод имени Дегтярева, Ирбитский Мотозавод. А также легендарный «Урал» - единственный серийный мотоцикл с коляской. Сегодня он соответствует мировым стандартам качества и успешно продается по всему миру.
Помимо мототехники, зрители смогут увидеть стенды с экипировкой, запчастями, тюнингом расходными материалами. Их представляют мультибрендовые салоны и сами производители, в том числе российские.
Организаторы добавляют, что на «Мотовесне» можно будет увидеть, а на некоторых стендах и приобрести необходимые инструменты, аксессуары, одежду, обувь, сувениры. Мотоклубы, объединения путешественников, спортивные федерации расскажут о своей деятельности.
Грандиозное мероприятие для посетителей готовит и Департамент транспорта Москвы. Совместно с российским представительством BMW Motorrad ими приготовлен тематический квест, участники которого ответят на вопросы из различных областей мотоциклетной жизни.
Прошедшие непростой отбор сразятся в финале на глазах у зрителей. А бороться есть за что. Самый эрудированный получит суперприз, - новый туристический эндуро BMW G 310 GS.
Также на «Мотовесне» будут соревноваться кастомайзеры. XII Московское Международное Custom&Tuning Show каждый год выявляет лучших мастеров постсоветского пространства. А победитель отправляется на чемпионат мира по кастомайзингу в Кельн.
Центральная арена «Олимпийского» достаточно велика, чтобы помимо стендов разместить большую спортивную зону.
Впервые в России выступят французские спортсмены Жюльен Дюпон и Кенни Томас, известные по победам в крупнейших соревнованиях и экстремально сложным трюкам в стиле триал-фристайл.
На сложной полосе препятствий компанию им составят российские триалисты братья Фроловы.
Motul Extreme Show хорошо знакомо постоянным посетителям «Мотовесны». На этот раз рампы для фристайла будут построены не на улице, а под крышей «Олимпийского». Участие в шоу примут лучшие российские и европейские спортсмены.
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