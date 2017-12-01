Лед на старте!

Накануне Илья Авербух первым протестировал лед на Главном катке страны

В преддверии Большого открытия в первый день зимы, режиссер и постановщик Илья Авербух представил фрагменты своего нового новогоднего ледового шоу «Алиса в стране чудес» и раскрыл несколько секретов загадочной постановки.

Он отметил, что «Алиса» станет для него новым этапом в творчестве. «Я хотел сделать еще один шаг в развитии ледовых постановок, и мы ушли больше в цирковое шоу. У нас будут номера с батутом, сумасшедшая акробатика на льду, воздушные гимнасты, а также 3D-мэппинг, который будет дополнять фантасмагорический мир Алисы и сделает спектакль по-настоящему запоминающимся. Мы расскажем детям сказку про время – как надо его беречь и что не надо хулиганить со временем. Спектакль будет солнечный, яркий, новогодний, и, конечно, сюрреалистический – как и должно быть в сказке про Алису!

В роли Алисы в шоу выступает юная фигуристка Катя Куракова. И Авербух уверен, что у девочки большое будущее.

«На тренировках я видел в ее исполнении четверной сальхов – это абсолютный эксклюзив! Сразу после спектакля она поедет на Чемпионат России среди юниоров, где будет бороться за право выступать на Чемпионате мира среди юниоров. У нее все для этого есть – она блестяще прошла этапы кубка России»

На «первый лед» вышли также двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков, для которых шоу Авербуха также станет и первым новогодним проектом в их карьере.

«Роль Белой Королевы мне очень импонирует», - призналась Волосожар.

«Прежде всего тем, что мне придется перевоплощаться, играть актерски - зрителей ждет сюрприз! Это будет замечательное шоу - и по костюмам, и по декорациям, и по задумке. Дети намного требовательнее взрослых, и нам придется хорошенько постараться»

Под оригинальную музыку из шоу свое мастерство показали чемпионы мира Мария Петрова и Алексей Тихонов. По их признанию им крупно повезло – в спектакле у них целых три образа, три разнохарактерных роли.

«Сначала мы родители Алисы, потом веселые шебутные персонажи Пирогиня и Конфетруэль, и, наконец, Черная Королева и Король, шахматные фигуры как символ справедливости.

Алиса у нас замечательная! Катюша как будто родилась для этой роли, сегодня мы впервые увидели, как она катается – это, безусловно, очень высокое мастерство одиночного фигурного катания – как она прыгает, делает вращение... мы рады, что Илюша нашел такую девочку на роль Алисы»

Официальное открытие катка на ВДНХ произойдет сегодня, 1 декабря выступлением знаменитого испанского высотного театра Grupo Puja.

Легенды европейского театра представят созданное специально для России масштабное театрализованное шоу «Путь звезды», включающее элементы спортивной вертикальной акробатики и опаснейшие трюки на высоте 35 метров.

В 20:30 небо над катком превратится в театральную сцену, а в 21:00 зрителей ждет красочный фейерверк.

По словам представителя ВДНХ, Юлии Давыдовой реконструкция территории ВДНХ не помешает гостям насладиться самым удобным и большим катком страны - наоборот, москвичам обещают еще более насыщенную программу: концерты, соревнования, мастер-классы.

«В честь открытия актеры театра Grupo Puja покажут интереснейшее шоу. Специальный кран поднимет актеров в воздух, где они создадут новый мир и расскажут о том, что человек сильнее, чем думает, и способен преодолеть любые границы. Шоу как нельзя лучше перекликается с темой катка этого года, которая звучит, как «Зима твоих достижений».

В 2018 году центральная арт-инсталляция катка на ВДНХ с гигантскими светящимися фигурами спортсменов посвящена теме зимних видов спорта.

Общая площадь инсталляции составит порядка 2000 квадратных метров, а высота полуколец — 10 метров.

Организаторы добавляют, что в новом сезоне проход на каток будет значительно упрощен для владельцев социальной карты москвича. Стоимость билета на каток по льготной цене гостям рассчитают при предъявлении одной только социальной карты в кассе. После того как кассир приложит карту к считывающему устройству, ее держатель получит право пройти на лед бесплатно или по сниженной цене.

Также, в новом сезоне Главный каток страны удивит гостей многообразием национальных кухонь. Более 30 блюд, приготовленных по традиционным рецептам из разных стран мира, предложат посетителям 11 кафе и ресторанов катка.

Ключевой особенностью этого проекта станет поиск оригинальных рецептур и новых вкусовых сочетаний.

Следует отметить, что традиции катания на катке ВДНХ уже более полувека. А за прошедшие три года ледовая площадка благодаря своей огромной площади и развитой инфраструктуре успела попасть в Книгу рекордов России и завоевать гордое звание Главного катка страны, а Мировая академия рекордов (The World Record Academy) официально признала ее самым большим катком с искусственным покрытием в мире.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Культура»