Среди «героев» неприкасаемых нет

Летчица Надежда Савченко, бывшая «героиня» Майдана, ныне – депутат Верховной рады, может угодить за решетку. Прокуратура подозревает ее, ни много ни мало, в намерении взорвать украинский парламент. Савченко, в свою очередь, грозит рассказать общественности всю правду об оружии на Майдане и готовит план Б на случай своей смерти. Кому помешала бывшая «героиня» АТО?

В то самое время, когда генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призывал Раду лишить Савченко депутатской неприкосновенности за намерение взорвать здание парламента, сама Надежда в стране отсутствовала. Ее искали в Москве, однако Савченко ездила в Европу, по ее словам – давать показания против Петра Порошенко. «Хочу отметить, будучи три дня в Европе, я успела дать свидетельства в юридических судебных инстанциях Европы о коррупции Порошенко, о преступности нашей власти и о политических преследованиях» — рассказала она журналистам.

Обвинения, предъявленные Генеральной прокуратурой Надежде Савченко, довольно серьезные: это подготовка теракта в здании Рады. По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, следствие располагает «неопровержимыми доказательствами» ее вины. Савченко, как заявил прокурор, лично готовила план атаки на парламент и вербовала людей. Планировалось взорвать две ложи – правительственную и должностную, минометами обрушить купол Рады, а затем расстреливать выживших.

Депутаты не на шутку испугались и быстренько исключили Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Ей припомнили и старые обвинения в работе на Кремль. Мол, вся история с арестом Савченко, судом в России и последующим помилованием и обменом – не что иное, как попытка внедрения агента Кремля в политическое пространство Украины с целью дальнейшей дестабилизации ситуации в стране.

К этим обвинениям Савченко давно привыкла. Ей, в свою очередь, тоже было что припомнить нынешней украинской власти. Перед тем, как отправиться вчера на допрос в СБУ, бывшая летчица устроила пресс-конференцию, на которой сделала немало громких заявлений. В частности, рассказала, что лично была свидетелем того, как нынешние украинские парламентарии отдавали приказы снайперам на Майдане.

«Я видела, как подъезжала синяя машина, из нее выходили люди с оружием. Я видела, как Парубий (позже Савченко добавила, что оговорилась, и имела в виду нынешнего главукомитета Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского) заводил снайперов в отель "Украина", и эти люди теперь в парламенте. А Юрию Луценко нужно было стать генеральным прокурором только для того, чтобы его преступления никогда не расследовались», - заявила она.

Савченко также предложила публично проверить ее на детекторе лжи, чтобы подтвердить правдивость своих слов. А на случай, если кому придет в голову ее ликвидировать – правда все равно выйдет наружу. «Я сделаю так, как сейчас не скажу, чтобы все узнали правду. Так чтоб, даже если я умру, правда прозвучала», – сказала Савченко. По ее словам, многие из тех, кто знал правду о преступлениях нынешней украинской власти на Майдане, уже мертвы, как убитый в Киеве журналист Павел Шеремет.

Другие, как, например, Владимир Рубан, глава украинского Центра освобождения пленных, арестованы – якобы за попытку устроить государственный переворот на Украине. Собственно, слухи о возможном аресте Савченко поползли как раз после ареста Рубана, чье задержание наделало немало шуму на Украине. При этом Савченко заявила, что допускает возможность настоящего военного переворота. «Я знаю, что сейчас много военных, которые считают, что военный переворот - довольно ожидаемое и, наверное, очень правильное событие. С этим тезисом согласны обычные военные - не командование, которое играет под власть и убивает свой народ», - сообщила она.

По мнению бывшего президента Грузии и бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили, у которого тоже есть проблемы с нынешними украинскими властями, Порошенко пытается устранить Савченко с политической арены в преддверии очередных выборов в стране. «Савченко тот еще фрукт, но уж слишком они боятся выборов. Что-то мне подсказывает, что у них дела совсем уж плохи, ведь Луценко с таким же рвением утверждал, что я собирался захватить Верховную раду на деньги Курченко. Вот так бывает, когда полные шарлатаны дорываются до власти. Ничего, скоро мы этот маразм закончим, и без бомб, стрельбы и насилия», - написал он в своем Facebook.

Если Савченко все же арестуют – можно было бы ей даже посочувствовать. Совсем немного, и лишь потому, что остальные лица украинской политики еще хуже. Но в случае, если Надя отправится за решетку, можно было бы выслать ей в подмогу десант наших либералов с футболками «Свободу Савченко», которые пылятся у них с времен борьбы за свободу «хероини» в России. Только без обратного билета.

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