Москва «сльозинам» не верит

В Москве едва не была сорвана еще одна выставка фотографий. Вечером 28 сентября в Сахаровском центре художник Антон Беликов сорвал несколько экспонатов и около двух десятков залил краской из баллончика. Вандализму подверглись работы победителей конкурса «Прямой взгляд» Александра Васюковича и Сергея Лойко, снимавших войну в Донбассе. В Центре, не уточнили, что могло послужить поводом к вандализму. Однако если мы посмотрим фотографии с «Прямого взгляда», то неадекватную реакцию посетителя можно объяснить без лишних слов.

В Сети появилась видеозапись инцидента. На кадрах отчетливо видно, как Беликов, находясь в разгоряченном виде, говорит: «Вы фашисты самые настоящие! То, что вы делаете, вы потворствуете всем этим убийцам! Вот эти все люди - они убийцы! Понимаете: они женщин и детей убивают! А вы приходите и здесь, в Москве, вешаете это! Как у вас совести-то хватает?... Ненавижу вас! Презираю!». «Русская Планета» собрала факты и попыталась трезво оценить ситуацию.

Они защищали Родину

В работах Васюковича и Лойко фигурируют бойцы АТО. В частности, были запечатлены члены батальона «Донбасс» и украинские десантники, которые сражались за контроль над донецким аэропортом. На фотографиях проживающего в Минске Васюковича можно отыскать добродушно смотрящих «добровольцев». На некоторых бойцах нарисован красный крест, означающий, что сейчас их нет в живых. А на плече одного украинца несложно заметить нашивку в виде нацистского орла с полусложенными крыльями - это эмблема «Донбасса».

Работы Лойко выглядят менее провокационными и передают скорее атмосферу, которая царила в стане «киборгов», которые удерживали аэропорт 242 дня, отбивая атаки ополченцев. Эти снимки получили всемирную известность. Родившийся в Финляндии журналист выдвигал фотографии бойцов АТО на Пулицеровскую Премию и World Press Photo. В 2015 году он удостоился премии Overseas Press Club Bob Considine Award.

К описанию фотографий стоит добавить несколько слов об их авторах. Вот что Васюкович говорит о своей работе: «Полтора года спустя я отобрал фотографии, приехал в Киев и встретился с выжившими. Вместе с ними мы отсматривали кадры и отмечали погибших красным крестом. Цифры потерь — для большинства это статистика, которая тебя лично не касается. Когда видишь лицо, знаешь про обстоятельства и место смерти, а также то, что после гибели происходило с родными и близкими — все воспринимается совершенно иначе».

Сергея Лойко также при желании можно заподозрить в «проукраинской ориентации». 31 октября 2014 года он выступил в эфире «Эха Москвы». После этого Роскомнадзор вынес радиостанции письменное предупреждение за публикацию информации, «оправдывающей практику совершения военных преступлений». Видимо, надзорное ведомство имело ввиду опубликованные на сайте «Эха Москвы» снимки украинских десантников.

3 сентября 2015 года в Киеве прошла презентация книги Лойко «Аэропорт». Вот что 5 сентября журналист написал в блоге «Новой газеты»: «Одни защищали свою родину, другие выполняли преступные приказы в войне, которой не должно было быть и для которой не было никаких разумных оснований, ни одной мало-мальски значимой причины».

В то же время Лойко старается не перегибать палку: «Война между Россией и Украиной, а иначе назвать это нельзя, стала для меня впервые, как бы страшно это ни звучало, родной войной, в которой с обеих сторон сражаются и погибают близкие мне по крови люди — украинцы и россияне… Я не мог рассказывать о ней холодным, отстраненным тоном летописца».

Фото Сергея Лайко с сайта directlook.fotodoc.center

Слава героям!

Наверное, Васюкович и Лойко искреннее переживают за будущее российско-украинских отношений. Но почему как профессиональные журналисты и исследователи природы войны они не показали обе стороны конфликта? Тот же Васюкович скорбит по погибшим украинским бойцам и молчит об убитых ополченцах и мирных граждан. Лойко в донецком аэропорту тоже волновала больше судьба «киборгов», а не та правда тех, кто шел на украинцев в атаку.

У подавляющего большинства россиян сложилось вполне однозначное отношение к действиям Украины в Донбассе. Можно долго рассуждать о том, зомбировала ли наших граждан «путинская пропаганда» или нет. Однако невозможно отрицать, что россияне испытывают сильную неприязнь к околонацисткой символике украинских батальонов и демонстрации в положительном свете украинских вооруженных сил.

Если мы говорим об объективном восприятии войны в Донбассе тогда, рядом с фотографиями «киборгов» должны висеть снимки бойцов «Спарты» авторства, например, Андрея Стенина. В противном случае изображения украинских боевиков и десантников невольно вызывают впечатление попытки их героизации.

Для понимания сути случившегося в Сахаровском центре, представим, что в центре Киева была открыта выставка, посвященная российским солдатам и добровольцам Донбасса. И сделано это было, по мнению организаторов, чтобы «показать природу войны» и «примирить оба народа». Сколько бы времени провисели такие экспонаты? Полчаса? Или меньше?

В Москве демонстрация украинского взгляда на войну, который противен общественному мнению, оказалась возможной. Беликова, залившего краской снимки бойцов АТО, понять, с одной стороны, нетрудно. Мужчина, как и остальные россияне, крайне негативно относится к АТО. Однако факта вандализма и хулиганского поведения это не отменяет.

Справедливый, на первый взгляд, протест вылился в глупый и недостойный поступок. Посетитель имел возможность выразить свое недовольство в нормальной вербальной форме, устроить скандал без баллончика краски или написать заявление в правоохранительные органы. Вместо цивилизованной способа борьбы он избрал путь варварства, на который встали потерявшие разум украинские «патриоты».

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