Рак совести...

«Передовая гимназия» в городе Чайковский Пермского края прославилась на всю Россию, увы, не по педагогическому профилю. По нравственному и с жирным отрицательным знаком. Здесь, как стало известно журналистам местного информагентства «Чайковские новости» просто решили избавиться от двух учениц, которые якобы «портили показатели». Казалось бы, обычное дело? Да вот только девочки не успевали по очень уважительной – одной на двоих – причине. Онкология.

Во вторник пермские журналисты изрядно взбудоражили прогрессивную и около того общественность шокирующим текстом: директор одной из элитных гимназий города Чайковский ранее якобы вынудила родителей двух учениц забрать документы - девочки из-за болезни вынуждены были пропустить едва ли не большую часть занятий и рисковали просто не сдать «переводные» экзамены (в этом заведении они сдаются в конце года всеми учащимися при переходе из класса в класс).

Эта история так бы и затерялась в суете прочих, забылась бы, как забываются многие другие случаи вопиющей черствости. Но родители одной из отчисленных девочек вдруг решили добиться справедливости и обратились к краевому уполномоченному по правам ребенка Павлу Микову. Остальное, в век сверхскоростной информации, оказалось делом техники.

Мы, кстати, не случайно в начале рассказа допустили оговорки с «якобы» и ссылкой на источник. История с отчислением действительно вышла мутная и следствие только-только начало вникать в детали.

Есть две позиции.

Администрация школы утверждает: родители сами изъявили желание забрать детей из школы на домашнее обучение, поскольку программа в гимназии сложная и качественно освоить ее при таком количестве пропусков, пусть и по самым уважительным причинам, невозможно.

Позиция родителей, на которой и делают основной акцент местная и федеральная пресса – им, законным представителям, практически не оставили выбора, их просто вынудили забрать детей.

Да, собственно, факт жалобы омбудсмену уже сам по себе красноречиво указывает на то, что свое согласие на отчисление дочерей родители давали не по доброй воле и определенное давление на них имело место быть, как бы теперь не пытались сгладить углы директор школы, педагоги и даже ученики – высказались все, разумеется в свое лично оправдание и в защиту чести школы, элитарность которой должна оставаться незыблемой хоть ты душу дьяволу продай.

История, с подачи представителей гимназии, получается, признаться, запутанной. Больная онкологическим заболеванием девятиклассница была сперва вынуждена остаться «на второй год» и, по рекомендации врачей, перейти на надомное обучение. Такая форма дала свои плоды, школьница подтянула программу, получила добро на поступление в десятый класс, но… Родители предпочли забрать документы и перевести ребенка в другую школу.

Однако в жалобе на имя Уполномоченного значится черным по белому – заявление у родителей на перевод ребенка просто отказались принимать. Соответственно не допустили и до самих экзаменов, к которым ученица прилежно готовилась. Аналогично поступили с пятиклассницей – не приняли документы на перевод.

Обе стороны – школа и родители – звучат внешне убедительно. Педагоги хватаются за головы, на разные лады восклицая нечто вроде «Как вы такое вообще могли подумать!». Родители несчастных девочек и сплотившаяся вокруг них общественность праведно негодует, песоча порочные порядки в образовании и тотальную бездуховность педагогов, которые уже давно «не те, что раньше».

И мы рады были бы сохранить нейтральное отношение к сторонам этой равно грустной и безобразной истории, если бы не два обстоятельства.

Первое – короткий комментарий одной из выпускниц школы, которым она, сама того, вероятно, не желая, выдает ту моральную планку, которой обсуждаемая «элитная гимназия» придерживается.

- У нас в школе такая система, что, начиная с 5-го класса, ребенок обязан сдавать выпускные экзамены (что готовит его морально к более сложным испытаниям), - приводит издание «МК» слова одной из выпускниц учебного заведения Дарьи Кузнецовой. - Мы столько вложили в нашу школу: сборы, новогодние балы, олимпиады, театр. И то, что сейчас свилось столько сплетен и клеветы вокруг родного мне места, очень огорчает не только меня, но и всю нашу параллель выпускников.

То есть, понимаете, молодые артисты школьной театральной самодеятельности старались-старались, наряду с олимпиадниками, а тут, понимаешь, родители отчисленных тяжело больных девчонок жаловаться вздумали, позорить! Есть ли в этом мире что-то более саморазоблачающее, чем такая интонация?

И второе обстоятельство – опять не в пользу школы. Как там было у Лукиана? «Юпитер, ты сердишься – значит, ты не прав». Пока мы не услышали от администрации гимназии, как заведомо более сильной (в организационном плане) стороны в споре с родителями, самого простого и понятного «Извините».

Реальная жизнь не укладывается в тесные определения «хорошо» и «плохо», она состоит из полутонов. Вероятно, администрация гимназии, принимая решение о недопуске тяжело больных своих учениц в следующие классы, исходило из гуманных соображений – будет им сложно в таком состоянии программу углубленную усваивать. Но не нашлась правильная интонация, не пришлось к месту нужное слово, зато что-то там прозвучало про «показатели» - совсем не обязательное.

А «Извините» не прозвучало. Не говоря уже о возможных вариантах адаптированного обучения.

Болеть – так болеть.

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