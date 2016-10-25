Сорос «дотянулся»

В России организована работа по мониторингу «протестного потенциала» в системе высшего образования. Такой вывод следует из выступления заместителя руководителя Института стратегических исследований и прогнозов при РУДН Никиты Данюка на прошедшем в минувшие выходные конгрессе проректоров вузов по воспитательной работе.

По его словам, последние два года институт реализует специальную образовательную программу «Сценарии будущего России». Она представляет собой серию научно-просветительских лекций «по вопросам противодействия деструктивным политическим силам». Данюк со своими коллегами посетили свыше 40 вузов. По результатам программы были составлены «справки для служебного пользования — в том числе для представителей органов госвласти, а также определенных специализированных структур».

Данюк пришел к выводу, что «на уровне профессорско-преподавательского состава не открыто, но, не стесняясь, происходит деструктивная пропаганда антигосударственных идей». «К счастью, наше государство практически без потерь преодолело рубеж парламентских выборов, но наш проект будет актуальным до 2018 года, когда пройдут выборы главы государства. А с точки зрения профилактики — и дальше», — цитирует Данюка «Коммерсант».

Справка «Русской Планеты»: Институт стратегических исследований и прогнозов РУДН функционирует с 2013 года. Директором учреждения является профессор кафедры теории и истории международных отношений Георгий Филимонов. С января 2005 года по октябрь 2009 года Филимонов работал Администрации президента РФ в качестве советника Управления по внешней политике. «Сценарии будущего России» - это проект, который организован институтом при поддержке движения «Антимайдан» и одного из его основателей историка и политолога Николая Старикова.

Майдан и происки Госдепа

Переворот 2014 года на Украине и санкции Запада круто изменили внутриполитический тренд в России. В нашей стране возобладали охранительные тенденции и в условиях противостояния с Западом такой курс оправдан. Противник будет пользоваться разобщенностью общества, играть на оппозиционных настроениях и внутренних противоречиях. Цель - уничтожить российское государство как полюс силы на мировой арене.

Бессмысленно отрицать, что публичная и непубличная «подрывная» работа идет полным ходом. Однако в такой ситуации России важно не скатиться в шпиономанию и не подхватить, говоря научным языком, бред преследования, как это было в период холодной войны. Для сохранения национального единства недопустимо переступать через Конституцию и делить граждан на категории в зависимости от политических взглядов: правые и неправые, патриоты и национал-предатели.

Правда, именно этим начали заниматься некоторые представители политической элиты РФ и близкие к государству структуры. Виновниками обрушившихся на Россию проблем они объявили некую «пятую колонну», куда записали всех несогласных с нынешним политическим режимом. Любые протесты и проявления недовольства теперь ассоциируются с Майданом и происками Госдепа, а лояльность к власти и президенту - почему-то с преданностью и любовью к Родине.

Из выступления Данюка мы узнали, что в «пятую колонну» входит достаточно широкая прослойка преподавателей и студенчества. По его мнению, с этой рыхлой в идейном плане социальной массой уже работают «западные планировщики», замышляющие госпереворот. При этом преподаватели проявляют непозволительную пассивность и не ведут с учащимися необходимую в условиях гибридной войны воспитательную работу.

Куда клонит Данюк? Откуда взялись «западные планировщики» и что конкретно подразумевается под воспитательной работой? Наверное, в представлении профессора РУДН в вузах, как в старые добрые времена, необходимо проводить политпросвет. Наряду с лекциями, семинарами, научной работой имеет смысл ввести курсы, на которых патриотически настроенные преподаватели будут объяснять бестолковой российской молодежи кто - хороший, а кто - плохой, кто говорит правду, а кто - лжет. Собственно институт РУДН этим и занимается, параллельно собирая данные на «неблагонадежных» ученых и студентов.

25 лет унижения

В рамках программы «Сценарии будущего России» идет по сути контрразведывательная работа, а на человеческом языке - слежка за коллегами и собственными гражданами. Проводится она под самыми благородными предлогами. И неужели руководители института и те, кто за ними стоит, не осознают, что возвращают великую страну в не самые лучшие времена советского прошлого? Возвращают в не столь далекий период, когда господствовал единственно правильный взгляд на происходящие события, а несогласные с идейной доктриной становились изгоями и маргиналами.

«Контрразведчикам» из РУДН стоит напомнить, что советская власть (в отличие от нынешней) умело сочетала метод кнута с методом пряника. Лояльные режиму ученые получали высокую зарплату и чувствовали себя социально защищенными. На сегодняшний день, как и 25 лет назад, отечественные преподаватели предоставлены сами себе. Средняя зарплата старшего преподавателя составляет 12 тысяч рублей в месяц, доцента - около 17 тысяч, профессора - чуть более 30 тысяч.

О какой лояльности правящему режиму можно говорить с таким уровнем заботы о тех, кто составляет костяк интеллектуальной элиты страны? Естественно, значительная часть интеллигенции РФ пользуется любыми возможностями для финансирования своей деятельности, включая сотрудничество с зарубежными организациями. В 1990-е годы тысячи российских ученых выживали за счет грантов и стипендий принадлежащих Джорджу Соросу фондов.

За 30 лет в российскую науку и гуманитарную сферу американский бизнесмен вложил примерно один миллиард долларов! Конечно, Сорос инвестировал в образование с определенной вполне прагматичной (а если быть точным - политической) целью. В интересах своего государства он вербовал когорту интеллектуалов, преданных ценностям глобализма и демократии по американскому образцу. Расчет был на то, что носители этих идеалов должны воспитать поколение, не воспринимающее американскую гегемонию как вызов безопасности России.

Наверное, доклад Никиты Данюка был посвящен как раз последствиям «мягкой силы» Сороса в РФ. Коварный план демонического инвестора мог действительно дать плоды. Данюк сетует на «деструктивную пропаганду антигосударственных идей» в стенах вузов, но какую картину он и его коллеги из института хотят увидеть, когда российские ученые продолжают четверть века влачить жалкое существование? У мониторинга «протестного потенциала» может быть только одна задача - сбор и передача предложений, о том, как изменить Россию к лучшему.

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