«Собака лает – караван идет»

В год 100-летия революции не мог не встать на повестку дня вопрос – а что, собственно, делать с телом Ленина? Сначала с заявлением о необходимости похоронить Ильича выступила РПЦЗ, следом за ней высказались и представители Русской православной церкви.

Как известно, Церковь отделена от государства, поэтому мнение иерархов хоть авторитетное, но далеко не решающее. А вот мнение народа – совсем иное дело. Народ от государства не отделен. Больше того, именно народ образует это самое государство. Так что говорит народ?

А народ говорит следующее: по данным опроса, проведенного «Левада-центр» почти 2/3 высказались за то, чтобы придать земле тело главного большевика. Другие опросы проведенные накануне имели еще больший процент тех, кто поддерживает эту инициативу. Например, по опросу «Коммерсант ФМ» 77% граждан поддержали идею захоронить Ильича.

В преддверии дня рождения лидера большевиков группа депутатов Госдумы внесла законопроект предусматривающий механизм захоронения тела Владимира Ленина. Среди подписавшихся – либерал-демократы Иван Сухарев, Владимир Сысоев, Александр Курдюмов, а также единороссы Евгений Марченко, Николай Брыкин, Виталий Бахметьев. Позже к ним присоединился и депутат Госдумы Алексей Журавлев, лидер непарламентской партии «Родина»

Депутат ЛДПР Иван Сухарев пояснил, что документом предусмотрено создание межведомственной комиссии, которая будет заниматься вопросом перезахоронения останков исторических личностей.

«Я не сторонник конспирологических теорий, но многие считают, что пока на Красной площади тело Ленина, прорыва не будет», - заявил Сухарев

Ну может и так. Тем ни менее, никаких сроков парламентарии не ставили и раскалывать общество не собирались. Наоборот, именно общество должно определить надобность этого захоронение, а правительство назначить дату. Все вроде этично и разумно, ан нет – глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов побрезговал полемикой, и перешел сразу к оскорблениям:

«Среди депутатов немало тех, кто плохо соображает. Те, кто это предлагает, — законченные мерзавцы», - отрезал Геннадий Андреевич.

Потом он сделает еще несколько заявлений: одно жестче другого. Дошло до того, что Геннадий Андреевич окрестил тех, кто выступает за вынос Ленина – пособниками нацистов. В этот раз возмущенные парламентарии даже хотели призвать к ответу главного коммуниста, но простили за возраст.

«Конечно мы не будем обращаться никуда, - говорит РП Иван Сухарев, - хотя повод действительно есть. Собака лает – караван идет»

«Называть 2/3 нашей страны пособниками Гитлера это на мой взгляд перебор. ЛДПР как раз уважают историю своей страны, но не пытается выдать желаемое за действительное, как это делают коллеги из числа коммунистов. ЛДПР всегда выступала за примирении – а вот подобные оскорбления я не думаю, что кого-то объединить. Было бы неплохо и разумно возложить финансовое бремя за обслуживание тела Ленина на тех, кто сейчас рьяно выступает против захоронение», - подчеркнул Сухарев.

По мнению депутата Госдумы Владимира Сысоева, сегодня возмущены больше всего те, кто даже не читал текст представленного закона.

«Мы, в отличии от большевиков, напротив выступаем за признание нашей истории, за сохранение культурного исторического наследия. Мы нигде и никогда не говорили, что нужно уничтожать памятники Ленину. Мы говорим о здравом смысле и русском гуманизме, где принято давать человеку право на нормально погребение. Что защитников Мавзолея, то пусть он и его сторонники возьмут на себя финансовое бремя за обслуживание мавзолея и тогда мы поговорим», - прокомментировал депутат

И если по хорошему, Владимира Ильича все-таки надо бы захоронить. Поясню, для чего это нужно.

Во-первых, рано или поздно захоронение все равно произойдет. И лучше сделать это сейчас, пока живы люди, заинтересованные в том, чтобы это произошло по уму, с должным уважением, и которые смогут проконтролировать процесс.

Два. Мумифицированное тело в центре современной столицы - это и в самом деле странновато. Да еще выставленное на всеобщее обозрение. В принципе, оно не противоречит христианской традиции мощей, мощи вообще вон во время Крестных ходов по улицам носят.... но где Владимир Ильич и где христианская традиция.

Авторы законопроекта об этом и говорят: «Не превращать сердце Родины в Кладбище». Священник Тихон (Шевкунов) вторит слово в слово.

Давайте сбавим градус эмоций и вдумчиво почитаем текст предлагаемого закон.

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