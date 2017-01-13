И снова с Новым!

Старый Новый год, в уже давно сложившейся нашей традиции, является некоторой условной границей, разделяющей загульные выходные и суровые серые рабочие будни.

Особенно явно граница эта пролегала какие-нибудь 5-10 лет тому назад, когда страна начала гулять в новогодние праздники капитально - государственные выходные длились аккурат до 13-14 числа. Но и сегодня, когда, волей Правительства, волшебная декада оказалась значительно подрезана путем переноса праздничных дней на май, Старый Новый год остается на правах этакой черты разделения, за которой – выброшенные елки, битком набитые транспорт от дома до работы и прочие, уже земные радости.

А ведь Старый Новый год – он Новый год и есть. Только по старому стилю, по Юлианскому календарю, по которому жили наши не такие уж давние предки в Российской Империи. Нынче новолетие по «старому стилю» отмечается не так помпезно, как календарный рубеж между 31 декабря и 1 января – глава государства не повторяет свою речь, хотя телеканалы радуют свою паству особым праздничным эфиром, в том числе повторяя свои новогодние марафоны-«огоньки».

Таким образом, «дань прошлому» какая-никакая но отдается – причем, как несложно заметить, в странах, где и Рождество Христово отмечается строго по юлианскому календарю (т.е. 7 января на наш пересчет). У основ такого порядка стоит веками установившаяся традиция отмечать Рождество перед Новым годом. Кроме того, «григорианский» Новый год неизменно выпадает на строгий Рождественский пост, когда каждый ревниво верующий оказывается один на один перед величайшим искушением: отказаться от пышных новогодних застолий и веселья, или, помолившись и, возможно, поговорив со своим духовником, все же сделать искушение. Тем более, что современная Церковь и не грозит карами небесными пастве, что позволяет себе нарушить пост.

Но Старый Новый год, таким образом, можно считать для правоверных некоторой «компенсацией» - благо и «беснующихся» на телеэкране и наяву не так много, а если повезет, может быть, даже удастся посмотреть с семьей хорошее кино, которое теледеятели любезно предложат «на безрыбье».

При этом, важно заметить, что первый день «Старого Нового года» - 14 января – не считается церковным новолетием, однако в этот день все православные чтят память святителя Василия Великого и отмечают Обрезание Господне.

Конечно, «юлианский» Новый год не так распространен во всем мире, тем не менее, празднуется он на всем постсоветском пространстве – в Белоруссий, Грузии, Молдавии, Армении, Казахстане, Киргизии, Азербайджане, Узбекистане и на Украине. Новолетие по старому стилю отмечают также православные верующие в странах Балтии, а также на Балканах.

Редакция «Русской Планеты» сердечно поздравляет своих читателей с «юлианским» Новым годом и желает, оставаясь верными традициям, не бояться открывать Новое в жизни!

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