Смертельный маневр

Алексея Смирнова, школьного преподавателя физкультуры из Юрги (Кемеровская область) в городе знали, уважали и любили. Было за что! Майским вечером 2016 года, возвращаясь из магазина, он заметил, как из окна одной из квартир, расположенных на первом этаже многоэтажного жилого дома, валит дым.

За стеклом он заметил фигурки маленьких детей, отчаянно звавших на помощь. Не теряя ни секунды, мужчина метнулся к окну, подтянулся, подхватил дрожащих от ужаса ребятишек на руки и опустил их на землю.

— Там, там! – захлебываясь от слез, едва смогла произнести трепетавшая от ужаса малышка, указывая на окно, через которое виднелись языки пламени. Алексей понял, что в квартире кто-то остается… Возможно, навсегда.

В подъезде было нечем дышать. Ничего не видно. Дым! Дверь, в квартиру, где произошло возгорание, была заперта. Задыхаясь, Алексей Смирнов налег на нее плечом…

Так и есть! В прихожей лежала не подававшая признаков жизни бабушка малышей. Почти теряя сознание от удушья, Смирнов, подхватил пожилую женщину на руки и… выбрался на воздух.

Медики скажут позже, что бабушку двоих ребятишек, как, впрочем, и самих малышей, удалось спасти только благодаря умелым действиям школьного учителя…

Когда подъехали машины «Скорой помощи» и МЧС, Алексей убедился, что погорельцы находятся в надежных руках медиков и спасателей, и со спокойной совестью отправился домой.

Разыскать этого человека, который вот так буднично совершил поистине геройский поступок, не составило особого труда. Очевидцы узнали в нем человека, которого любило не одно поколение детей средней школы № 8 г. Юрги, педагога с 25-летним стажем, а также беспристрастного судью школьных и общегородских соревнований.

Из рук губернатора Кемеровской области Амана Тулеева Алексей Смирнов получил медаль «За честь и мужество».

Герои всегда выживают. Но только в кино. Ни Алексей Смирнов, ни люди, которые были им спасены, не знали, что учителю физкультуры, а также его семье, оставалось жить всего лишь полтора года.

Вчера федеральные информагентства и канал НТВ сообщили, что на 80-м километре трассы Р-255 произошло столкновение легкового и грузового автомобиля. Лоб в лоб…

Алексей ехал с женой и 17-летней дочерью по дорогам Новосибирской области. Он управлял, казалось бы, всесторонне надежном и хорошо зарекомендовавшем себя в непростых предлагаемых обстоятельствах российских широт немецким автомобилем «Volkswagen Polo».

Впереди шел грузовик. Почему бы не обогнать? Нормальный маневр для хорошего и опытного водителя. И Алексей пошел на этот последний в жизни обгон, выехав на встречную полосу.

На его беду дорога в этот день не была посыпана реагентами. Было очень скользко. Страшный удар грузовика «Mitsubishi Fuso» сокрушил автомобиль пресловутого немецкого автопрома, в котором не сработала ни одна подушка безопасности.

Алексей и его 11-летняя дочь скончались на месте. А его супруга еще жила. Но всего лишь 15 минут.

Так, в силу трагической случайности, нелепого стечения обстоятельств, где на какое-то мгновение сошлись воедино такие пагубные факторы, как состояние дорожного покрытия и опрометчивое решение опытного, казалось бы, водителя, не стало целой семьи по-настоящему хорошего и мужественного человека.

Впрочем, остался сын. Тоже Алексей Смирнов, прекрасный, молодой актер, которого знают и любят за исполнение пусть пока не всегда главных, но очень ярких ролей во МХАТе имени М.Горького.

Сегодня мы хотели бы от лица редакции интернет-издания «Русская Планета» принести ему самые глубокие соболезнования в связи с трагической кончиной самых близких на свете людей…

Кого еще унесла дорога? Перечень погибших в автомобильных катастрофах храбрых, талантливых людей, которым еще бы жить да жить, принося пользу и радость людям, может быть бесконечен.

Ровно 10 лет назад вместе с женой и маленьким сыном погиб прекрасный актер, воплотивший палитру полюбившихся зрителю ролей настоящих мужчин. Его звали Александр Дедюшко. Причина автокатастрофы? Не рассчитал свои силы, уснул за рулем, за две недели до трагедии в одном из интервью назвав себя хорошим водителем и оспорив существующие ограничения скоростного режима.

Александр Дедюшко и его семья. Фото: 24СМИ

Светлая память актеру и его семье. Но истина проста: назвать себя хорошим водителем можно, лишь завершив безаварийную карьеру водителя на склоне лет, продав машину и положив права на полку.

И дело не в том, что живем мы в России, стране, которой особенно «повезло» по части состояния дорог и количества существующих на них дураков, породивших принцип «Не ты? Так тебя!».

Еще одним знаменитым актером, который умер за рулем, был Евгений Дворжецкий, представитель легендарной актерской династии, порадовавший людей воплощением героических образов в таких замечательных фильмах, как «Узник замка Иф» и «Графиня де Монсоро».

Евгений Дворжецкий. Фото: 24СМИ

Он возвращался из поликлиники, где проходил обследование. Неприятный диагноз (астма!) к счастью не подтвердился. И, пребывая в прекрасном расположении духа, Евгений… поспешил обрадовать свою супругу. Набирая номер ее мобильного телефона, он отвлекся и не заметил знака «Уступи дорогу». Выехав на перекресток, Дворжецкий погиб мгновенно в результате столкновения с грузовиком.

Это произошло 1 декабря 1999 года. 18 лет назад. Но порой мне кажется, что мы разговаривали с ним вчера.

Ну, кто не помнит потрясающей глубины фильмы «В бой идут одни старики» и «Аты-баты, шли солдаты»? Это вам, друзья, не современные однодневки о войне, сколь бы не были воспеты они вороватыми продюсерами и глуповатыми чиновниками из мира культуры… Режиссер и актер Леонид Быков. Бесстрашный летчик майор Титаренко. Ефрейтор Святкин. Он разбился на трассе Минск-Киев ясным апрельским днем 1979 года близ поселка Дымер.

Схема аварии чем-то напоминает тот случай, который произошел с героем нашей статьи Алексеем Смирновым. Впереди ехал трактор МТЗ-50, Леонид Федорович на секунду «метнулся» на «встречку», где ехал грузовик ГАЗ-53.

Многие «эксперты» говорили: самоубийство! Тем более, было найдено завещание Леонида Быкова, напоминающее предсмертную записку.

Но нет. Трагическая случайность, обусловленная усталостью водителя «Волги», в котором очевидцы насилу смогли признать славного ефрейтора по кличке «Свят» из «Аты-баты…».

Кадр из фильма «Аты-баты, шли солдаты»

Как выжить на машине зимой? Главный завет прост: не переоценивать свои силы, не уповать на опыт, понимать, что состояние автомобиля и/или дорожного покрытия может измениться в любой момент (лопнувшее колесо, которое неминуемо приведет к резкому уводу машины в сторону, отказавшие тормоза на автомобиле с «приобретенным» за 3000 рублей техосмотром).

Но каждому из водителей, которые ездят зимой, наверняка, знакомо это состояние, когда в погожий декабрьский день под колесами вдруг «засеребрило» ледком.

Как быть? Не паниковать, по возможности, не выключать сцепление, резко не тормозить, а уж если приходится – делать это прерывистым нажатием на педаль тормоза, что позволяет исключить блокировку колес и сохранить управляемость автомобиля. По возможности, однако, тормозить двигателем.

Помните! Что угодно – даже столб! – лучше идущего на вас автомобиля. Если вы понимаете, что столкновение неизбежно, управляйте автомобилем до конца, уходя в кювет, в отбойник – куда придется.

Правила, какими бы абсурдными они не казались, написаны кровью погибших людей. Там, где ограничение 40 км/ч – едем 40. Там, где 120, опытные водители зимой никогда не «топят» максимум или «убийственные 130», понимая, что в «гости к Богу не бывает опозданий».

Никогда не стоит садиться за руль, переоценив свое состояние. И, уж конечно, просто необходимо максимально критически оценивать состояние водителя, который подвозит вас.

Я никогда не забуду, как ровно год назад, по дороге из Москвы в Минск с удовольствием послушал «боевые рассказы матерого подполковника ФСБ в отставке». На первый взгляд, водитель, найденным мною через популярный сервис «Bla-Bla-Car», был настолько же «не убиваем и не потопляем», как и герои погибшего актера Дедюшко.

Под разговор, сидя на переднем пассажирском сидении, я задремал. Ровно в 5 утра меня… словно что-то подбросило. Трасса М-1 была все так же ровна, пряма и хорошо освещена. А вот подполковник, сидевший за рулем на скорости 120 км/ч, мирно клевал носом, закрыв глаза.

- Не спи! – закричал я ему.

- Я не сплю. Я дремлю, - почему-то обиженно сказал он, покосившись на меня.

Больше о военных подвигах, наградах и ранениях он до конца пути не вспоминал.

Грядут праздники. И у многих опытных водителей тлеет в душе закономерный вопрос, почему бы не сесть за руль, «навернув» 100 грамм или бокальчик шампанского.

Легендарный певец, актер и бард Владимир Высоцкий был славен не только ролями и песнями, но и «автомобильными подвигами». Он садился за руль в любом состоянии, порой, выжимая из машины максимум и разрывая тишь ночной Москвы 70-х ревом редкого для тех времен «Мерседеса».

Владимир Высоцкий. Фото: Яндекс

Владимир Семенович, порой, гнал «привередливого коня» на рекордной скорости, но выходил без царапин из любых катастроф, в которые попадал. Однако и он ушел на взлете. Правда, не в автомобильной, но не менее трагичной «катастрофе». Но это уже совсем другая история.

Тем «опытным» водителям, которые собираются «пригубить» и сесть за руль, можно посоветовать только одно. Если не жаль себя, пожалейте близких, а если не жаль близких, пожалейте дальних – тех, кто, как я и как вы, живет в этом бесконечно опасном движении, но очень хочет встретить и прожить очередной 2018 год.

Завершить эту фразу хотелось бы словами одного из героев фильма «В бой идут одни старики» - летчика, который вынуждено идя на таран, произнес:

Будем жить, ребята… Будем жить.

Когда эта статья готовилась к публикации, стало известно о жуткой катастрофе, которая произошла из-за гололеда в Москве. Пассажирский автобус влетел в подземный переход на Славянском бульваре.

Транспортное средство занесло на скользкой дороге и бросило на людей, которые поднимались по лестнице вверх. Десятки тяжелораненых, есть погибшие (пока 5 человек, но к великому сожалению, эта цифра может возрасти).

Фото телеграм-канал Mash

За рулем автобуса был опытный водитель Виктор Тихонов. Ему 58 лет. С утра, в ходе плановой проверки перед выходом на рейс, Виктор был трезв.

«Русская Планета» будет следить за развитием этой ситуации. Наши соболезнования семьям погибших.

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