Смертельное такси
Смертельное такси

В Госдуме предложили обязать таксистов установить тахографы

Депутат Иван Сухарев подготовил запрос в Минтранс с предложением обязать таксистов оборудовать автомобиль специальными приборами — тахографами, позволяющими контролировать время в пути и отдых. По мнению парламентария, установка тахографов позволит избежать переутомления на дорогах, а значит, снизить риск аварий и автокатастроф. Об этом Сухарев рассказал «Русской Планете».

Депутат пояснил, что вся информация о деятельности водителя фиксируется прибором и поступает на индивидуальную карту. Такая карточка позволяет идентифицировать работника и хранить данные о периодах его работы и отдыха при вождении.

«Европейский опыт свидетельствует: благодаря тахографам аварийность и смертность на дорогах снижается на 20–30%. Такие результаты возможны за счёт того, что водитель не может работать в ущерб безопасности по 20 часов. К чему это приводит, мы видели недавно в центре Москвы, когда уснувший таксист протаранил пешеходов. Поэтому считаю, что необходимо в самое ближайшее время ввести обязательную установку на машины такси тахографов и ужесточить ответственность за их отсутствие», — считает парламентарий.

18 июня Таганский суд Москвы арестовал на два месяца таксиста, который выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов на улице Ильинке. Как отмечается, водитель автомобиля в суде признал вину и заявил, что раскаивается. По его словам, он работал без полноценного сна много дней и из-за усталости перепутал педали газа и тормоза.

Общественный деятель Марина Юденич считает, что результат поездки на такси в любом крупном российском городе очень часто бывает непредсказуем и похож на одну известную игру. И едва ли не каждый раз — нервы, адреналин, экстрим до дрожи в коленках и … «хорошо что в этот раз обошлось»

«На днях в Москве автомобиль такси выехал на тротуар, врезавшись в группу болельщиков из Мексики. Водитель — как говорят — просто заснул за рулем.  Только вот успокаиваться тут совершенно не стоит, потому что условия, система и правила (вернее, полное отсутствие таковых), в рамках которых катаются сегодня тысячи автомобилей такси таковы, что все мы становимся геймерами, играющими в «опасное такси», — считает Марина Юденич.

Писательница считает, что негативные изменения появились с тех пор, как ввели т.н. агрегаторы, которые все свои силы, средства и умения выложили в рекламу.

«Агрегатор — всего лишь посредник, который  помогает людям найти друг друга. И ни за что, ни перед кем не несёт ответственности.  Тот самый условный парень, которому надо  оплатить аренду, бензин, мойку, проценты агрегатора и заработать копейки на койку в хостеле, еду и прокорм детей…, потому надо пахать, пахать и пахать…  Без сна и отдыха. Пока не «отрубится» за баранкой и не въедет  то ли в толпу, то ли в столб, а может, выскочит на «встречку»…  в любом случае, всё кончится плохо. Для него или для кого-то ещё — это уж как повезёт», — отметила общественница.

Политолог Сергей Аксёнов считает, что предложение об установке тахографов на российские такси — здравая попытка парламентариев цивилизовать рынок такого рода услуг. С появлением электронных сервисов заказа автомобилей таксистов в стране развелось немеряно, а уровень безопасности, соответственно, упал. Мало того, что давят россиян, так ведь и гостей нашей страны тоже, как тех же мексиканских футбольных болельщиков в Москве.

«Чтобы переломить ситуацию, нет смысла изобретать велосипед — достаточно обратиться к своему же недавнему опыту, когда по примеру Европы оснастили все фуры наших дальнобойщиков тахографами, контролирующими время работы и отдыха водителей. Как ни скрежетали зубами дальнобои — мол, не дают им перерабатывать, сейчас вынуждены признать, что дело было затеяно благое. Безопасность повысилась, работать стало легче, а деньги их никуда не делись — других-то перевозчиков нет», — отмечает эксперт.

Теперь, по мнению Аксёнова,  на очереди таксисты. Научились пользоваться GPS — научатся и тахографами.  Как бы ни хотелось обладателям водительских прав, выданных в Киргизии, работать по 25 часов в сутки ради своих семей с восемью детьми, придётся им свои аппетиты ограничить. Зато не  придётся отсиживать сроки за ДТП в российских колониях и дети дождутся своих отцов домой. Кроме того, имеет смысл пересмотреть  практику «импорта» таксистов из стран Центральной Азии, готовых вкалывать круглосуточно. У нас что — своих мужиков за рулём  не хватает?

Теги:
События: общество
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