Слишком неудачное совпадение

Вчера скандал вокруг российского бойца, президента Союза ММА Федора Емельяненко получил неожиданное продолжение. СМИ сообщили, что в Москве было совершено нападение на его 9-летнюю дочь (другие источники тут же сообщили, что пострадавшей 16 лет), в результате чего она оказалась в больнице.

Стараясь избежать излишней шумихи вокруг громкого дела, семья самого Емельяненко и его ближайшее окружение сообщения о нападении отрицают. «Это целиком и полностью выдуманная история. Ничего подобного и близко не было. На ребенка никто не нападал», — рассказал РЕН ТВ источник, близкий к спортсмену.

Получается, нападения не было, а уголовное дело - есть. Об этом сообщила журналистка «Московского Комсомольца» Ева Меркачева, один из авторов первой статьи о нападении. «Последняя информация про дочь Чемпиона. Уголовное дело возбуждено по статье «побои». Она сама все-таки не 2007, а 2000 года рождения (ошибка вкралась на стадии звонка в полицию). В том месте, где на неё напали, камер рабочих видеонаблюдения нет, были только муляжи. И она, кстати, все ещё в больнице», написала журналистка на своей странице в Facebook.

Факт нападения подтвердили в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии. «У нас лежит девочка 16 лет, избита мужчиной, как сказал ее лечащий врач. Завтра, может быть, ее выпишем», — сообщили в среду изданию «Р-спорт» в НИИ.

Другое издание, Агентство новостей «Москва» также ссылается на врачей лечебного учреждения: «поступила 11 октября утром, врачи диагностируют ушиб грудной клетки, состояние у девочки неплохое». При этом отмечается, что само нападение произошло еще 9 октября.

Что же произошло в этот самый день — еще предстоит выяснить. Если верить первоначальной версии, изложенной «Московским Комсомольцем», на девочку напали в тот момент, когда она возвращалась домой из школы. Ее ударили в грудь. Каким-то чудом она дошла с портфелем до дома, сообщил журналистам «МК» источник. Она ничего не рассказала взрослым до тех пор, пока ее не начали мучить боли.

Выходные она провела дома, а в понедельник мать отвела ее в больницу. Диагноз, поставленный сотрудниками НИИ — ушиб грудной клетки и брюшной полости. Кто именно напал на девочку — тоже не понятно: она не смогла описать нападавших полицейским, из чего собеседник газеты делает вывод о том, что ее, возможно, запугали.

Интересно, что «Московский Комсомолец» не указывает, что нападение было совершено именно на дочь Емельяненко, указывается, что это «дочь знаменитого бойца, неоднократного чемпиона мира в тяжелом весе». «МК» сообщает также, что девочке 9 лет, а в самой статье ее именем значится Валентина — оно, как указывает газета, изменено.

Между тем, о личной жизни самого Емельяненко Википедия сообщает, что у него есть дочь 1999 года рождения, Мария, 2007 года — Василиса, а в 2011 году на свет появилась третья дочь, Елизавета. Выходит, что в статье речь идет все же о средней дочери.

Возможно, нападение на ребенка известного бойца так и осталось бы сухой строчкой в лентах новостей российских СМИ, если бы не тот факт, что оно подозрительно совпало со скандалом, который разразился вокруг Емельяненко на прошлой неделе. Напомним, что все началось с боев в рамках системы ММА 4 октября в Грозном, в которых принимали участие дети главы республики, Рамзана Кадырова — 10, 9 и 8 лет.

Видео с боев, на котором маленький мальчик отправил в нокаут соперника на ринге, вызвал бурю гневных возмущений общественности. Детские бои осудили многие правозащитники, и спортсмены, указывая, что по правилам, дети до 12-лет вообще не имеют права выступать на ринге, а если бои проводятся — то они должны быть тренировочными и исключительно в полной защитной экипировке. Действо, запечатленное на видео, не похоже на тренировку, а из экипировки на мальчиках были лишь боксерские трусы и перчатки.

Детские бои прокомментировал и Емельяненко, указав на эти факты, после чего на него обрушился поток негатива со стороны чеченской общественности. В конечном итоге в дело пришлось вмешаться и самому Кадырову: он вступился за Емельяненко, посоветовал не оскорблять честь и достоинство Емельяненко и воздержаться от ругани в его адрес.

Разумеется, произошедший инцидент на фоне столь громкого скандала вряд ли можно назвать простым совпадением. Однако и обвинять в произошедшем лично Кадырова все же не стоит. Да, чеченские традиции в плане отношения к детям сильно отличаются от тех которые приняты у русских и у других народов России. Но традиции — одно, а законодательство страны — дело совсем другое.

В этом и смысл большой и сильной страны — что правила должны быть едины для всех. Рамзан Ахматович безусловно прав, говоря о том, что «нужно быть терпимее друг к другу, не переходить на личности при обсуждении вопросов, имеющих общественное значение». Его авторитет в республике и за ее пределами достаточно велик, слово Кадырова действительно много стоит.

Однако вполне вероятно, что у отдельно взятых борзых молодчиков — могло, что называется, переклинить, Поговаривают и о провокациях: мол, сама странная публикация в «МК» - вброс, нападения не было, а если и было — то виноваты в этом те, кто хочет бросить тень на Кадырова и на весь чеченский народ.

Пугает другое: чем же сами чеченцы заслужили такую репутацию? Вопрос, скорее, риторический. К сожалению, закон Российской Федерации не всегда действует на территории именно этого отдельно взятого региона. Громких скандалов с участием выходцев из республики, которые уходили от ответственности, причем не только дома, но и на территории России, более, чем достаточно.

Если виновных в нападении найдут, и выяснится, что они не имеют отношения к Чеченской республике — что ж, значит, подтвердится, что это все — лишь грязная и отвратительная провокация. Если нет — что ж, вполне может быть и так, что у Кадырова есть недоброжелатели из чеченского народа, способные на такое — а значит, их тем более нужно найти и наказать по всей строгости закона.

Как бы то ни было, возможно, именно сейчас всем нам стоит вспомнить одну простую истину: слово может ранить куда сильнее кулака. И очень страшно, когда в результате взрослых понтов и разборок страдают самые незащищенные — наши дети.

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