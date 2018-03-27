Слишком много «почему»… и слишком много боли

В дни, когда случаются трагедии национального масштаба – а их, с горечью признаемся, в последние годы как-то подозрительно много – стало принято замерять уровень общественной скорби. А достаточно ли качественно скорбим? А вы, товарищ, почему не скорбите и не раскрашиваете аватарку на Facebook в цветах российского триколора в знак поддержки? О тех, кто позволяет себе плясать на костях, и говорить не стоит: чаще этим отличаются представители либерально настроенной общественности.

Но бывают самые черные дни – когда прямо на земле открываются адовы врата. Когда гибнут дети. После Беслана, когда вся страна, оцепенев от ужаса, не могла оторваться от экранов телевизоров на протяжении нескольких дней, казалось, что подобный ад на земле больше не повторится, слишком велико было горе, и слишком много выводов было сделано после той трагедии.

Ужас, случившийся на выходных в Кемерово – хуже Беслана. Там дети гибли по чьей-то злой сатанинской воле, непостижимой нормальным людям. Там виновники были известны, их можно было уничтожить (что и было сделано). В торговом центре «Зимняя вишня» более 64 человек погибли, из которых большинство дети, погибли не из-за чьей-то злой воли, а из-за того, что кому-то было наплевать.

Владельцам ТЦ – на опасность образования едкого дыма из-за использования дешевых и крайне токсичных пластиковых материалов для отделки, чтобы сэкономить и получить больше прибыли. Плевать оказалось слишком многим. Проверяющим, которые закрывали глаза на все возможные нарушения – ради мзды, да и то было давно: торговый центр считался объектом «малого бизнеса» и был освобожден от проверок. Билетерам, которые заперли двери в кинозал - чтобы ненароком кто из ребятишек не пролез на сеанс бесплатно, не то Минкульт оштрафует. Десятку охранников, которые закрывали аварийные выходы и устраивали давку – просто потому, что «так положено». А один из них, как выяснилось, и вовсе отключил систему пожарного оповещения: он уже задержан.

Плевать оказалось и главе местного МЧС, который, как пишут местные СМИ, выехал на место трагедии лишь после прямого поручения главы государства. Губернатору Кемеровской области Аману Тулееву – судя по тому, что никто на месте пожара его не видел, хотя в прессе сообщалось, что у него в том ТЦ погибла 11-летняя племянница. Не будем уподобляться либералам и гневно вопрошать, почему президент молчал почти сутки – накануне он прибыл в Кемерово без лишних слов. А ранее в Кемерово приехала министр здравоохранения Вероника Скворцова, следить за оказанием помощи пострадавшим в пожаре людям.

Плевать оказалось и федеральным каналам. В то время, как ленты интернет-агентств разрывались от потока страшных подробностей о трагедии, главные кнопки страны продолжали ставить фильмы да рассказывать о высылке российских дипломатов да отравлении Сприпаля. Проснулись, но поздно: не успели за болью людей…

Кажется, что те, кому наплевать – вся эта безликая и абсолютно бесполезная армия ЧОПовцев, алчные бизнесмены, вороватые чиновники и проверяющие, бесчувственные редакторы каналов – с какой-то другой планеты. Они не принадлежат нашему народу. Да и с чего принадлежать, если те же владельцы ТЦ благополучно тратили свои миллиарды, полученные, как оказалось, за счет экономии на безопасности торгового центра, за границей… А прочие – разве их дети не ходят в те же самые ТЦ?.. нет ответа.

А кто к народу принадлежит? Все мы. Беда сплачивает, большая беда – объединяет. Очень большая беда способна запустить в обществе невиданные по масштабу трансформации. Больше нет глупых споров, кто как скорбит, потому что слезы на глазах подступали у всех, не важно, кто из какого политического лагеря. И даже для вечных ненавистников России трагедия в Кемерово стала болью. Несмотря на высылку российских дипломатов, премьер британского парламента Тереза Мэй выразила соболезнования россиянам. Председатель Евросовета Дональд Туск произнес слова скорби на русском языке. И даже глумливые украинские власти, любящие устроить танцы перемоги на костях наших сограждан, вдруг нашли человечные слова.

Сейчас не время искать виноватых – по крайней мере, уж точно не стоит этого делать, сидючи в социальных сетях. Сейчас время скорбеть. Национальный траур, хочется верить, будет объявлен – пока что это делают российские регионы, в знак солидарности с горем Кемерова, да сами граждане России, которым, как оказалось, не нужны директивы с голубых экранов, и национальный траур вполне могут объявить сами люди.

Но это потом, а пока – обнимите родных, тех, кто рядом. Будьте внимательны к ним, а также к тем, кому нужна помощь. А когда боль утихнет, насколько это вообще возможно – задавайте простые вопросы самим себе и всем вокруг, в каком бы городе России вы ни находились. Почему не сработала сигнализация? Почему были заперты выходы? Почему никто не додумался отпереть двери, ведущие в кинозалы? Почему торговые центры по всей стране обивают дешевым легковоспламеняющимся словом на букву г? Страна изменится, когда мы не только зададим все эти вопросы, но и получим на них ответы. Когда народ объединяется – он может все. Хотелось бы только одного - чтобы нам больше никогда не пришлось объединяться из-за детских смертей.

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