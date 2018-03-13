Следственный комитет России не нашел ВИП-камер в СИЗО-1 «Матросская тишина» и отказал в возбуждении уголовного дела

Напомним, в скандальном материале, опубликованном в декабре 2017 года, была информация о наличии в СИЗО-1 «Матросская тишина» ВИП-камер, отремонтированных по инициативе подследственного Дионисия Золотова, за нахождение в которых работники ФСИН получают немалые суммы. Ситуация получила широкий общественный резонанс. В «Матросской тишине» начались проверки.

Изначально по указанным фактам прокуратура г. Москвы провела проверку в СИЗО-1 «Матросская тишина», но не нашла подтверждения указанным фактам. И вот вслед за прокуратурой Следственный комитет РФ завершил свою доследственную проверку.

«Анализом проведенной проверки, а также объяснениями опрошенных лиц не добыто данных о какой-либо коррупционной составляющей со стороны сотрудников ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве при размещении следственно-арестованных в отремонтированные камеры ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве», – говорится в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела.Сотрудниками Следственного комитета РФ были исследованы все договоры, заключенные с благотворителями, а также финансовая и отчетная документация, подтверждающая оплату стройматериалов, оборудования и их передачу в СИЗО. Также следователи опросили лиц, осуществлявших пожертвования следственному изолятору, работников ФСИН и подследственных, включая тех, кто содержится в отремонтированных камерах.

Был опрошен и Дионисий Золотов, профинансировавший ремонт в «Матросской тишине». В беседе со следователем он подтвердил, что его участие в ремонтных работах согласовано с руководством СИЗО в порядке статьи 27 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в преступлениях», согласно которой обвиняемые и подозреваемые вправе участвовать в проведении работ на территории СИЗО при наличии их согласия. Также выяснилось, что Золотов никогда не передвигался по территории СИЗО-1 без конвоя-сопровождения и тем более не имел мобильных телефонов или других запрещенных предметов, о чем писали в СМИ. Кроме того, не подтвердилась информация о получении сотрудниками ФСИН денежных средств за нахождение в отремонтированных камерах.

Проверяющие обследовали отремонтированные камеры и не увидели в них ничего выходящего за рамки необходимого: покрашенные стены, пол, пластиковые окна, энергосберегающее освещение, новые унитазы, холодильники и телевизоры. Спортивный зал тоже был обновлен. В нем установлено новое спортивное оборудование.

Свое мнение по поводу проведенного ремонта высказала также омбудсмен по правам человека по г. Москве Татьяна Потяева, которая посетила СИЗО после обращения адвоката Романа Кандаурова, защищающего интересы Дионисия Золотова. По ее словам, отремонтированные камеры представляют собой именно те условия, в которых в XXI веке должны содержаться лица, временно ограниченные в свободе. Татьяна Потяева, как и проверяющие, не увидела в обновленных камерах ничего, что можно было бы приравнять к ВИП-статусу. После ремонта они лишь стали чище и опрятнее. Со слов омбудсмена, в отремонтированных камерах проживают граждане из Узбекистана, Таджикистана и Белоруссии, которые не производят впечатления людей, способных заплатить за комфорт те суммы, что были указаны в декабрьских публикациях.

Татьяна Потяева также одобрила инициативу с привлечением пожертвований. «Если сегодня есть люди – жертвователи, меценаты, –которые в рамках спонсорской помощи готовы оказать помощь в улучшении условий содержания, то пусть это делают. Это ведь никак не влияет на следствие», – отметила омбудсмен.

Такой же позиции придерживается Сергей Мороз, начальник УФСИН по г. Москве, который заявил следующее: «Проверка показала, что на пятом этаже второго режимного корпуса проводились ремонтные работы в камерах. Привлекались стройматериалы спонсоров. И качество этих работ, скажем так, было более чем достойным. Если бы такое могли сделать во всех камерах...».

Адвокат Роман Кандауров так прокомментировал сложившуюся ситуацию: «Омбудсмена Татьяну Потяеву удивил тот факт, что Золотов, принимавший личное участие в ремонте камер и потративший на этот ремонт немало средств, сам содержится в неотремонтированной камере, где вместо туалета дырка в полу. Также Татьяна Потяева посчитала несправедливым то обстоятельство, что Дионисия Золотова не пускают в спортзал, который был отремонтирован его силами и за его средства».

Адвокат Роман Кандауров заявил, что он и его подзащитный Дионисий Золотов направили директору ФСИН России Геннадию Корниенко и главе УФСИН России по г. Москве Сергею Морозу обращение с просьбой возобновить проведение ремонта. Как отмечает Роман Кандауров, тот факт, что следователи не обнаружили нарушений при проведении работ, устраняет препятствия для их возобновления и создает перспективы для переезда в скором времени многих подследственных в новые камеры.

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