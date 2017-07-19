Сквозь века

Старообрядческий священник о. Димитрий на открытии выставки. Здесь и далее фото автора

В Донецке в Краеведческом музее, восстановленном после разрушительного обстрела в 2014 году, 14 июля состоялось открытие выставки икон и церковной атрибутики православных христиан, исповедующих старообрядчество.

Выставка получилась объемной – для экспонатов выделили просторный светлый зал, площадью около 60-70 квадратных метров, словно по заказу озаренный летним солнцем.

Звоном древних колоколов, привезенных из храма староверов, который находится в Макеевке (город-спутник Донецка), выставку открыл помощник отца Димитрия.

Отец Димитрий рассказал, что все представленные экспонаты, в том числе уникальные Библии XVII-XIX веков, написанные кириллицей на старославянском языке, а также старообрядческие списки (иконы), облачения старообрядческих священников, церковная утварь и многие другие экспонаты его личная собственность.

На открытии выставки присутствовали М.Л. Швецов директор Донецкого Центра Института востоковедения:

«Выставка не только попытка найти взаимопонимание между церковными конфессиями. Это не просто уважение к истории – это та эпоха (старообрядчество – авт.), в которой отражена многогранная история России».

В официальной части открытия выставки приняли участие председатель Народного Освободительного Движения (НОД) ДНР И.П. Береговой и доцент кафедры русского языка Донецкого Медицинского Университета кандидат филологических наук Л.Е. Шопотько, а также сотрудники Краеведческого музея.

После приветственных слов выступающих отец Димитрий провел экскурсию по выставке, которая продолжалась около часа.

В начале своего экскурса отец Димитрий рассказал о выдающихся старообрядцах России. Посетителям выставки было интересно узнать, что старообрядчество исповедовали: Денис Давыдов (поэт, генерал-лейтенант, герой Отечественной войны 1812 года), Иван Кулибин (русский механик и всемирно известный изобретатель), Михайло Ломоносов (русский ученый, естествоиспытатель).

Богослужебные книги дониконовской печати

Отдавая дань павшим в Великой Отечественной войне, организаторы выставки в самом начале экспозиции разместили портреты своих староверов, которые погибли во время Великой Отечественной войны, защищая Родину.

«Это мой Бессмертный полк, - сказал отец Димитрий, указывая на портреты, на которых под георгиевской лентой стояла подпись Павлов Иван Михайлович, майор ВВС, герой Советского Союза, и Гарбузов Варфаламей Лиферьевич, участник ВОВ, сбивал немецкие самолеты. Далее следовал портрет уже нашего времени – надпись была краткой «Позывной Зуб», погиб, защищая Донецкую Республику».

Отец Димитрий перешел к экспозиции икон, которые составляют бо́льшую часть выставки. Современные списки икон, выполнены по каноническим спискам греческих и древнерусских икон. В написанных иконах чувствовалась не просто профессиональное письмо и вдохновленная рука мастера - любовь верующего человека, хранящего душу в непорочности для написания святой иконы.

В религиозной культуре староверов принято выставлять иконы без окладов, которые свойственны «новообрядцам». Иногда икону оборачивают обыкновенной косынкой, считается, что этого вполне достаточно.

В отличие от православных икон среди староверческих икон есть иконы святых, которых нет в святцах РПЦ, или не имеют широкого распространения в православии.

Староверами почитается икона протопопа Аввакума, а также икона Боровских мучеников – княжны Морозовой, Урусовой, Даниловой и сожженной Устиньи, которые после раскола не отреклись от старой веры, и были гонимы.

Особый интерес вызвали иконы святого Христофора, как представитель таинственного песьего народа, он изображается с песьей головой, и икона «Всевидящее Око», которые хотя и приняты в православной религии, но широко не известны.

Рассказывая об иконах, отец Димитрий попутно растолковывал азы Писания, каноны христианской веры и отвечал на вопросы слушателей.

Рассказ об экспонатах превратился в увлеченный диалог между священником и людьми, хотевшими узнать, как можно больше узнать о христианской вере.

В экспонатах выставки были различные таблицы-наставления, которые помогают верующему человеку сориентироваться в жизненном пространстве - как вычислить день будущей Пасхи, как выбрать себе жену (мужа), на ком можно жениться (выходить замуж) на ком нет, кириллица – принятая в старославянском написании, часы вечерни, обедни, ночных бдений.

Однако жемчужиной выставки являются древние книги – несколько Библий XIX века на старославянском языке, рукописная книга примерно того же периода.

На осторожный вопрос «не боитесь ли вы, что книги могут пропасть» отец Димитрий уверенно ответил, что не боится – «Бог убережет; того же, кто крадет церковные сокровища, ждут большие несчастья».

Известны случаи, когда ворованные из церкви вещи возвращали назад со словами:

«Возьмите назад, с тех пор, как появилась в нашем доме ворованная в церкви икона, начались в нашей семье неожиданные смерти и другие несчастья», - рассказал отец Димитрий реальную историю, которая произошла в Грузии в староверческом храме несколько лет назад.

В конце экскурса отец Димитрий поделился своими планами:

«Это не последняя выставка, и еще я планирую организовать воскресную школу для всех желающих, особенно жду детей. Очень важно, чтобы дети изучали Библию с детства, тогда они не побегут ни в какие секты».

После открытия выставки книга отзывов оказалась заполнена благодарными посетителями, среди которых были и представители руководства ДНР, и рядовые жители города Донецка.

Икона протопопа Аввакума, почитаемого старообрядцами

Исторический экскурс

Староверы прибыли на территорию современного Донбасса в XVII веке, спасаясь от гонений царского правительства. Здесь, на территории Дикого поля, примкнув к донским казакам, они чувствовали себя в безопасности. В XVIII веке прибыла следующая волна староверов из Подмосковья, которые компактно поселились на территории нынешней Луганской области (территория войска Донского) в месте слияния рек Беленькой и Белой, основав село Городище. Позже сюда прибыли староверы из Черниговской и Курской областей.

Уже в XIX веке были известны поселения староверов в Бахмутском (территория современной Донецкой области), Старобельском и Славяносербском уездах (территория современной Луганской области). В селе Городище существовал староверческий Спасо-Преображенский монастырь.

Староверческие общины не подвергали истязаниям и жестким гонениям, но развиваться не давали, запрещая строить новые храмы и ремонтировать ветхие.

После Великой Отечественной войны в Макеевку переселилась часть староверческой общины из Грузии. В настоящее время в Макеевке действует старообрядческая церковь.

Старообрядческие общины сейчас известны в Донецке, селе Ольховатка, до войны 2014 года староверы проживали в поселке Широкино (в настоящее время гражданское население из поселка полностью эвакуировано).

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