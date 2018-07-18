Сколько заработала Россия на ЧМ-2018?
Сколько заработала Россия на ЧМ-2018?

Эксперты подвели финансовые итоги Чемпионата Мира по футболу в России

Специалисты Сбербанка провели собственной финансовое исследование относительно заработка России от проведенного Чемпионата Мира по футболу.

Отмечается, что общие расходы иностранцев в европейской части России за время Чемпионата Мира по футболу составили около 1,5 миллиардов долларов.

Крупнейшей статьей расходов стали отели, которые заработали 5 миллиардов рублей.

На втором месте — рестораны, где было потрачено 4,3 миллиарда рублей.

Если прибавить к ним 1,8 миллиарда рублей, ушедшие на фаст-фуд, то в сумме получится 6,2 миллиарда рублей, которые могут конкурировать с гостиницами.

Авиаперевозчики получили за свои услуги 1,377 миллиарда рублей.

Наибольший всплеск расходов зарегистрирован в спортивных товарах. В общей сложности иностранные болельщики потратили по этой статье более 3,4 миллиарда рублей, отмечает «Финам».

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