Сколько заработала Россия на ЧМ-2018?

Эксперты подвели финансовые итоги Чемпионата Мира по футболу в России
Специалисты Сбербанка провели собственной финансовое исследование относительно заработка России от проведенного Чемпионата Мира по футболу.
Отмечается, что общие расходы иностранцев в европейской части России за время Чемпионата Мира по футболу составили около 1,5 миллиардов долларов.
Крупнейшей статьей расходов стали отели, которые заработали 5 миллиардов рублей.
На втором месте — рестораны, где было потрачено 4,3 миллиарда рублей.
Если прибавить к ним 1,8 миллиарда рублей, ушедшие на фаст-фуд, то в сумме получится 6,2 миллиарда рублей, которые могут конкурировать с гостиницами.
Авиаперевозчики получили за свои услуги 1,377 миллиарда рублей.
Наибольший всплеск расходов зарегистрирован в спортивных товарах. В общей сложности иностранные болельщики потратили по этой статье более 3,4 миллиарда рублей, отмечает «Финам».Далее в рубрике Россия, спасибо за чемпионат!Чем запомнился прошедший в РФ мундиаль, и какую выгоду он принесёт нашей стране Читайте в рубрике «Экономика» «Синергия» — место, где рождаются олигархи?«Русская Планета» исследовала причины столь высокой популярности самой известной бизнес-школы России
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