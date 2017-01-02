«Сильнее любого оружия»
фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

9 дней назад в авиакатастрофе погибла Елизавета Глинка - Доктор Лиза

В течение нескольких часов после появления новости о крушении Ту-154 в Черном море теплилась надежда на то, что в списке погибших не окажется одного человека. И дело не в ее известности, а в том насколько пророческими оказались эти слова, сказанные 8 декабря на вручении госпремии в Кремле: «Мы никогда не уверены в том, что вернемся назад живыми, потому что война это ад на Земле».

Наш Доктор

Елизавета Глинка или Доктор Лиза погибла на 55-м году жизни. Россия и миллионы страждущих во всем мире потеряли великодушного и необыкновенно энергичного человека, который был готов помогать людям, невзирая на бюрократические преграды, финансовые трудности, мнения окружающих, свистящие снаряды и пули.

Где бы ни находилась Лиза, она не прогибалась под серую равнодушную к человеческой боли реальность, под политиков и бизнесменов, которые мечтали пропиариться на дружбе с ней. Наш Доктор входила в состав кремлевского Совета по правам человека и называла себя правозащитницей. Однако, в отличие от коллег по СПЧ, ее беспокоили не притеснения НКО и подсчет пострадавших от сталинских репрессий.

Ее волновали нарушения элементарных прав человека, отсутствие нормальной медпомощи, ситуация с тяжелобольными и вопиющая социальная несправедливость, плодами которой можно полюбоваться, пройдя пару сотен метров от кремлевских стен.

Нельзя сказать, что Доктор Лиза была абсолютно аполитична. Например, 4 ноября 2014 года она вместе с ОНФ выступила организатором традиционного шествия «Мы едины».

Однако она никогда никому не пела оды и не боялась идти наперекор общепринятому «патриотическому» мнению. В 2015-2016 годы Лиза несколько раз посещала в ростовском СИЗО Надежду Савченко, которая пыталась протестовать с помощью голодовки. Правозащитница убеждала украинку в бессмысленности бунта и говорила, что ее обязательно помилуют, как только она признает вину.

Перед своей смертью Лиза заступилась за бывшую студентку МГУ Александру Иванову (Варвару Караулову), которую судили за попытку присоединиться к ДАИШ (ИГ — запрещена в РФ). Она политкорректно не согласилась с решением суда, приговорившего девушку к 4,5 годам заключения: «Тюрьма — это не то место, которое исправляет, к сожалению».

Это произошло в тот момент, когда многие в России жаждали строгого наказания беглянке и, судя по комментариям в соцсетях, считали ее безмозглой дурой. Но Лиза проявила милосердие и сказала неудобную рвущую общественные шаблоны истину: «это девочка, которая попала в тяжелейшую ситуацию, она перепутала виртуальную и реальную жизнь».

Как же часто мы не хотим слышать подобные слова, пребываем в плену эмоций, вешаем ярлыки, не желая разобраться в ситуации, когда решается судьба человека. Всегда легче воспринимать чёрно-белую картину и делить людей на пятую колонну и патриотов. И не задумываться о том, насколько ошибочной может быть общественная мораль, и насколько безрассудным может оказаться общепринятое мнение и судебное постановление.

Всеобщее уважение

Неслучайно Доктор Лиза снискала уважение среди представителей противоборствующих общественно-политических лагерей. Она была «своим человеком» для оторванных ультралиберальных журналистов, ищущих повод, чтобы повесить все грехи на путинский режим; и одновременно пользовалась непререкаемым авторитетом среди упоровшейся патриотической общественности, для которой война — единственный способ решения конфликтов.

Доктора Лизу не записали в «национал-предатели», несмотря на то, что она является обладательницей паспорта Соединённых Штатов Америки. А ведь можно было раздуть из этого скандал на фоне антиамериканской истерики в 2014-2015 годах. Можно было вспомнить, что наша героиня не признавалась публично в любви к России и не увешивалась, как другие общественники, триколорами и георгиевскими ленточками.

А, может быть, она просто чувствовала себя «гражданином мира», понимала, что ее миссия выходит за пределы переменчивых общественных настроений и государственных границ?

И, наверное, так оно и было.

Около 10 лет она провела с мужем в США, где после окончания 2-го Медицинского в Москве поступила в Дартмутскую медицинскую школу. За океаном, поимо второго высшего образования, она получила опыт работы с хосписами.

В середине 1990-х Елизавета вернулась в Москву и приняла участие в учреждении Первого Московского хосписа. Затем она отправилась в Киев и тоже основала первый на Украине хоспис при городской онкологической клинике. В 2007 году после окончательного возвращения в Москву наша героиня создала благотворительный фонд «Справедливая помощь», который занимался поддержкой онкобольных, малообеспеченных и бездомных.

Нет лишних людей

Доктор Лиза не делила страждущих на категории по значимости. В частности, она не закрывала глаза на проблему огромного количества бездомных в Москве, хотя по этому поводу всегда можно сказать: «Эти люди сами выбрали свой путь. Никто их не заставлял жить на улице, напиваться каждый день до скотского состояния. Зачем им помогать? Другое дело — больные дети, сироты. Вот кому действительно нужна помощь!».

Доктор Лиза не могла себе позволить мыслить подобным образом и заниматься сегрегацией нуждающихся. Вот что недавно написал в Facebook ее знакомый Антон Красовский, директор фонда СПИД.ЦЕНТР/AIDS.CENTER: «Полтора года каждую среду я ездил на Павелецкий вокзал, чтобы снимать, как Глинка Елизавета кормит и лечит бездомных. Я знаю как им плохо в минус 3, как ужасно в минус 15, как жутко в минус 25. Вся их жизнь — путь мучений, пройти по которому они почему-то были должны».

Красовский очень тонко выразил отношение общества к бездомным и значение поддержки, которую оказывала Доктор Лиза: «Глупо же писать, что вот вы, наверное, думаете, что это вас не касается. А это может случиться с каждым. Вы ведь в это все равно не поверите. Вы будете ходить мимо этих грязных, больных, пьяных и сошедших с ума людей, думая лишь об одном — как бы до них не дотронуться. Как бы не запачкаться. Не заразиться. Они это знают. Они вас боятся и стесняются. Им самим страшно до вас дотронуться».

P.S.

«Но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия». Такой фразой Лиза закончила свою речь на вручении госпремии в Кремле. Сказано это было без тени пафоса и с верой в собственное дело.

Такие люди, как Елизавета Глинка, не только вдохновляют и вызывают уважение. Их миссия в том, чтобы объединять общество, но не на основе разжигания ненависти к некоему врагу, будто внешнему или внутреннему, а на основе понимания, что не существует «лишних людей», и человеческая жизнь ценна сама по себе, какой бы убогой и неправильной она кому-то ни казалась.

Вот в этом, пожалуй, и состояла суть духовной и социальной миссии нашего Доктора. И сейчас после  очередной страшной трагедии, которую переживает наша страна, люди с полярными политическими взглядами ощутили единство друг с другом и почувствовали себя единым народом.

Теги:
Места: Россия
События: происшествия
Организации: Минобороны
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