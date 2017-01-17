Сидру — быть!
фото: 1med.me

фото: 1med.me

На алкогольном фронте России появилась первая в этом году хорошая новость

Правительство РФ включило сидр в перечень сельхозпродукции. На практике — это зеленый свет производителям яблок и «солнечного вина». Теперь отечественные агропромышленные предприятия смогут рассчитывать на льготы и субсидии от государства. Поддержка будет заключаться в уменьшении количества проверок и в доступе к льготному кредитованию.

На фоне невнятной алкогольной политики, о которой ранее писала «Русская Планета», реверанс в сторону производителей сидра выглядит поистине новогодним чудом. В реальности все гораздо прозаичнее и причин для восторга не так много. Тем не менее, власти решили поддержать традиционно развитое в России производство яблок и присутствие на рынке, пожалуй, самого «безобидного» алкогольного напитка.

«Битва за сидр»

Постановление правительства — это во многом результат работы общественной организации «Опора России», которая с лета 2014 года добивалась приравнивания сидра к вину, которое уже было включено в список сельхозпродуктов в рамках программы поддержки виноградарства. Ассоциация бизнесменов резонно указывала на то, что яблони растут по всей России и производство сидра — вопрос не менее актуальный, чем вина в южных регионах.

Новый поворот в «битве за сидр» произошел в связи с поставленными перед правительством задачами по импортозамещению — программе, которая была принята на волне продовольственных контрсанкций в августе 2014 года. С полок супермаркетов исчезли знаменитые польские яблоки, однако их мгновенно заменила продукция азиатских государств. Куда делись русские яблоки? Как такой парадокс мог произойти в нашей великой «яблоневой» стране?

Причина в том, что российские производители медленно осваивают методы консервации. Ритейлерам невыгодно закупать натуральные, слегка червивые, но ароматные яблоки, которые быстро теряют товарный вид. Предпочтение отдается «восковым» безвкусным иностранным плодам. И это не прихоть торгового бизнеса, а закон рыночной экономики.

В таких условиях производство яблочного сока или сидра — логичный и самый простой вариант сбыта недолговечных, но качественных отечественных плодов. Первые успехи на этом фронте были сделаны еще до введения контрсанкций: с 2012 по 2015 годы объем импорта сидра упал с 70% до 40%.

Дополнительным драйвером стало присоединение Крыма: в Бахчисарае работает винно-коньячный завод, выпускающий, помимо прочего, еще и «солнечное вино». «Опора России» в письме к министру сельского хозяйства РФ Александру Ткачеву прогнозирует, что при профессиональном подходе к производству сидра импорт будет вытеснен в 2020 году.

Популярность этого алкогольного напитка из перебродившего яблочного сока стремительно растет. За 11 месяцев минувшего года россияне купили около 39 миллионов литров сидра, медовухи и пуаре (сидра из грушевого сусла). По сравнению с 2014 годом в 2016-м наши граждане выпили примерно в четыре раза больше литров вышеперечисленных напитков. С января по ноябрь прошлого года продажи сидра, медовухи и пуаре подскочили на 40%.

Акцизная ловушка

Государство не наблюдало сложа руки за успехами производителей «светлого вина». В октябре 2016 года министерство финансов предложило приравнять ставки акциза на медовуху, сидр и пиво, чтобы «сбалансировать бюджеты регионов». Законопроект предполагал, что ставка на сидр будет составлять 21 рубль за один литр. 18 ноября инициатива Минфина была одобрена Госдумой, а 29 ноября — Советом Федерации.

1 декабря законопроект подписал президент РФ Владимир Путин. Акцизы были подняты на вина и шампанское (кроме отечественного), сидр и медовуху, пиво и весь крепкий алкоголь. Государство пощадило отечественных виноградарей, а вот любителям сидра и медовухи не повезло: ставки выросли с 9 до 21 рубля за литр, как и просил Минфин. Что это означает для производителя и потребителя?

Акциз — это форма косвенного налога, которым облагаются товары массового потребления, пользующиеся устойчивым спросом у населения. Как правило, это алкоголь, табак, автомобили, бензин, моторные масла и пр. Налог включен в цену товара, то есть его платит потребитель. На производителе рост акцизов может отразиться в том случае, если повышение цен вызовет серьезное снижение спроса.

Необходимость регулирования акцизов часто обосновывается государством двумя вполне благородными причинами: пополнение бюджета и ограничение доступа к товарам, приносящим вред здоровью. Повышение акцизов порой имеет противоречивый эффект. Например, постоянно растущие акцизы на водку в период кризиса не только приносит бюджету дополнительные доходы, но и толкает обедневшие слои населения к потреблению некачественного пойла и суррогатов.

С учетом размера нынешнего акциза минимальная цена пол-литра «беленькой» сегодня составляет 190 рублей. Таким образом, водка допустимого к потреблению качества стоит не менее 250-300 рублей. Для жителей российской глубинки с зарплатами в несколько тысяч рублей, особенно в нынешних условиях, бутылка нормальной водки — почти роскошь. Несмотря на вопиющую ситуацию с отравлением «Боярышником», Минфин грозит к июню 2017 году поднять минимальную цену на водку до 205-210 рублей.

Повышение акцизов на сидр — это тоже палка о двух концах. Настораживает, что государство взвинтило акциз более чем в два раза, воспользовавшись взрывным ростом спроса. В 2017 году мы рискуем получить как минимум снижение темпов продаж и потребления сидра и медовухи. Оптимизм внушает лишь предоставленный правительством доступ к финподдержке.

«Культурный» напиток

Сидр — уникальный алкогольный напиток по сравнению со многими другими. В первую очередь, сидр — это «культурный» напиток с богатой историей, которая не знала пьяных драк и бытового насилия от перепоя. Сидр принято пить как аперитив и дополнение к десертам, легким закускам и горячим блюдам.

Несмотря на то, что крепость сидра совпадает с градусом спирта, содержащегося в пиве, кощунственно ставить в один ряд эти два напитка. Сидр со своей культурой потребления гораздо ближе ку вину и, наверное, в каком-то смысле «благороднее» его. В прежние века в Европе и частично в России сидр считался элитным напитком.

Рост потребления сидра в нашей стране можно только поприветствовать. Производители яблок обрели стабильного заказчика, рынок сбыта которого значительно увеличился и, вероятно, будет расти. Россия начинает привыкать к потреблению алкоголя, который может нанести самый минимальный вред здоровью и психике. Поэтому не очень разумно в дальнейшем повышать акцизы, которые в итоге отучают граждан от привычки покупать качественный алкоголь.

Теги:
Места: Россия
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