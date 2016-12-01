Шахматный прорыв России

Напряженный поединок за шахматную корону завершился в пользу норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена. Он переиграл своего оппонента из России Сергея Карякина на тай-брейке (четыре быстрых партии) со счетом 3:1. Два дня назад финальная 35-минутная партия завершилась в ничью, не выявив победителя. Карлсен сохранил звание чемпиона мира, которое он завоевал в 2013 году. Однако сопротивление, которое оказал Карякин, это несомненно крупный успех отечественного шахматного спорта.

Звезда и серая мышка

55-й поединок за шахматную корону стартовал 11 ноября в Нью-Йорке. Матч состоит из 12 партий и, согласно правилам, победителем становится претендент, набравший в 6,5 очков вне зависимости от количества партий. Перед финальной битвой 28 ноября у Карлсена и Карякина очков было поровну: 5,5 против 5,5. 26-летний гроссмейстеры сыграли девять партий вничью и одержали по одной победе. Карякину сопутствовал успех в восьмой партии (21 ноября), а Карлсен смог вернуть должок в десятой (24 ноября).

До начала турнира ставки экспертов были в пользу норвежца: 80 к 20. Это было неудивительно, ведь россиянин формально сильно уступает скандинаву. В рейтинге Эло (метод расчета относительной силы игроков) Карякин занимал девятую позицию с 2772 пунктами, а Карлсен – первую с 2853. Норвежский гроссмейстер – самый молодой абсолютный чемпион мира и занесён в Книгу рекордов Гиннесса, его рейтинг – самый высокий за всю историю существования рейтинга Эло.

В 2006 году 15-летний юноша стал чемпионом Норвегии и потом несколько раз завоевывал призовые места на крупных международных турнирах. В 2013 году Карлсен отнял корону у индийца Вишванатана Ананда, который владел ей с 2007 года. У себя на родине молодой человек является звездой. Он активно снимается в рекламе, зарабатывая на ней, видимо, не меньше, чем на игре в шахматы.

Карякин – это серая мышка по сравнению с раскрученным в медиа норвежцем, хотя в книге рекордов Гиннесса он тоже есть. Уроженец Симферополя в 12 лет стал самым молодым гроссмейстером в мире (высшее шахматное звание, не менее 2500 пунктов в рейтинге Эло). В шахматы он научился играть в городе Краматорск Донецкой области. В 2009 году президент РФ Дмитрий Медведев присвоил Карякину российское гражданство.

Свое решение отказаться от украинского паспорта Карякин объяснил тем, что чувствует себя русским и понимает бесперспективность карьеры на Украине. Путь россиянина на пути к финалу за шахматную корону не был триумфальным. Далеко не всегда он завоевывал первые места и периодически терпел досадные поражения. Однако именно эти факты, как полагают эксперты, стали преимуществом перед титулованным норвежцем.

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов в интервью агентству «Р-Спорт» отметил, что Карякин «психологически выдержан и лучше подготовлен». Моральная закалка россиянина была видна невооружённым взглядом. Карякин в любых игровых ситуациях вёл себя спокойно. Пережитые волнения сказывались только по окончании партий, когда гроссмейстер не мог разговаривать с журналистами, не заикаясь.

Соперник Карякина, наоборот, был более экспрессивен и давал волю эмоциям, как во время партий, так и после них. В частности, раздосадованный норвежец самовольно покинул пресс-конференцию, когда потерпел поражение в восьмой партии. В целом Карлсен выглядел куда более уверенным и порой казался несколько высокомерным. Скандинаву было тяжело смириться с тем, что на пути возник противник, способный оставлять его девять партий без побед.

Когда Карлсен наконец-то взял партию, то в беседе с норвежским телеканалом VGTV он заявил: «Это здорово. В последние дни я был очень расстроен. Когда сидишь целый день, и ничего не получается, то это действует на нервы. Чувствую громадное облегчение. Я не выигрывал в течение десяти партий, со мной такого раньше не было. Было тяжело, и по-прежнему будет тяжело. Но теперь, во всяком случае, мы играем на прежних условиях».

К истокам

Пожалуй, самое главное, что сделал Карякин, это возвращение своим соотечественникам гордости за отечественную шахматную школу. За 25 лет с момента распада СССР шахматная корона 11 лет находилась в руках российских гроссмейстеров. В 1990-е годы Россия была обязана советским мастерам Гарри Каспарову и Анатолию Карпову. В XXI веке по версии FIDE шахматная корона покорилась РФ один раз и только Владимиру Крамнику (2006-2007).

Наша страна подарила миру гениальных гроссмейстеров: Александр Алехин, Михаил Ботвинник, Василий Смыслов, Михаил Таль, Борис Спасский, Тигран Петросян. С 1948 по 1972 год шахматной короной владели советские мастера. Лишь в течение трех лет чемпионом мира был американец Роберт Фишер, и в 1975 году Анатолий Карпов забрал у него корону.

Шахматы были безумно популярны в СССР на любительском уровне. Едва ли не в каждом населённом пункте были шахматные кружки. Люди играли в шахматы в парках, во дворах, участвовали в местных турнирах. Шахматы были одним из основных способов времяпрепровождения разных слоев общества: от заводских рабочих до инженеров и ученых. Играть в шахматы было интеллектуальным и модным занятием.

Огромный рывок в развитии шахматного искусства наша страна совершила в 1930-е годы. Советские гроссмейстеры получили возможность доказывать свой высочайший класс на мировой арене в 1947 году, когда СССР вступил в FIDE. В 1990- е годы интерес к шахматам заметно упал, но в 2000-е стал возвращаться из-за развития электронных шахматных игр.

В России появилась молодежь, которая, как указывают эксперты, технически подготовлена лучше советского поколения гроссмейстеров, потому что научилась переигрывать умнейшие программы. Правда, игра современных гениев стала менее яркой. Нынешние гроссмейстеры стараются не рисковать и делают ставку на результат. В целом популярность шахмат уменьшилась и это неминуемо сказалось на уровне профессионального спорта. Победа Карякина дает надежду на возрождение в России массового интереса к великой интеллектуальной игре.

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