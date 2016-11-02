ВИЧ шагает по России
Фото: Flickr/Neeta Lind

Фото: Flickr/Neeta Lind

Власти Екатеринбурга объявили эпидемию, чтобы привлечь внимание горожан к проблеме СПИДа

Свердловская область бьет рекорды по уровню заболеваемости СПИДом, констатируют медики. В Екатеринбурге, согласно официальным данным, на сто тысяч жителей – 1826 заболевших. Это порядка 1,7% населения, или, чтобы было понятно на бытовом уровне – примерно каждый пятидесятый житель города. Но это лишь официальная статистика. Зачастую человек может даже не подозревать, что болен. Именно поэтому медики пошли на решительный шаг: собрали пресс-конференцию и объявили о том, что в городе – эпидемия ВИЧ.

- В Екатеринбурге это произошло не сегодня, и даже не год назад, - прокомментировала ситуацию в эфире Вести-24 первый заместитель начальника управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяна Савинова. - Чтобы привлечь внимание населения к этой проблеме, чтобы каждый горожанин знал свой ВИЧ-статус – со вчерашнего дня в городе и был объявлен старт новой информационной кампании, был снят ролик, и мы попросили население пройти обследование на ВИЧ–инфекцию. Главная задача – знать свой статус, - пояснила Савинова.

По ее словам, ситуация со СПИДом в Российской Федерации уже давно тревожная, и город Екатеринбург вовсе не является исключением. Когда показатель заболеваемости превышает 1% от населения – на медицинском языке это называется «генерализированное распространение эпидемиологического процесса». Именно это, говорит Савинова, и происходит в Екатеринбурге. Угрозы распространения по другим регионам не стоит бояться: подобная ситуация наблюдается во многих крупных городах России. «Просто мы более активно говорим об этом, а также призываем людей знать свой ВИЧ-статус и предпринимать меры профилактики», - добавляет Савинова. Всего же в России, по официальным данным, свыше 1 миллиона зараженных.

Той же точки зрения придерживается мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. «Не питайте иллюзий, это ситуация общая для страны. Просто мы работаем на выявляемость и не боимся об этом говорить». Ранее мэр снялся в социальном ролике и призывал горожан сходить к врачу, чтобы узнать свой ВИЧ-статус.

Ситуация в стране критическая, считает директор фонда СПИД.Центр Антон Красовский. «Два года уже – изо всех утюгов и холодильников – рассказываю, что в стране эпидемия ВИЧ, называю проценты, цифры, количества. Год уже скоро сайт СПИД.ЦЕНТР/AIDS.CENTER каждый день пишет про это, а я публикую, публикую и публикую это у себя на стене. Я так неприлично много про это говорю, что был уверен – вас-то я точно этим <достал>. И тут утром моя приятельница пишет: "Ой, в Екатеринбурге объявили эпидемию. Это правда?" А ночью старый товарищ, прекрасный дизайнер в ответ на просьбу посоветовать хорошего коллегу спрашивает: "А сайт-то кто будет делать"? И я понимаю, что никто на самом деле ни на что не обращает внимания. Всем <плевать>», - написал Красовский на своей странице в Facebook.

При этом, как отмечают медики, СПИД все больше распространяется среди благополучных слоев населения, а возраст заболевших – повышается. Так происходит, когда люди не используют индивидуальные средства защиты при половом контакте и при этом совершенно не подозревают о своей болезни. При этом по-прежнему большинствослучаев передачи инфекции происходит через наркотические шприцы – 52%, и это в основном молодежь. А вот возрастные группы от 30 и до 45 заражаются через незащищенный половой контакт: 46% случаев. Кроме того, на учете состоят 774 ребенка, статус подтвержден у 342.

Одна из главных проблем, по мнению Красовского – в том, что терапию получает лишь небольшая доля нуждающихся, в то время, как чиновники рапортуют об успехах борьбы с ВИЧ. «Вслед за городом Москвой, где уже объявили, что 100% нуждающихся в антиретровирусной терапии ее получают, в гонку зарапортовавшихся вступил город-герой Ё-бург. Там вот заявили, что 92% тех, кому надо лечиться, – лечатся. В то же время в реальности терапию получают там только 37% от стоящих на учете. Это значит, что от выявленных не больше 28%. А от невыявленных (они там сами утверждают, что невыявленных у них вдвое больше, чем выявленных) – чуть больше 8%. То есть терапию получает 8% больных. А другим она просто не нужна. Вот тем самым 92%, которых никто не лечит», - пишет Красовский. В целом по России, лишь 37% инфицированных получают антиретровирусную терапию.

 «Прекратили в Екатеринбурге работу с наркозависимыми - получили вспышку в старших возрастных группах», написал в своем микроблоге замглавврача ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи» Сергей Олейник. Он также считает, что данные об обхвате пациентов, нуждающихся в терапии, сильно завышен.

Меры борьбы с ВИЧ, по словам медиков, просты: главную роль должна играть профилактика, а также регулярное обращение к врачу. В конце октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ об утверждении государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России. По мнению властей, это поможет снизить число новых случаев ВИЧ-инфекции, увеличить охват населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию и антиретровирусной терапией, сократить частоту развития осложнений и смерти от ассоциированных с ВИЧ-инфекцией заболеваний (туберкулез, гепатиты B и С) и СПИДа. Также в планах – создать особую систему регистрации и учета ВИЧ-инфицированных. Это позволит медикам лучше представлять масштабы распространения заболевания в России, а пациентам – своевременно получать терапию даже при смене места жительства и при переезде из одного региона в другой. О сохранности персональных данных, как уверяют в Минздраве, можно будет не волноваться: доступ в систему будет только у специализированных медицинских учреждений, а каждый врач сможет видеть только свой регион.

Теги:
События: эпидемия
Организации: Минздрав
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