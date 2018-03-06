Серенады Солнечной долины

И зря, - потому как Челябинская область рада предложить горнолыжные курорты самого высокого уровня. На ее территории находятся знаменитые Уральские горы, которые являются отличным местом для катания и отдыха.

Одним из наиболее динамично развивающихся горнолыжных центров Южного Урала является «Солнечная долина». Курорт, занимающий лидирующее место во всей Челябинской области, находится в невероятно красивом местечке Уральских гор, где пересекаются такие части света, как Европа и Азия.

Ежегодно центр расширяет инфраструктуру, применяет современное оборудование и технологии, предоставляя все новые и новые услуги, привлекая тем самым любителей и профессионалов не только со всей России, но и мира.

На сегодняшний день «Солнечная долина» может похвастаться двенадцатью горнолыжными трассами, протяженность которых составляет восемь километров; современными усовершенствованными спорт трассами, на которых обеспечена безопасность тех, кто занимается кроссом, хаф-пайпом и слоупстайлом; прекрасным сноу-парком; уютным и комфортным апарт-отелем «Sunny Valley»; самым большим на Урале веревочным экстрим-парком и мн. др.

Кроме того, для маленьких посетителей курорта здесь открыт уникальный горнолыжный «Детский клуб», не имеющий аналогов на Южном Урале.

Фото: «Русская планета»

Отдохнуть и расслабиться после долгого и насыщенного дня можно в гостиницах или оздоровительных центрах. Например, в расположенном неподалеку клубе – отеле «Золотой пляж», с номерами, выходящими видом на одно из самых красивых озер Челябинской области – Тургояк.

Сейчас трудно представить, что территория, где находится ГЛК «Солнечная долина», шестнадцать лет тому назад была ничем не примечательной горой, с лесами и снежным покровом.

По воспоминаниям председателя совета директоров горнолыжного курорта, президента Федерации фристайла Челябинской области Олега Сиротина сама судьба обозначила место для курорта.

Однажды они с друзьями на снегоходе поднялись на гору и решили скатиться на лыжах по снегу. По дороге потеряли лыжу, - это оказалось знаком.

Первые гости приехали в «Солнечную долину» в первый год нового 21 столетия. В то время была обустроена одна трасса и один подъемник, с помощью которого можно было преодолеть лишь пятьдесят метров.

Официально горнолыжный курорт открылся в первый зимний день лишь спустя год. Знаменитый путешественник Федор Конюхов поздравил гостей с открытием здравницы и после торжественного события сюда стали приезжать отдыхающие. И если раньше курорт принимал до ста человек ежедневно, то сейчас эта цифра превышает шесть тысяч.

Фото: «Русская планета»

Ежегодно все спортивные трассы модернизируются, в их обустройство вносятся изменения. Все это рассчитано на то, чтобы будущие лыжники и сноубордисты получали максимальное количества адреналина и удовольствия при прохождении обновленных трасс. Каждая трасса имеет сертификат, выданный Международной федерацией фристайла.

Надо отметить, что «Солнечная долина» – традиционное место проведения Кубка Губернатора Челябинской области по горным лыжам, чемпионата России по ски-кроссу, Кубка России по горным лыжам, чемпионата среди инструкторских школ и многих других значимых событий.

Так, со 2 по 4 марта 2018 года здесь уже во второй раз прошли этапы Кубка мира ФИС по фристайлу в дисциплине ски-кросс.

Строительством всех трасс на курорте занимается команда профессионалов, которая строила трассу для ски-кроссменов этапа Кубка мира в прошлом году, в числе реализованных ими проектов и трассы для Олимпиады 2014 года в Сочи.

Основные параметры трассы — высота старта 561 м, высота финиша — 368 м, перепад высот — 193 м, длина трассы — 1100 м, остались неизменными по сравнению с прошлым годом.

Олег Сиротин добавляет, что сегодня «Солнечная долина» имеет все шансы на проведение в 2023 году Всемирного Чемпионата по фристайлу. «Предстоит серьезная работа по развитию инфраструктуры, добавится много новых трасс», - комментирует он. Можно сказать, что история курорта только начинается.

Фото: «Русская планета»

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