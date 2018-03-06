Серенады Солнечной долины
Фото: «Русская планета»

Фото: «Русская планета»

Мало кто из тех, кто хочет провести зимние каникулы на горнолыжных трассах, вспомнит об Уральских горах

И зря, - потому как Челябинская область рада предложить горнолыжные курорты самого высокого уровня.  На ее территории находятся знаменитые Уральские горы, которые являются отличным местом для катания и отдыха.

Одним из наиболее динамично развивающихся горнолыжных центров Южного Урала является «Солнечная долина». Курорт, занимающий лидирующее место во всей Челябинской области, находится в невероятно красивом местечке Уральских гор, где пересекаются такие части света, как Европа и Азия.

Ежегодно центр расширяет инфраструктуру, применяет современное оборудование и технологии, предоставляя все новые и новые услуги, привлекая тем самым любителей и профессионалов не только со всей России, но и мира.

На сегодняшний день «Солнечная долина» может похвастаться двенадцатью горнолыжными трассами, протяженность которых составляет восемь километров; современными усовершенствованными спорт трассами, на которых обеспечена безопасность тех, кто занимается кроссом, хаф-пайпом и слоупстайлом; прекрасным сноу-парком; уютным и комфортным апарт-отелем «Sunny Valley»; самым большим на Урале веревочным экстрим-парком и мн. др.

Кроме того, для маленьких посетителей курорта здесь открыт уникальный горнолыжный «Детский клуб», не имеющий аналогов на Южном Урале.

Фото: «Русская планета»

Отдохнуть и расслабиться после долгого и насыщенного дня можно в гостиницах или оздоровительных центрах. Например, в расположенном неподалеку клубе – отеле «Золотой пляж», с номерами, выходящими видом на одно из самых красивых озер Челябинской области – Тургояк.

Сейчас трудно представить, что территория, где находится ГЛК «Солнечная долина», шестнадцать лет тому назад была ничем не примечательной горой, с лесами и снежным покровом.

По воспоминаниям председателя совета директоров горнолыжного курорта, президента Федерации фристайла Челябинской области Олега Сиротина сама судьба обозначила место для курорта.

Однажды они с друзьями на снегоходе поднялись на гору и решили скатиться на лыжах по снегу. По дороге потеряли лыжу, - это оказалось знаком.

Первые гости приехали в «Солнечную долину» в первый год нового 21 столетия. В то время была обустроена одна трасса и один подъемник, с помощью которого можно было преодолеть лишь пятьдесят метров.

Официально горнолыжный курорт открылся в первый зимний день лишь спустя год. Знаменитый путешественник Федор Конюхов поздравил гостей с открытием здравницы и после торжественного события сюда стали приезжать отдыхающие. И если раньше курорт принимал до ста человек ежедневно, то сейчас эта цифра превышает шесть тысяч. 

Фото: «Русская планета»

Ежегодно все спортивные трассы модернизируются, в их обустройство вносятся изменения. Все это рассчитано на то, чтобы будущие лыжники и сноубордисты получали максимальное количества адреналина и удовольствия при прохождении обновленных трасс. Каждая трасса имеет сертификат, выданный Международной федерацией фристайла.  

Надо отметить, что «Солнечная долина» – традиционное место проведения Кубка Губернатора Челябинской области по горным лыжам, чемпионата России по ски-кроссу, Кубка России по горным лыжам, чемпионата среди инструкторских школ и многих других значимых событий.

Так, со 2 по 4 марта 2018 года здесь уже во второй раз прошли этапы Кубка мира ФИС по фристайлу в дисциплине ски-кросс.

Строительством всех трасс на курорте занимается команда профессионалов, которая строила трассу для ски-кроссменов этапа Кубка мира в прошлом году, в числе реализованных ими проектов и трассы для Олимпиады 2014 года в Сочи.

Основные параметры трассы — высота старта 561 м, высота финиша — 368 м, перепад высот — 193 м, длина трассы — 1100 м, остались неизменными по сравнению с прошлым годом.

Олег Сиротин добавляет, что сегодня «Солнечная долина» имеет все шансы на проведение в 2023 году Всемирного Чемпионата по фристайлу. «Предстоит серьезная работа по развитию инфраструктуры, добавится много новых трасс», - комментирует он.  Можно сказать, что история курорта только начинается.

Фото: «Русская планета»

Теги:
События: спорт, общество
Террористы или повстанцы? Далее в рубрике Террористы или повстанцы?Беседа Дмитрия Пучкова с писателем Игорем Молотовым. Часть 1

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО