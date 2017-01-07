Семь чудес Федора Конюхова
фото: «Русская планета»

фото: «Русская планета»

Как далекие походы укрепили веру в Бога знаменитого путешественника

Тяга к новым достижениям и экстриму у этого человека, которого уже при жизни можно назвать великим, невероятным образом сочетается с православной верой. Каждый поход Федора Конюхова — это чудо, и сложно подобрать иное определение подвигам, который он совершал с подросткового возраста, не позволяя гордыне завладеть его разумом. 

Светлый Праздник Рождества Христова верующие проводят с ожиданием некоего чуда. Жизнь Конюхова — пример того, как самое заветное может сбываться, если поставить перед собой четкую цель, мобилизовать ресурсы и рассчитать собственные силы. Чудо — это результат веры и плодотворного человеческого труда. В Рождество «Русская планета» напомнила о семи чудесах Конюхова, которые уже вошли в мировую историю.

Покоренный Азов

Федор Конюхов родился в 1951 году в селе Чкалово (Троицкое) Приазовского района Запорожской области. В 15 лет он устроил себе первое серьезное испытание. Юноша переплыл Азовское море на обычной рыбацкой весельной лодке. Это путешествие укрепило в Федоре любовь к морю, закалило дух и стало прологом будущих побед и свершений.

«Я вырос на Азовском море. Мой дед был знаком с русским гидрографом, полярным исследователем Арктики Георгием Яковлевичем Седовым и потому воспринял его неудачу как свою личную трагедию. Он считал, что именно азовские рыбаки должны оправдать Седова, довершить начатое им и внушал мне мысль о том, что я должен стать путешественником и дойти до Северного полюса. Я не возражал. Наоборот, с юности стал усиленно готовиться к походу…»

Путешественник-исследователь

После окончания нескольких профессиональных учебных заведений Конюхов 20 лет своей жизни отдал Дальнему Востоку и Арктике. С 1974 по 1995 год он проживал в Приморском крае в городе Находка. После участия в нескольких научно-исследовательских экспедиций в Заполярье на яхте ДВВИМУ «Чукотка» (Алькор) Конюхов в 1981 году отважился на пересечение Чукотки на собачьей упряжке.

О своей учебе и смене местожительства Конюхов вспоминает так: «Я пошел в мореходку (Одесское мореходное училище), потому что знал, что если не закончу ее, то не стану штурманом и не найду Северный полюс. Ведь GPS тогда еще не было. Потом уже было Ленинградское арктическое училище, художественное в Белоруссии, Академия изящных искусств в Париже и университет».

Покоритель Севера

В 1980-е годы Конюхов активно готовился к одиночному походу к Северному полюсу. В составе групп путешественников он участвовал в научно-спортивных экспедициях в 1983 году (поход в море Лаптевых), в 1984-м (сплав на плоту по реке Лена), в 1985-м (экспедиция через Уссурийскую тайгу), в 1986-м (лыжный переход в полярную ночь), в 1987-м (лыжная экспедиция по Баффиновой Земле (Канада)), в 1988-м (трансарктическая лыжная экспедиция СССР — Северный полюс — Канада).

фото с официальной страницы Федора Конюхова

Весной 1989 года Конюхов стал участником первой советской автономной экспедиции в Арктику под руководством Владимира Чукова. Поход стартовал 4 марта и завершился 6 мая. В 1990 году Конюхов повторил успех, но уже в одиночку. Он отправился к Северному полюсу 3 марта с мыса Локоть и достиг полюса 8 мая. Конюхов был первым человеком, который отправился в одиночный поход в Арктику.

«Русский путешественник»

В самом начале 90-х Конюхов совершил ещё одно одиночное путешествие. С 28 октября 1990 года по 8 июня 1991 года путешественник провел в кругосветном нон-стоп путешествии на яхте «Караана». Конюхов отправился из Сиднея к Мысу Горн (остров, примыкающий к южной оконечности Южной Америки) и через 224 дня вернулся в австралийский порт.

Воспоминания о первой в своей жизни кругосветке Федор фиксировал в путевом рукописном дневнике под названием «Русский путешественник». Позже в книге «И увидел я новое небо и новую землю» он написал: «Это плавание изменило мою веру в Бога. Теперь она менее рациональная, больше исходит от сердца, чем от ума».

Семь вершин

В 1990-е годы Конюхов выполнил программу «Семь вершин мира» — восхождение на семь главных пиков Земли (по одному на каждую часть света). 26 февраля 1992 года россиянину покорился Эльбрус, 14 мая 1992 года — Эверест, 19 января 1996 года — массив Винсон (Антарктида), 9 марта 1996 года — Аконкагуа (Южная Америка), 18 февраля 1997 года — Килиманджаро (Африка), 17 апреля 1997 года — на пик Косцюшко (Австралия), 26 мая 1997 года — пик Мак-Кинли (Северная Америка).

19 мая 2012 года Конюхов ещё раз взошёл на Эверест, став первым священником Русской Православной Церкви, который побывал на вершине: «Я когда в первый раз на Эверест поднимался, думал, как написать его — я же художник. А сейчас я думал, о чем там помолиться, какую молитву прочитать. И уже на вершине, когда лег на рюкзак, вспомнил слова Патриарха Сербского — Павла. Он сказал, что нам надо не думать на Земле о рае, а надо думать о том, как бы не превратить Землю в ад. В рай-то нам ее никогда уже не превратить».

фото с официальной страницы Федора Конюхова

Одиночество рождает чистоту

В 2000-е годы Федор совершил серию невероятных одиночных путешествий по океану. В общей сложности на его счету 5 кругосветных плаваний, 17 путешествий по Атлантическому океану. Тяга к одиночным походам всегда вызывала интерес у наблюдателей. Ради чего Конюхов идет на огромный риск?

«…Мои одиночные путешествия не только вопрос тщеславия, когда я один, я чувствую, как я живу. Я предоставлен себе, все мы волей-неволей становимся рабами обстоятельств. Мы постоянно должны что-то делать, куда-то ехать, с кем-то встречаться. И в результате у нас не остается времени задуматься над тем, кто мы такие и зачем топчем землю».

Конюхов считает, что одиночество рождает чистоту: «Многие считают меня сумасшедшим. Но, по-моему, оставаться дома - вот настоящее сумасшествие! Когда я долго нахожусь в городе, у меня возникает острая потребность смахнуть с себя «грязь цивилизации», уйти и — начать жить. Время в экспедициях удивительно спрессовано. Его хватает на все: думать, читать, писать книги и картины. Здесь же мы все задыхаемся от его нехватки, бегаем, суетимся. А жизнь проходит».

Покоритель неба

С 2015 года Федора тянет на подвиги в атмосфере. В марте позапрошлого года он установил российский рекорд продолжительности полета на тепловом аэростате класса АХ-9 объемом 3950 кубических метров, пролетев 19 часов 10 минут. В январе 2016 года на этом же воздушном шаре он установил уже мировой рекорд — 32 часа 20 минут.

Но самое грандиозное путешествие на воздушном шаре Конюхов совершил минувшим летом на тепловом аэростате «МОРТОН». Федор установил абсолютный мировой рекорд: стартовав из Австралии, он облетел Землю за 11 дней 4 часа и 20 минут. За это время он преодолел 35 тысяч 168 километров.

фото с официальной страницы Федора Конюхова

За прославляющие Россию подвиги Конюхов никогда не просил награды, философски рассуждая о призрачности бытия: «Меня награждали Брежнев, Горбачев и Ельцин. 30 лет назад я этим гордился, а потом подумал: хватит. Когда меня к Черномырдину вызывали, чтобы сделать Героем России, я говорю: «Виктор Степанович, я когда буду стучаться в райские ворота, чтобы хоть посмотреть на райские кущи, апостол Петр выйдет, увидит, что Федор Конюхов стоит весь в звездах и наградах, — и тут же захлопнет передо мной ворота. Ну считаете вы меня героем — считайте. Только зачем звезду вешать?»

На пороге «Восьмого чуда»...

Впереди у нашего героя новые путешествия, новые победы и новые рекорды. Уже идет полным ходом подготовка к совместному полету в стратосфере Федора Конюхова и английского путешественника Ричарда Бренсона. «Русская Планета», как официальный «почтальон добрых пожеланий» для отца Федора предлагает своим читателям уже сейчас оставить добрые напутствия прославленному путешественнику и миссионеру.

Теги:
Места: Россия
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