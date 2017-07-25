Санторини – остров, раскрашенный в цвета греческого флага

Своему названию остров обязан святой Ирине, а своим происхождением – одноименному вулкану.

В середине II тысячелетия до Рождества Христова спящий вулкан проснулся, его мощнейшее извержением выступило своего рода катализатором истории всего Средиземноморья.

После Всемирного потопа, это стало самым серьезным вмешательством сил природы в ход человеческой истории.

Извержение вулкана сопровождалось землетрясением, породившим цунами высотой по разным оценкам от 100 до 250 метров и скоростью до 200 километров в час. Минойской цивилизации, главным очагом которой являлся город Кносс на северном побережье Крита пришел конец. Извержение вулкана привело к закату других цивилизаций, потопило Атлантиду, и стало приговором дому фараона Египта.

Существует предположение, что та тьма, которая объяла Египет, есть не что иное, как следствие вулканического пепла. Т.е. минойское извержение произошло в момент исхода евреев из рабства, для евреев оно стало спасением, а для «жестоковыйного» фараона и Египта одной из казней, и, соответственно, орудием Промысла. В древности масштабные природные катаклизмы совершались в нужное время.

Очень быстро на новообразовавшемся из вулканической лавы острове появились новые людские поселения, сначала остров облюбовали знаменитые финикийцы, а позже дорийцы. Остров находился под властью римлян, ромеев, венецианцев, турок, пока, наконец, не получил долгожданную независимость вместе со всей Грецией в 1830 году.

Сегодня Санторини, несмотря на то, что вулкан просыпался в 1956 году, притягивает множество туристов со всего мира. Здесь есть, на что посмотреть.

Остров с уникальным происхождением, имеет такой уникальный неповторимый вид. С высоких смотровых площадок, на которые можно добраться на осликах или более современным способом, на фуникулере, открываются красивейшие панорамные виды – на вулкан, он располагается на соседнем острове, на бухту, в которые заходят современные лайнеры, на домики и часовни местных жителей.

Дома местных жителей, раскрашенные в бело-голубые цвета, создают красивейшую цветовую гамму, что является своеобразной визитной карточкой города. Выбор бело-голубого цвета не случаен, это цвета национального флага Греции, под ним греки возвращали свою независимость. Но поскольку, открыто вывешивать бело-голубые с Георгиевским крестом флаги при турках было невозможно, жители острова этими цветами раскрашивали свои дома.

Собор Сретения Господня

Величественный кафедральный собор Сретения Господня на Санторини выдержан в этих же тонах. Из достопримечательностей города следует назвать Исторический музей, в нем выставлены археологические находки из древнего селения Акротири, того самого, что засыпало вулканическим пеплом во время извержения вулкана. Археологи во время раскопок обнаружили фрески, очень похожие на фрески Кносского дворца на Крите, это неудивительно – эти произведения искусства принадлежат к минойской цивилизации и создавались мастерами одной школы.

Обнаружить Акротири помогло строительство Суэцкого канала, вулканические почвы острова были использованы для производства цемента, необходимого для масштабной стройки.

Другим интересным местом, который стоит посетить, является музей при винодельне Koutsogiannopoulos Winery, не каждый виноградарь может похвастать собственным музеем. Уникальный терруар, в основе которого находится вулканическая почва, дает неповторимый вкус санторинскому винограду и вину.

Великолепный вкус знаменитого санторинского вина Винсанто отметил еще в позапрошлом веке французский путешественник Луи Лакруа, а французы знают толк в хорошем вине:

«Никакое десертное вино не может сравниться с Винсанто. Его производят из винограда, который вялится на солнечных террасах домов в течение 15 дней до того, как пойдет под винный пресс. После года выдержки оно становится прекрасным десертным вином».

Пляж в местечке Камари с черным песком

Вулкан дал свою силу и знаменитому песку, пляжи на острове на любой вкус, а если точнее цвет: есть пляжи с красным, белым и черным песком. Эгейское море и пляж с черным песком, что еще нужно для хорошего отдыха?

Останется ли остров таким же красивым, каким он является сегодня, большой вопрос. А может Санторину уготовано вновь выступить орудием грозного Промысла, теперь уже на закате человеческой истории? Вулканы любят просыпаться. Так что спешите увидеть эту красоту, пока есть возможность.

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