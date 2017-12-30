Самый крутой корпоратив

Ни для кого не секрет, что глава российского государства изо дня в день вот уже 18 лет подряд говорит нам разумные вещи.

И, увы, также ни для кого не является тайной, что многие слова Президента Российской Федерации различные властные структуры предпочитают игнорировать по непонятной причине.

Чтобы убедиться в этом, сопоставим два простых факта. Первый. Еще в декабре 2013 года Владимир Путин, выступая на форуме Общероссийского народного фронта, предложил госслужащим сбрасываться на корпоративы, а не брать деньги на праздник из бюджета.

В частности, глава государства сказал:

— Я с трудом могу себе представить, чтобы в тех организациях, где я раньше работал (прим. авт. — в КГБ Советского Союза) выделяли деньги на корпоративы. Это чушь собачья… — делился 4 года назад воспоминаниями Владимир Путин. — Мы тоже встречались, и в военных коллективах сбрасывались с зарплаты и встречались, и по рюмке выпивали – русский же праздник. Не пьянствовали, но отмечали его. Чтобы деньги выделять из бюджета компании? Это какая-то дичь.

Созданный по инициативе Президента России Общероссийский народный фронт мощно «ударил пяткой в грудь», пообещав контролировать, откуда берут деньги государственные организации на праздники, в том числе, новогодние «посиделки».

Но разве тут уследишь? Например, сотрудники Верховного Суда России полагают, что за приглашение на новогодний праздник высокооплачиваемого российского композитора Игоря Крутого их никто не осудит. И ладно бы Крутого позвали раз или два. Так ведь нет.

Игорь Яковлевич является любимым исполнителем и композитором верхушки отечественной фемиды. Скрасить скромный досуг подводящих итоги года верховных судей он приходит ежегодно. В этом году концерт состоялся 26 октября, и, по информации открытых источников, на хорошее новогоднее настроение служителей правосудия в этом году было выделено 2 млн рублей.

Фото: life.ru

Оговоримся сразу: таков гонорар Игоря Крутого. А уж была ли на корпоративе у верховных судей одна, две, три, четыре… нет, конечно, лучше пять звездочек такого масштаба, а также, как покушали и попили за счет налогоплательщиков судьи – науке это неизвестно. «Русской Планете» тем более.

Но кто после этого инцидента сможет осудить краснодарскую судью Хахалеву, которая на свои кровные, откладывая, так сказать, «с зарплаты по рублю», пригласила на свадьбу дочери Кобзона, Баскова и Меладзе?

Верховные судьи – однозначно, нет. Язык не повернется.

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