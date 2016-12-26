Самый добрый доктор
РИА Новости / Алексей Дружинин

РИА Новости / Алексей Дружинин

Елизавета Глинка: мы никогда не уверены, что вернемся назад живыми

В сообщения о том, что на борту упавшего после вылета из Сочи военного борта ТУ-154 погибла Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза, не верилось. Совсем. Не верилось и в то, что самолет, принадлежавший Министерству обороны, на котором летели не военные, а артисты и журналисты, мог так запросто упасть в море. Ведомство достаточно быстро подтвердило, что самолет действительно потерпел крушение, а имя Глинки фигурировало в списках погибших, распространенных Минобороны. Но не верилось до последнего.

Лишь после подтверждения от ее мужа того, что Глинка все-таки села на тот борт, стало ясно: это правда. Больно, когда война забирает солдат – совсем молодых парней, у их матерей, жен, детей. Доктор Лиза не была солдатом; по ее собственному признанию, она ненавидела смерть и войну, и поэтому с самым началом боевых действий в Донбассе отправилась помогать самым маленьким – детям. Никто не сделал для детей Донбасса больше, чем эта хрупкая женщина с тихим, но твердым голосом и непреклонным характером.

Ее обвиняли в политических мотивах помощи Донбассу. Клеймили за то, что она посмела принять помощь от Вячеслава Володина – ведь он принадлежит «режиму», а значит – чистое воплощение зла. Глинка отмахивалась: для нее спасенные детские жизни были важнее всех пересудов. Грозились подать на нее в международные судебные инстанции за то, что она якобы похищает украинских детей и вывозит их в Россию. Но они – не без помощи самой Глинки – возвращались после лечения: ведь дом – там, где семья.

Доктору Лизе не было дела до этих разговоров. Она не уклонялась от интервью и честно отвечала на все  острые и каверзные вопросы. До конфликта в Донбассе она занималась помощью бездомным, собственными руками обрабатывала раны бомжам, общалась с теми, кого социум давно отверг – ей ли было после этого бояться пустых разговоров на кухнях да в фейсбучиках? Она не просто кормила и лечила отверженных, она хоронила их после смерти – чтобы было как у людей. Потому что, положа руку на сердце, большинство из нас не видит в бездомном человека, считая, что он сам виноват в своих несчастьях. А она – видела. За всех нас.

За тех, кто сегодня злорадствует в комментариях, радуясь смерти Доктора Лизы – либо радуясь гибели журналистов НТВ, либо не радуясь открыто, но из желчного комментария становится понятно, что и они – «жертвы кровавого режима» и «сами знали, на что шли». За тех, кто запрещал ей кормить бездомных у вокзалов и жаловался в полицию – мол, весь «цвет общества» тут собрала. За тех, кто в Киеве, не стесняясь выражений, открыто ликует в этот страшный день. Ведь, по иронии судьбы, именно с Киева Елизавета Глинка начала свою миссию, открыв там первый хоспис – после возвращения из США, где она с мужем прожила несколько лет в конце 80-х. И за всех тех, кто не верил, что милосердие и сострадание могут быть искренними, а не ради грантов, пиара и правительственных наград.

Свою первую награду Глинка получила из рук президента лишь две недели назад. Приведем фрагмент ее речи – это очень важные слова.

«Самое главное право – это право на жизнь. В это непростое время оно безжалостно попирается. Мне очень трудно видеть убитых и раненых детей Донбасса, больных и убитых детей Сирии. Трудно сменить привычный образ горожанки на жизнь 900 дней во время войны, в которой сейчас гибнут ни в чем не повинные люди.

Мне иногда невозможно осознавать разделение общества, в котором люди перестали слышать друг друга, используя по отношению к нам однобокие фразы: «сами виноваты» или «готовьтесь быть убитыми, потому что вы не там, где надо». Мы, правозащитники, вне политики, так же и те люди, кого мы защищаем. Мы на стороне мира, диалога и сотрудничества со всеми людьми.

Я не могу не сказать сегодня об убитых позавчера моих коллегах – врачах в Сирии, о погибших медиках Донецка, о сотнях детей, убитых во время обстрелов Донбасса, и о тысячах детей, похороненных в Сирии. Светлая им память.

Завтра я лечу в Донецк, а оттуда – в Сирию. Так же, как и десятки других добровольцев, которые занимаются гуманитарной деятельностью. Мы никогда не уверены в том, что мы вернёмся назад живыми, потому что война – это ад на земле, и я знаю, о чём я говорю. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия. Спасибо Вам».

Спасибо и вам за все, Доктор Лиза.

Катастрофа над Черным морем Далее в рубрике Катастрофа над Черным моремВ 5:40 по московскому времени над акваторией Черного моря потерпел крушение лайнер Ту-154 Министерства обороны с артистами Ансамбля им. Александрова и журналистами на борту

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