Самоуверенность против безнаказанности

25 сентября на Новом Арбате под колесами специальной машины, двигавшейся по выделенной полосе, погиб 32-летний сотрудник ДПС Сергей Грачев. Что же произошло? Корреспондент «РП» разобрался в «туманной» истории.

Я часто писал многостраничные сценарии телесериалов и фильмов про тех и про этих. Про работников доблестной российской милиции, плавно трансформировавшейся без особых изменений в полицию, а также про их вечных оппонентов. Нет, не представителей криминального мира, а мужественных людей с Лубянки, головы которых, согласно корпоративной заповеди, должны быть холодны, сердце горячо. А руки? Руки «по локоть чисты». Как у хирурга в момент ответственной операции.

Фото: Газета.ру

О том, что произошло позавчера, мои коллеги написали очень много. Добавить нечего. Кроме, разве что, истории. Ведь, если за рулем спецмашины сидел работник ФСБ, то между полицией и самой могущественной структурой в стране опять пробежала «черная кошка».

Ни для кого не секрет, что сотрудники ФСБ недолюбливают полицейских. Те отвечают им взаимностью. Поводов тьма. Не каждому они известны.

Как сценарист скажу: художественных фильмов о противостоянии «чекистов» и «ментов» практически нет, если не считать постперестроечную картину «Убийство на Ждановской».

В основу сюжета этой картины легло резонансное убийство сотрудниками советской столичной милиции на метрополитене начальника секретариата КГБ СССР, майора государственной безопасности Вячеслава Афанасьева.

Это было в реальности в последние дни 1980-го. Милиционеры, покусившись на продовольственный паек чуть-чуть подвыпившего на «корпоративе» комитетчика, задержали его на «Ждановской» (ныне – «Выхино»). Били, издевались, «как положено» — то есть, всласть. Почему? Приняли за случайного интеллигентного выпивоху. А когда, порывшись в карманах мужичка, обнаружили «красный мандат», поняли, что натворили. Заметая следы, инсценировали «бытовое убийство», добивая ударами монтировки по голове.

Как известно, пришедший к власти на заре 80-х товарищ Андропов был резидентом той же организации, в которой чуть позже трудился Владимир Владимирович Путин. Но еще в роли председателя КГБ, не простив и не забыв ничего, он, действуя строго в рамках законодательства, организовал тотальную вычистку кадрового состава различных подразделений МВД.

Если сравнивать эту «экспресс-реформу» с прошедшей 6 лет назад «переаттестацией на полицейского», то последняя явно будет напоминать невинную детскую игру в «Крысу», пользовавшуюся популярностью у дворовой малышни моего детства. Правила просты: кого поймали – тот и крыса. И никак иначе.

Те, кто принимал непосредственное участие в убийстве Афанасьева, надели «нарядные» полосатые робы, заглянули в расстрельную камеру в Лефортово, и получили заслуженную «ведомственную награду» — 9 граммов свинца в затылок.

Так ревностно, так отчаянно защищается в нашей стране справедливость. Правда случается это, в основном в тех случаях, когда происходит столь жесткий конфликт одного могущественного клана с другим.

Сегодня в этой ситуации, как показывает практика, на межведомственном уровне начинается ожесточенное противоборство, в ходе которого никто не гнушается ничем.

Вспомним шестилетнего малыша, гулявшего 23 апреля 2017 года в одном из дворов Балашихи со своим дедушкой и задавленного незнакомой тетей. «Подвязки» последней были настолько «эксклюзивны», что… виноват оказался сам ребенок, в крови которого, напомню, была обнаружена убийственная доза алкоголя.

Телевидение, СМИ, общественность, всколыхнувшаяся цинизмом вопиющей ситуации, и даже папа из правоохранительных органов: не смогли пока что сделать ровным счетом ничего, чтобы обелить погибшего ребенка. Подозреваемая (убийцей ее может признать только суд!) получит «символическую химию» или «соскочит» на условный срок.

Пройдет год-два, максимум три года и, свободно вздохнув полной грудью, она выжмет педаль в пол и газанет, даже не притормозив у пешеходного перехода. Не исключено в машине рядом будет устанавливать рекорды скорости восстановленная в правах «мажорка» Мара Багдасарян.

Так есть. Либералы и консерваторы! Любители Путина и Шойгу, а также ценители Навального и поклонники Собчак! Нас навсегда объединило одно. Родная сторона, где прав тот, у кого больше прав, приобретенных за денежные знаки.

Не верите? Давайте вместе следить за развитием ситуации, случившейся буквально позавчера. «Мерседес» S-класса с навешенными на него номерами «АМР», свидетельствующими о принадлежности к весьма серьезной структуре (предположительно – ФСБ, хотя нельзя, все же исключить, что за рулем был представитель другого ведомства) наехал на работника ГИБДД в форменной одежде.

Фото: Газета.ру

«Смерть до прибытия», — вздохнув, накатал в «путевом листе» прибывший на место инцидента врач «Скорой помощи».

А что написали коллеги погибшего 32-летнего сотрудника ДПС Сергея Грачева, работавшего в милиции (а затем и в полиции) аж с 2003 года? Пока ничего особенного, ведь на данный момент картина такова: идет следствие, пресса и общественность, как и положено теряются в догадках: «Убили полицейского среди бела дня на бывшем Калининском проспекте, «газанули» и уехали!».

А в сети раздаются осторожные голоса, в том числе, людей в погонах из различных ведомств:

Сам виноват!

Переходил дорогу в неположенном месте...

Патрулировал ночью один, что запрещено инструкцией…

Не-не! Вообще не патрулировал. Так шел. В «Азбуку вкуса». Там напротив…

Чтобы лучше понять «картину маслом» мы попытались взять комментарий у представителя правоохранительных органов, оказавшегося на месте гибели в числе своих многочисленных коллег примерно через 25 минут после случившегося. Назовем нашего собеседника, согласившегося общаться на условиях анонимности, Вадим.

Русская Планета: Вадим, что же, все-таки, произошло на Новом Арбате позавчера?

Вадим: Ну а что произошло? Один, похоже, был уверен в своей безнаказанности и гнал под 100 км/ч, как на магистрали, а второй, кажется, забыл, что форма полицейского не делает его железным человеком. Переходил дорогу там, где рядом есть безопасный переход. Результат, конечно, очень печален. Очень. Двое детей без отца. Младшему – полтора годика всего.

РП: Наши коллеги из «МК» пишут, что причиной гибели стал тот факт, что Сергей Грачев попал в свет фар встречных машин, поэтому водитель «спецмашины» его и не заметил?

Вадим: Сейчас будет много версий. Не думаю, что эта последняя.

РП: Говорят, что водитель машины с номерами АМР умчался, помахав какими-то «красными корочками». В каком ведомстве они выданы?

Вадим: Давай свой следующий вопрос.

РП: На номерах АМР ездит только ФСБ?

Вадим: Не только «фейсы». Много, кто ездит.

РП: А где выдаются такие номера?

Вадим: Только в одном специальном МРЭО в Москве.

РП: Купить такие номера можно?

Вадим: Нереально.

РП: Подделать?

Вадим: Подделать можно, что угодно.

РП: Есть ли информация о присутствии алкоголя в крови погибшего?

Вадим: У меня нет такой информации. Даже если она появится, вряд ли вы ее узнаете. Погиб человек. Хороший парень. 14 лет в органах.

РП: Как жена?

Вадим: Плохо жена. Рядом с ней сейчас наши ребята. Помогаем, чем можем.

РП: Есть возможность передать наши соболезнования семье?

Вадим: Передадим. Всего доброго.

«Русская Планета» будет внимательно следить за развитием событий и, конечно же, ждать заключения специалистов… А детей Сергея Грачева в этой ситуации жаль. Больше всего жаль.

Далее в рубрике