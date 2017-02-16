Сами себя наказали
РИА Новости

РИА Новости

Праворадикалы подорвали экономику Украины, лишив страну угля

Из-за блокады Донбасса властям Украины пришлось вводить режим чрезвычайного положения в энергетике: стране катастрофически не хватает угля. Железнодорожное сообщение с ДНР и ЛНР прервано, причем по инициативе украинской стороны. Точнее, с подачи праворадикалов, которые таким образом пытаются бороться с сепаратизмом, а на деле – подрывают экономику своей же собственной страны.

Блокада поставок угля с территории непризнанных республик продолжается уже три недели и по времени совпала с очередным обострением боев в зоне конфликта. ДНР и ЛНР не брезговали продавать уголь на Украину – в конце концов, там тоже люди живут, не мерзнуть же им из-за Порошенко. Да и деньги в бюджете лишними не будут: по сути, уголь – то немногое, что позволяло поддерживать экономику непризнанных государств.

При этом в ЛНР готовы возобновить поставки угля в любой момент. «Блокада угольных поставок — это не наш выбор, это инициатива Киева… Впрочем, мы понимаем, что от блокады страдают простые люди по обе стороны линии разграничения. Поэтому не намерены обострять ситуацию», - заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий. Повлиять на Киев и снять блокаду безуспешно пытались и в рамках встреч по минским соглашениям.  Напомним, что у ЛНР есть и другая проблема: поставки воды Республике с территории Украины прекращены с 1 декабря. За эту воду власти ЛНР, между прочим, полностью рассчитались.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обрушился с критикой на самоуправство националистических батальонов, заблокировавших поставки угля, и назвал их действия подрывом экономики страны. «Мы поставили цель добиться энергетической независимости нашего государства и начали это делать. Но сейчас меня интересует то, чтобы в домах украинцев были тепло и свет. Борьбу с контрабандой я полностью поддерживаю, а бороться с украинским народом я не позволю. Это вопрос, который касается миллионов украинских граждан», - заявил он.

По факту блокады железнодорожного сообщения на Украине завели уголовное дело, а в Верховной Раде требуют немедленно созвать Совет нацбезопасности. Беспокоиться есть из-за чего. По данным Укрэнерго, на большинстве ТЭЦ запасов угля хватит лишь на две недели.  Вслед за ТЭЦ может остановиться металлургия, и тогда Украина будет в очень критической экономической ситуации – об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко.

Кто же блокирует железнодорожные пути и почему не удается найти на этих людей управу? 25 января около 50 человек в камуфляже под руководством депутатов Верховной Рады Семена Семенченко, Павла Костенко, Тараса Пастуха, Владимира Парасюка начали блокирование передвижения железнодорожных составов с углем в Попаснянском районе Луганской области. По свидетельствам очевидцев, добровольцы в камуфляже расположились недалеко от линии фронта, установили баррикады с колючей проволокой прямо в прифронтовых селах. Если начнется силовой разгон «блокадников» - могут пострадать мирные жители, которых вооруженные люди и без того сильно раздражают.

На деле режим чрезвычайного положения в энергетике выглядит как меры экономии, а также веерные отключения электроэнергии с целью снизить нагрузку на всю систему. График отключений разработан для не слишком важных предприятий, и, как уверяют власти Украины, простых людей это коснуться не должно. Тем не менее, люди недовольны – как возможными ограничениями, так и действиями радикалов. Причем те, в свою очередь, пытаются использовать недовольство граждан, чтобы направить его против киевских властей.

При этом «блокадники» обещают в случае начала веерных отключений полностью взять под контроль всю энергетическую систему Украины. «Если будет внедряться веерное отключение, тогда мы установим эффективный украинской контроль над энергетикой этой страны. И это будет неожиданностью для наших правителей», - такое сообщение распространили радикалы, блокирующие железнодорожные пути. «Вы же знаете — мы действуем неожиданно. Мы очень креативные ребята»,

Теги:
Места: Украина
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