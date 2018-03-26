Сахалин становится ближе

Значимым шагом по развитию туристического продукта Сахалинской области стало подписание 19 марта в Южно-Сахалинске соглашения о взаимодействии в сфере развития внутреннего туризма с Правительством Сахалинской области.

Подписи под документами поставили заместитель председателя Правительства Сахалинской области Антон Зайцев и заместитель генерального директора TUI Россия – Александр Сирченко.

По словам почетного гостя мероприятия, заместителя руководителя Федерального агентства по туризму Николая Королева, компания TUI – крупный туроператор, который консолидирует большое количество туристского продукта в РФ.

«Мы надеемся, что Сахалинская область в этот раз станет ее участником, поскольку она определена, как приоритетная территория с точки зрения уникальности маршрутов, а это значит, что теперь у региона есть большие шансы по развитию и продвижению своего продукта»

Заместитель председателя Правительства Сахалинской области Антон Зайцев также отметил, что подписание соглашения о намерениях очень значимо, тем более в присутствии руководства Федерального агентства по туризму.

«В данном случае, туризм для Сахалинской области может стать ключевой сферой экономики. За последние годы уже увеличилось количество туристов в Сахалинской области и количество инвестиций в регион, сформировано уже более 50 пакетных предложений, которые пользуются спросом у жителей России. Получив поддержку такого крупного игрока рынка, как компания TUI, уверены, что все шаги по реализации соглашения будут успешными».

Кроме этого, в рамках визита делегации туроператора TUI, в Южно-Сахалинске прошла встреча c Губернатором Сахалинской области – Олегом Кожемяко.

Спикеры обсудили вопросы сотрудничества и приоритетные направления, которыми, по словам Губернатора, являются горнолыжный туризм, в частности развитие современного комплекса «Горный воздух», а также активные виды туризма, культурно-исторический и оздоровительный.

Александр Сирченко сделал акцент на существующих препятствиях в развитии туризма и, как основную, обозначил удаленность области и довольно высокую стоимость перевозки для туриста, который хочет посетить регион.

Стороны в обсуждении пришли к тому, что подобные соглашения, взаимодействие с органами власти и совместные усилия в ближайшее время могут улучшить эти условия. Стороны также обсудили существующие мировые практики поддержки авиаперевозки и маркетинговых программ, которые можно было бы использовать в дальнейшем.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Чистая Россия»