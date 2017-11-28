Ручной бульдог Тельмана Исмаилова

Лелеять надежды на то, что российская полиция, «мутировавшая» из милиции, «волшебным образом преобразилась», может только самый наивный на свете человек. Тридцати секунд общения с «полицейским» хватает, чтобы понять: контингент, избравший для себя службу, которая и опасна, и трудна - не меняется.

Но это сейчас. А что было в «нулевые», когда московской милицией руководил Владимир Васильевич Пронин? Шизофрения не являлась серьезным препятствием на пути к погонам, дающим право на все. Или почти на все.

В качестве наглядного примера вспомним коротающего дни в одной из «евро-камер» колонии для пожизненно заключенных «Полярная сова» Дениса Евсюкова, бывшего майора российской милиции.

Нахождение на учете в психоневрологическом диспансере, лечение в специализированной психиатрической больнице и диагноз «патологическое развитие личности из круга мозаичных психопатий на органическом фоне», поставленный еще в 1989-м, не помешали этому «достойному» человеку возглавить ОВД «Царицино» в 31 год. Говорят, столь стремительный карьерный рост был во многом обеспечен знакомством с Владимиром Прониным.

Фото: mizugadro.mydns.jp

Впрочем, обо всем по порядку.

Возглавив ГУВД, Пронин рьяно взялся за «реорганизацию», пытаясь вернуть надежно утраченное еще в 90-е годы доверие общества к милиции. Заместители Пронина уходили «со скоростью света». На ответственные посты назначались «проверенные люди».

На «второй параллели» милицейский генерал обрастал «полезными знакомствами». Отчетливый «оперативный интерес» Владимир Васильевич проявлял к уважаемому в столице «королю главной российской барахолки». Интерес оказался взаимным и перешел в дружбу.

Годы своего пребывания в должности начальника ГУВД г. Москвы были потрачены Прониным не только на обеспечение благосостояния каждого из членов своей семьи, но и на создание всесторонне приемлемых условий для ведения бизнеса владельцем Черкизовского рынка Тельманом Исмаиловым.

Черкизовский рынок. Фото: соцсети

Хорошие отношения с мэром Москвы Юрием Михайловичем Лужковым, лично чествовавшим Исмаилова на дне рождения, дружба с начальником милицейского главка генерал-полковником Прониным позволяли Тельману Мардановичу жить в «Раю на Земле», где он пребывал в ранге бога.

Связи давали ему возможность блокировать попытки государственных структур закрыть его рынок. Чувствуя свою неуязвимость, он легко устранял неугодных (сегодня СК РФ подозревает Исмаилова в организации 8 убийств). Источники в Следственном комитете сообщают, что именно Тельман Марданович «расстреливал» известного эстрадного певца Авраама Руссо. Об этом мы рассказали на днях. А какое участие в судьбе упомянутого «деятеля искусства» принял увенчанный наградами за безупречную службу генерал-полковник Пронин? Вполне возможно, решающее.

Фото: Курское землячество

Сегодня в материалах уголовного дела, возбужденного против Тельмана Исмаилова, есть очень интересные показания одного из свидетелей, который рассказал об эпизоде, прекрасно характеризующем бывшего начальника ГУВД как… «миротворца».

Зима 2006 года. В кабинете Тельмана Исмаилова расположился Авраам Руссо, переживший второе покушение своего «благодетеля». Певец прекрасно осознает, что даже Бог, любящий троицу, может не предоставить ему шанса на спасения, если Исмаилов захочет «проучить» его в третий раз. Поэтому на встречу с «хозяином» сирийский соловей явился вместе с «подкреплением».

Друзья Руссо из Чечни напряженно всматриваются в лицо Исмаилова, рядом с которым расположился криминальный авторитет Тархан. Повестка джентльменской встречи: обиженный, побитый и подстреленный Руссо больше не хочет петь «по указке» Исмаилова и его детей. Ему нужна свобода!

А Тельман, раскручивавший певца, как центрифугу, и вкладывавший в продюсирование «бродяги» миллионы долларов, не хочет выпускать Авраама Руссо из его золотой клетки.

Певец, надо отдать ему должное, демонстрирует завидное упорство. Пережив покушение, в ходе которого в его машину 6 раз выстрелили из АК-47, он стоит насмерть.

Такова драматическая ситуация! Слышны взаимные обвинения и упреки. Ситуация достигает накала. Пальцы «пляшут на курках». Самое время появиться милиции и расставить точки над «i». И она появляется. Но в кабинет входят не какие-нибудь патрульные, а сам начальник ГУВД Москвы генерал-полковник Пронин, который… приносит извинения за задержку. Пробки!

Фото: соцсети

Уравновешивая ситуацию «фактурой» и погонами, Пронин обеспечивает «мирное решение вопроса». Конфликт исчерпан! Сирийского соловья отпускают, однако, ему надлежит покинуть пределы России, дабы не смущать «Дона Черкизона» своими заработками на эстраде, путь на которую был проторен Тельманом Исмаиловым.

Сославшись на занятость, Пронин уходит.

- Что это было? – пожимают плечами резиденты криминального мира, не ожидавшие узреть главного милицейского начальника Москвы на этой «сходке».

- А это… наш ручной бульдог. Не беспокойтесь! Он с нами, - звучит в ответ.

Ну как тут не вспомнить Экзюпери? Мы в ответе за тех, кого приручили.

Фото: slon.ru

Как сложилась судьба Пронина? Увы, его назначенец в ОВД «Царицыно» оказанного доверия не оправдал. Злоупотребление алкоголем и психотропами привело к рецидиву, в результате которого Евсюков в ночь с 26 на 27 апреля убил подвозившего его водителя, а затем открыл огонь из пистолета Макарова в супермаркете «Остров», застрелив двоих и ранив еще шестерых человек.

Быть может, если бы не этот случай, Владимир Васильевич Пронин по сей день возглавлял бы орду «не реформированных» стражей порядка, устанавливая рекорды продолжительности пребывания на высоком милицейском посту? И на бесполезное во всех отношениях «переодевание милиции в полицию» не было бы потрачено столько бюджетных средств? А вдруг и Черкизовский рынок продолжал бы снабжать пол-России китайским ширпотребом?

Но история не терпит сослагательного наклонения.

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