А рубль крепчал

Курс рубля на этой неделе заставил говорить о нем во властных кабинетах. Необычное и резкое укрепление курса национальной валюты привело к тому, что доллар опустился ниже психологической отметки в 60 рублей и стал стоить 56,77 руб. Тем же занялся и евро, вплотную приблизившись к отметке в 60 рублей.

Эксперты назвали в числе основных причин такого ощутимого снижения сделку о покупке «Роснефтью» акций компании «Башнефть». Также на укрепление рубля могла повлиять покупка рублей и другими крупными компаниями: у населения такого объема валюты нет, да и незачем от нее избавляться при стабильном курсе, как раз наоборот: граждане в такие периоды предпочитают ей запасаться.

В самой «Роснефти» с причастностью к резкому укрупнению рубля не согласны. Представитель компании Михаил Леонтьев заявил, что объем средств, необходимый для выкупа акций у миноритарев, ничтожен для объема рынка и на курс повлиять не может, а подобные заявления - часть фейковой кампании против «Роснефти».

Тем не менее, столь резкий скачок стал поводом для беспокойства в Кремле. Вопрос крепкого рубля может обсудить с правительством Владимир Путин - после этого осторожного, в общем-то, заявления от пресс-службы президента курс российской валюты немного снизился.

Чем же плох сильный рубль и почему наши власти так боятся его укрепления? Разве сильная валюта – не показатель сильной экономики? Отчасти это так, однако сильный рубль – главный враг экспорта. По мнению министра сельского хозяйства Александра Ткачева, высказанного в эфире телеканала «Россия-24», от этого пострадает экспорт зерна, при рекордных урожаях прошедшего года его необходимо куда-то сбывать.

«Мы должны экспортировать излишки, до 40 миллионов тонн, но рубль сегодня укрепился и укрепляется. Это, конечно, для наших экспортных позиций — серьезный минус. Не только для сельского хозяйства, но и для промышленности и других секторов экономики. Доллар по 57 - это не катастрофа, но удар по нашей отечественной экономике», - добавил Ткачев.

Крепкий рубль фиксирует инфляцию. Также при сильной национальной валюте появляется возможность снижать цены на импортные товары. Такое едва ли возможно, полагает экономист Михаил Делягин. По его мнению, монополии вряд ли добровольно откажутся от сверхприбылей.

«Как бы курс ни колебался, цена определяется, с одной стороны, алчностью монополистов, а с другой — нищетой населения. Именно нищета населения во многом определила замедление инфляции в прошлом и этом годах. Сильный рубль выгоден государству для того, чтобы пониже была инфляция и получше пиар для властей, но при слабом рубле доходы от экспорта сырья больше, и поступления в федеральный бюджет более ощутимы. Поэтом сегодня золотая середина для российской экономики — 65–70 рублей за доллар», - считает Делягин.

При сегодняшнем курсе, полагает экономист, российская экономика может остаться при одном условии: если в стране начнется системная и комплексная модернизация с ограничением коррупции, финансовых спекуляций, произвола монополий. «Но правительство Дмитрия Медведева и Центробанк Эльвиры Набиуллиной принципиально не будут этого делать, а значит, девальвация и откат рубля неизбежны».

Девальвация – это процесс обесценивания национальной валюты. Он может быть естественным либо искусственно вызванным. И, надо сказать, далеко не всегда у властей получается удачно осуществить обесценивание так, чтобы это пошло на пользу экономике. Экономика в целом может и выиграет, в каких-то сферах, однако стоит помнить, что первыми от девальвации страдают кошельки простых россиян.

Почти все мы получаем зарплату в рублях. Будто мало нам того, что зарплаты по России остались на примерно том же уровне, что и до кризиса, когда доллар стоил 34 рубля, а вот цены – существенно выросли. Очередное удешевление национальной валюты сделает нас еще беднее. Одно обидно: многие эксперты весь прошлый год уверяли, что пик кризиса пройден, и девальвация в 2017 году рублю не грозит, поскольку у правительства есть резервы и средства для восстановления экономики страны. Жаль, но похоже, они ошибались.

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