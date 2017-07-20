Российская авиация: без двигателей нет будущего

В четверг завершилась деловая программа Международного авиационно-космического салона (МАКС-2017) в подмосковном Жуковском. Со вторника в федеральных СМИ появились сотни публикаций о новинках, представленных на форуме, и соглашениях, которые были заключены.

Без сомнения МАКС-2017 закончился на мажорной ноте. У нашей страны есть прорывные проекты в сфере гражданской и военной авиации. На авиасалоне были продемонстрированы модели, которые собирали как крупные корпорации, так и совсем небольшие предприятия.

Российская авиастроительная отрасль смогла решить проблему с производством композитных материалов, но дальнейшее развитие этого сектора промышленности тормозит зависимость от поставок силовых агрегатов из-за рубежа. Наши авиаконструкторы вынуждены нарушать базовое правило — создавать новые машины, а потом подбирать к ним двигатели.

Эта проблема свойственна всей отрасли. Например, самолет пятого поколения ПАК ФА Т-50 летает на АЛ-41Ф1 («изделие 117»), двигателе который установлен на машинах предыдущего поколения (в частности, истребитель Су-35С). Данная силовая установка не обладает тягой, которая необходима самолетам последнего поколения.

При этом опытно-конструкторские работы по основному двигателю («изделие 30») для Т-50 завершатся только к 2020 году. До этого времени новейший российский истребитель нельзя будет назвать полноценным самолетом пятого поколения. Напомним, что ПАК ФА впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сегодня де-факто у России готовый образец со всем необходимым оборудованием и вооружением, но отсутствие двигателя сдвигает срок его серийного производства и поступления в войска.

Сделки и планы на будущее

Хорошие новости на МАКС-2017 в первую очередь касались заключения контрактов на поставку самолетов. По информации «Коммерсанта», Российская самолетостроительная корпорация (РСК) «МиГ» должна выполнить заказ Минобороны на производство 24 легких истребителей поколения 4++ МиГ-35 в рамках Государственной программы вооружений на 2018–2025 годы.

Как писала ранее «Русская Планета», заказ на МиГ-35 позволит предприятию обрести долгожданную почву под ногами после череды скандалов и отсутствия должного внимания со стороны военных. Не исключено, что в будущем на базе МиГ-35 будет создана машина пятого поколения, которая также пойдет в серию. Причем есть основания полагать, что палубная версия МиГ-35 (пока не разработана) будет стоять на крейсере «Адмирал Кузнецов» или на авианосце «Шторм», который планируется построить к 2030 году.

Покупка МиГ-35 постоянно откладывалась. Изначально предполагалось, что Минобороны приобретет 37 истребителей в рамках ГПВ на 2014–2016 годы. По неподтвержденным данным, сумма контракта составляла 37 миллиардов рублей. Таким образом, один МиГ-35 обойдется в миллиард рублей или 17 миллионов долларов. Вполне скромная сумма по мировым меркам.

Немаловажным событием стал «реальный» контракт на поставку новейшего российского среднемагистрального лайнера МС-21 корпорации «Иркут». Лизинговая компания «Ильюшин финанс Ко» (основной акционер «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАК) договорилась о передаче в операционный лизинг 16 самолетов в 221-местной компоновке. Часть машин будет летать на двигателях канадской Pratt & Whitney — PW1400G, часть — на пермских ПД-14.

Первым эксплуатантом МС-21 станет Red Wings, которая на 100% принадлежит «Ильюшин финанс Ко». Поставка лайнеров запланирована на 2019–2020 годы. Данная сделка выглядит «домашней», потому что заключена между «родственными» компаниями. Однако никакого криминала в подобных схемах продвижения отечественной продукции нет.

Кроме того, как заявил 18 июля вице-премьер Дмитрий Рогозин, самолеты SSJ 100 и MC-21 могут быть модернизированы. «Наиболее интересными нам представляется МС-21-400, это на 240 пассажиров», — отметил Рогозин. Модернизация SSJ 100, скорее всего, коснется импортных агрегатов и оборудования, так как самолет лишь на 50% «российский».

Президент РФ Владимир Путин на недавнем совещании по развитию гражданского авиастроения сообщил, что на поддержку отрасли в 2017 году планируется выделить 60 миллиардов рублей. В прошлом году авиационные предприятия получили из бюджета 52 миллиарда рублей, и индекс производства гражданской продукции достиг 121%.

Российские летные училища в ближайшие годы начнут получать два типа учебно-тренированных самолетов: Як-152 ОКБ имени Яковлева и СР-10 разработки ООО «КБ Современные авиационные технологии». Обе машины были представлены статической экспозиции МАКС-2017, и в будущем будут летать на российских двигателях.

В период работы деловой программы авиасалона стало известно, что Минобороны рассчитывает в 2020-2022 годы поставить на вооружение авиационные гиперзвуковые ракеты. «В авиационной промышленности, в ОАК существуют планы по созданию различных версий авиационных средств с использованием гиперзвуковых технологий. Но здесь пока это вопрос больше к ним. Мы надеемся получить оружие», — заявил замминистра обороны Юрий Борисов.

На сейчас и перспективу

19 июля агентство ТАСС опубликовало интервью Алексея Потапова, директора по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», которое входит «Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК). В материале ситуация в двигателестроении освещалась с положительной стороны. Стоит отметить, что определенный прогресс в этой сфере действительно произошел.

До 2014 года основными поставщиками силовых агрегатов для авиации и ВМФ России были Украина и западные государства. Создание двигателя с нуля, если речь идет о принципиально новых конструктивных решениях, занимает 10-15 лет, поэтому сейчас Россия совершенствует двигатели собственного производства и, вероятно, копирует украинские образцы, которые хорошо знакомы нашим инженерам.

Например, Потапов рассказал, что «Салют» е собрал двигатель СМ-100, который, судя по его словам, является глубокой модернизацией АИ-222-25. Данный агрегат был разработан запорожским МКБ «Прогресс» имени А. Г. Ивченко. Производство АИ-222-25 размещено на «Салюте» и в цехах запорожской компании «Мотор Сич». СМ-100 планируется устанавливать на учебно-боевые самолеты Як-130 (на которых сейчас стоит АИ-222-25), а в перспективе — на другие боевые самолеты, транспортные судна и беспилотники.

В целом ситуация с двигателями в России пока далека от того, чтобы назвать ее нормальной. Яркая иллюстрация: на МАКС-2017 был представлен улучшенный аналог знаменитого сверхлегкого транспортного самолета Ан-2. «Кукурузник» ТР-301 был разработан ООО ПКК «Технорегион» (Ейский район, Краснодарский край) и демонстрируется как очень дешевая и надежная машина.

Однако на самолете установлен чешский мотор Walter М601, что автоматически повышает его стоимость. Главный конструктор Сергей Борисенко сетует, что стоимость агрегата составляет примерно 60 тысяч долларов, то есть почти треть от планируемой цены самого ТР-301 (200 тысяч долларов). В связи с этим «Технорегион» и Московский авиационный институт разрабатывают мотор ТР-670, который как раз позволит снизить стоимость самолета до 200 тысяч долларов.

На МАКС-2017 гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов признал, что проблемы остаются в разных сферах, но Россия практически полностью нивелировала зависимость от украинского импорта. «Если говорить о тех комплектующих, которые мы закупали на Украине, то по программе мы должны будем завершить замещение этой продукции до конца 2018 года. На 90% уже завершили», — заявил Чемезов.

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