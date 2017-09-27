Россия вошла в десятку стран-лидеров по количеству приезжающих гостей в Дубай

Россияне заняли первое место по динамике роста турпотока в эмирате. За ними следуют граждане КНР, показавшие 64% прироста, сообщает «Вестник АТОР».

Такую возросшую популярность Объединенных Арабских Эмиратов у российских туристов можно объяснить не только активностью туроператоров, но и грамотным позиционированием страны в отсутствии главного конкурента по «зимнему пляжному отдыху» – Египта.

Чтобы подчеркнуть, насколько за последний год выросла значимость российского туристического рынка для экономики Дубая, в Москву с официальным визитом приехал генеральный директор Корпорации туризма и коммерческого маркетинга Дубая Иссам Казим.

По его словам Россия вошла в десятку стран-лидеров по количеству приезжающих гостей. В целом прирост туристов из России составил без малого четверть миллиона.

«Одну из главных причин такого роста я вижу в безопасности и доступности, – в том, что с 1 февраля граждане России могут получать бесплатную визу при прибытии в страну», - прокомментировал цифры г-н Казим. – «Я оптимист по натуре и уверен, что к 2020 году турпоток в Дубай должен удвоиться и достигнуть 20 млн. человек в год.

Причем, расширяться он будет главным образом за счет роста гостиничной сети и предложений на любой вкус и кошелек. Безусловно, основное внимание будет, как и прежде, уделяться строительству четырех и пятизвездочных гостиниц, но все более активно будет расширяться предложение и в сфере бюджетного отдыха.

Сегодня мы больше позиционируем себя как место для семейного отдыха и понимаем, что, например, семье без детей, семье с одним маленьким ребенком или семье с детьми разных возрастов нужно разное времяпрепровождение.

Поэтому мы привлекаем туристов не только пляжным отдыхом или шопингом, но и высокоразвитой индустрией развлечений, открывая все новые тематические развлекательные инновационные парки»

Надо отметить, что за последний год в эмирате Дубай появились крупнейший в мире тематический парк IMG Worlds of Adventure с четырьмя отдельными зонами, а также самый большой на Ближнем Востоке курортно-парковый комплекс Dubai Park & Resorts, в состав которого, в частности, входят парки по мотивам голливудских и болливудских фильмов. Был открыт единственный в регионе парк развлечений Legoland Dubai и примыкающий к нему детский аквапарк Legoland Waterpark.

Очень важным событием в культурной жизни Дубая стало открытие оперного театра — Dubai Opera, который на сегодняшний день является одной из лучших арен в мире по акустике и техническому оснащению. В нынешнем году в Дубае также открылся и другой уникальный театр — театр на воде La Perle by Dragone.

Наконец, на следующий, 2018 год запланирована торжественная презентация нового насыпного острова Bluewaters Island, главной достопримечательностью которого должно стать самое большое в мире колесо обозрения Ain Dubai высотой 210 метров.

На сегодняшний день из России в Дубай еженедельно летает 118 прямых рейсов из 13 городов - помимо столиц, это: Екатеринбург, Пермь, Самара, Казань, Уфа, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Челябинск и Новосибирск. Так что мечты Иссама Казима вполне осуществимы.

Далее в рубрике