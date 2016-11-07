Россия на страже мировой экологии

С 1 декабря 2017 года вступает в силу международное Соглашение, согласно которому море Роса, что в Антарктике, объявляется заповедной территорией. На протяжении ближайших 35 лет на этой территории будет запрещен отлов рыбы. Клыкач и криль будут доступны для отлова лишь в строго отведенных районах и строго в научных целях. Территория у тихоокеанского побережья Антарктиды представляет собой один из немногих "оазисов", практически нетронутых цивилизацией. По оценкам ученых, в этой акватории в разное время года находят пристанище не менее трети мировой популяции пингвинов Адели, а также императорских пингвинов и антарктических буревестников. Здесь же собираются и почти половина всей мировой популяции касаток. О том, какое значение для экологии и политики несет очередное геополитическое достижение России в интервью "Русской Планете" рассказал один из членов нашей делегации, сенатор и прославленный хоккеист Вячеслав Фетисов.

Чего мы можем ждать от создания заповедника в море Росса? Как это отразится на туристическом, экологическом, политическом секторах?

Помимо экологических вопросов, которые этот проект может решить, мы понимаем, что это принятое решение принесет пользу всей планете, всем людям.

Это очень серьезный проект. Кроме того, это замечательный прецедент, когда в непростое политическое время при возникновении реальной глобальной угрозы для планеты, люди сумели найти точки соприкосновения и консолидировались и совместно приняли очень важное решение. Это замечательный пример для всех.

Надеюсь, что во всех секторах это получит поддержку и отразится на их работе самым благоприятным образом. Потому что пример взаимодействия в непростое геополитическое время самый прекрасный, как пример выхода из многих ситуаций. Насчет туризма – это отдельная тема, потому что это уже бизнес, а вот насчет политики, науки и здоровья планеты от этого решения зависит многое, но нужно ждать только позитивных изменений в будущем.

Сегодня принято упрекать правительство в том, что деньги в основном уходят на грандиозные проекты, а, к примеру, массовый спорт в регионах не получает должной поддержки. Что Вы думаете по этому поводу, какие, на Ваш взгляд, есть перспективы развития? Правы ли те, кто ругает? Если да, то в чем?

Я сейчас сторонник мнения, что изначально мы должны создать условия для того, чтобы дети и занимались спортом, на местах. Условия для детей, для молодежи.

Прежде чем делать что-то глобальное. Но с другой стороны, большие проекты – это имидж страны. Так что остается надеяться, что у правительства найдется достаточно средств, чтобы поддержать регионы, большинство из которых собственных ресурсов для создания инфраструктуры, о которой мы говорим, попросту не имеют.

Сегодня спорт – это не только наши медали, но и альтернатива употреблению наркотиков, алкоголя, табака, это возможность увести детей с улиц, воспитать в них стремление к успеху, научить получать радость от спорта. Кроме того, для многих это социальный лифт, который надо правильно отстроить. Поэтому без поддержки правительства большинству регионов будет сложно соответствовать современным требованиям.

Изменилось ли с годами Ваше отношение к тому, что называется "спортивной победой"? Обыграть команду противника и обыграть противника на политическом поле - есть ли тут, на Ваш взгляд, аналогия?

Победа не имеет ведомственного отношения, но есть разные подходы к ее достижению. Спорт – это понятная жизнедеятельность людей, а политика – это совсем другое, другие правила, и человеку нужны совсем другие качества для того, чтобы побеждать. А в результате победа и там, и там всегда достается сильнейшему. Методы и подходы разные.

Как, кстати, прошла Ваша встреча с главой WADA? Насколько продуктивно? Оцените, пожалуйста, в двух словах ее итоги.

Глава ВАДА ее президент и генеральный директор, который в ежедневном режиме олицетворяет политику организации, работает и выезжает на мероприятия. Я рад, что он откликнулся на мою просьбу о встрече и мы увиделись.

Он показал мне план выхода из кризиса – он очень простой! Ничего сложного не надо делать, надо принять решения, которые, в общем, сегодня дадут возможности для нашего сближения. Я думаю, что если бы эти решения приняли давно, то напряжение бы ушло, и уже был бы некий прогресс в отношениях.

Я уверен, что у ВАДА есть желание помочь Российской Федерации, но они ждут наших действий. Я удивился тому, насколько прост план действий, которые они предлагают для выхода из кризисных ситуаций. На удивление просто. Простые решения, которые мы не можем до сих пор принять. Почему?

Для меня это большая загадка. Но по-прежнему страдают спортсмены, страдают тренеры, страдают болельщики, и в целом ситуация остается подвешенной. Все, что я услышал от официальных представителей, просто как раз-два-три.

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