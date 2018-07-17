Россия, спасибо за чемпионат!

Завершившийся в России Чемпионат мира по футболу превзошёл, наверное, все ожидания хозяев и гостей турнира. Мундиаль продолжался с 14 июня по 15 июля и каждый день этого футбольного месяца был мини-праздником, который ощущался почти в любом доме, а не только на центральных улицах Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов РФ. Главная же прелесть Чемпионата оказалась в том, что футбольное торжество объединило нашу страну со всем остальным миром.

Чем запомнился прошедший в России мундиаль — в материале «Русской Планеты».

Выступление сборной и футбольная эстетика

Незадолго до старта ЧМ Семён Слепаков опубликовал шутливую песню о сборной России по футболу. Автор очень верно уловил настроения и ожидания российских болельщиков и в сатирической манере предсказал печальный итог выступления нашей национальной команды.

Однако вскоре Слепакову пришлось извиняться за свой «прогноз». В стартовом матче подопечные Станислава Черчесова разгромили соперников из Саудовской Аравии (5:0), а потом уверенно обыграли египтян (3:1). Злые языки искали в этих радостных событиях политическую подоплёку, много говорилось о допинге и подкупе, хотя было видно, что россияне играли на кураже и с невероятной самоотдачей.

Важную роль в первых двух победах сыграла оглушительная поддержка трибун и напутствия, которые появились в СМИ и соцсетях перед ЧМ. Ряд футбольных аналитиков считают, что россияне играли скорее назло тем, кто не верил в их триумф.

Так или иначе, результат спортивной агрессии и эмоциональной накачки оказался ошеломляющим, учитывая реальное состояние футбола в РФ. Достаточно сказать, что в 1/8 финала наша сборная выбила испанцев. Это первое крупное достижение за минувшие 10 лет, когда Россия, обыграв Голландию, получила бронзовые медали ЧЕ-2008.

Подопечные Черчесова вернули нам светлое, опьяняющие чувство победы и веру в невозможное, в способность делать, пусть и нечастые, но по-настоящему великие свершения. Наша сборная, уступавшая в рейтинге FIFA всем странам-участницам ЧМ, лишь в серии пенальти проиграла Хорватии, завоевавшей в итоге серебряные медали.

Сейчас, когда эмоции немного остыли, мы можем более трезво посмотреть на причины успеха национальной команды. Россияне выходили на поле как на последний бой и играли только на победу. Это единственно правильная установка на турнир, подобный ЧМ или ЧЕ, и нет сомнений, что она сработала.

Однако, давайте будем честными: с такой самоотдачей каждый матч (например, отборочного турнира) наша сборная играть не сможет. Постоянно находиться на пределе физических и психологических возможностей — это абсолютно невыполнимая задача. Тем не менее, хочется надеется, что триумф России приведёт к системным изменениям в нашем многострадальном футболе.

В целом ЧМ-2018 стал праздником для любителей красивого техничного футбола. Мундиаль продемонстрировал существенный рост профессионального мастерства национальных команд, которые принято записывать в аутсайдеры или в лучшем случае — в «среднячки». Кроме нашей сборной, прежде всего, речь идёт об Исландии, Иране, Южной Корее, Сербии, Швейцарии и Австралии.

Доказательством меняющегося «баланса сил» в футбольном мире является небольшое количеств разгромных счетов и вылет из групп и плей-офф таких грандов, как Германия, Испания, Португалия, Аргентина и Бразилия. Практически все матчи проходили в острой борьбе и изобиловали голевыми моментами.

Заметно увеличился уровень атлетичности мирового футбола. Скорости стали настолько высокими, что едва ли не в каждом матче происходили весьма казусные автоголы и нарушения. Судьям стало сложнее уследить за передвижением мяча и спортсменов. В ответ на рост возможностей спортсменов FIFA дало согласие на внедрение «хоккейной» системы видеоповторов. Благодаря этой новации увеличилось количество пенальти и как следствие — число непредсказуемых результатов.

Безупречная организация

Мундиаль в России по уровню организации можно назвать одним из лучших за всю историю проведения турниров. В первую очередь власти позаботились о транспортной системе, сделав понятную для иностранных пассажиров городскую навигацию. Причём к заблудившимся зарубежным гостям относились крайне снисходительно. Например, невнимательные болельщики неоднократно путали города, где проходили матчи, но для них всегда находили места в гостиницах и подсказывали верную дорогу.

Великолепно была организована система прохода на стадионы и в фан-зоны. Попасть на матч в 80-тысячных «Лужниках» от станции метро можно было в пределах 30-45 минут, а покинуть арену — минут за 20-30. Любители футбола получили возможность без лишней суеты и толчеи наслаждаться потрясающим зрелищем.

В период ЧМ было зафиксировано относительно небольшое количество краж имущества болельщиков (на ЧМ-2010 в ЮАР злоумышленники «обчистили» половину приезжих). В России иностранцы чаще всего становились жертвами собственной наивности и беспечности. В конце концов, спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

Сами болельщики отметились необыкновенным добродушием. Возможно, свою роль сыграло весьма скромная доля европейцев, где наиболее сильны хулиганские группировки. За время мундиаля не произошло ни одной потасовки (вспомните погромы на ЧЕ-2016 во Франции). Иностранцы устраивали мини-шоу каждый день, пели песни и обнимались с болельщиками соперничающей сборной. Никакого негативного влияния на поведение любителей футбола не оказало даже изрядное количество спиртного.

В telegram-каналах, которые ведут офицеры силовых ведомств, утверждается, что на центральных улицах под видом болельщиков дежурили сотрудники правоохранительных органов. Переодетые стражи порядка пресекали провокационные и агрессивные волнения в толпе и кражи. Возможно, об этой секретной миссии нам когда-то расскажут официально, но уже сейчас можно смело говорить, что с точки зрения безопасности мундиаль прошёл на высшем уровне.

Экономика мундиаля

ЧМ в России неоднократно критиковали за высокие расходы. В общей сложности на организацию турнира были потрачены 678 миллиардов рублей, более половины этой суммы (390 миллиардов рублей) были выделены из федерального бюджета. Большие трудности возникли с изысканием средств в регионах.

Однако общий эффект от вложений в спортивную и транспортную инфраструктуру страны обязательно принесёт свои плоды. Известно, что огромный положительный социально-экономический эффект всегда возникает от строительства качественных железных и автомобильных дорог. Появление современных коммуникаций позволило значительно улучшить ситуацию в субъектах федерации.

Например, до ЧМ в Волгограде около 80% дорог находились в аварийном и неудовлетворительном состоянии. Перед мундиалем город начал вторую жизнь. А в Ростове-на-Дону открылся первый за историю РФ международный аэропорт. Быстрорастущий южный миллионник получил возможность полноценно развиваться.

Большую прибыль во время проведения ЧМ получил частный бизнес. Главным образом речь идёт о гостиницах, торговле, общепите и транспорте. В частности, иностранцы на один месяц буквально оккупировали Никольскую улицу в центре Москвы. Точная сумма сверхвыручки неизвестна, но учитывая щедрость любителей футбола, по всей стране бизнес мог заработать как минимум десятки миллиардов рублей.

Важно подчеркнуть, что предприниматели не стали устанавливать заоблачные цены. В целом они, конечно, выросли, но в пределах разумного. Достаточно скромными аппетитами отметились гостиницы, вольнее вели себя рестораны в центре городов и такси. Основные атрибуты праздника под названием «Чемпионат мира по футболу» были доступны среднестатистическому россиянину, а не только приезжим гостям.

По-настоящему дорого обошлись билеты на матчи. Однако цена на зрелище устанавливается в согласии с требованиями FIFA. К тому же Россия должна выручить более 100 миллиардов рублей с продажи билетов — это почти шестая часть от совокупных расходов на мундиаль и менее четверти затраченных бюджетных средств.

Кроме того, как ожидает правительство, доходы от дополнительного турпотока в РФ могут составить 200-350 миллиардов рублей. Иными словами, Россия может так понравится иностранцам, что те захотят посетить её ещё раз или прорекламируют нашу страну своим друзьям. Успешная организация турнира позволяет делать смелые прогнозы по поводу потока иностранных туристов.

Как итог, чемпионат мира по футболу улучшил престиж Российской Федерации в глазах зарубежных стран. Европейцы, отказавшиеся от поездки на мундиаль (в особенности запуганные «Новичком» англичане) наверняка пожалели, что поддались антироссийской пропаганде. Наша страна доказала, что способна выполнять самые сложные задачи.

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