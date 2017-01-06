С Рождеством Христовым!

Православные христиане готовятся встретить один из самых светлых церковных праздников – Рождество Христово. Святитель Иоанн Златоуст называл его началом всей христианской веры.

По его словам, из этого праздника исходят и имеют свое основание все последующие евангельские события, начиная с Богоявления и заканчивая Воскресением Христа, Его Вознесением и Пятидесятницей. Не случайно Рождество разделило историю человечества на две эры — до и после него.

Стоит упомянуть, что традиция отмечать Рождество Христово сложилась не сразу. Христиане отмечали такие праздники, как Пасха, или Воскресение Христово, Рождество, Крещение – в память о важных моментах жизни Спасителя. Но почему же сам факт прихода Христа в наш мир почти до III века нашей эры не отмечался?

Дело в том, что до этого времени отмечался единый праздник – Богоявления, в нем христиане вспоминали сразу три события: рождение, поклонение волхвов и крещение. И лишь спустя несколько веков Рождество и Крещение разделили по разным дням.

Дату прихода Спасителя в наш мир высчитали не сразу: исходя из евангельских сведений, а именно - даты явления Богородице ангела, возвестившего ей о том, что за ребенка она ждет.

Есть и другая версия: в конце декабря праздновался день зимнего солнцестояния, а также римские сатурналии. Чтобы «заменить» языческие традиции новыми, христианскими, и было решено положить начало празднованию Рождества.

В последнее время все чаще можно встретить мнение о том, что празднование Нового года в России в нынешнем варианте – неудобное, когда вся страна вынужденно ничего не делает, а затем с огромным трудом возвращается в нормальный рабочий ритм. Обжорство да гулянья, да еще и в пост перед Рождеством – даже те россияне, которые не соблюдают православных традиций, устают от праздного веселья.

Так получилось благодаря «замене» праздника Рождества в советское время более светским и нейтральным Новым годом. Когда большевики приняли решение перейти на григорианское летосчисление, Русская Православная церковь осталась верной юлианскому календарю. Из-за этого Новый год и Рождество поменялись местами.

Конечно, переход на григорианский календарь решил бы все проблемы. Мы стали бы, как и все христиане, вновь праздновать Рождество 25 декабря, а затем – Новый год, не оглядываясь на пост. Однако изменять многовековым традициям было бы неправильно. Правильнее было бы вернуть юлианский календарь – но тогда мы получим волну возмущений от вестернизированной общественности, для которой собственные традиции давно перестали что-либо значить.

Главное – что они продолжают быть важными для нас, для тех, кто помнит, что такое Россия, и что ее история не ограничивается XX веком. В самом деле, живут же израильтяне, японцы и китайцы по своему собственному летосчислению, а добрая часть земного шара измеряет температуру в фаренгейтах и не знает, что такое граммы.

Возможно, вернись Россия к своим традициям, у нас многое бы встало на свое место. Вернуть правильную очередность празднования Рождества и Нового года – казалось бы, мелочь, но это было бы хорошим началом истинного духовного возрождения страны.

Редакция «Русской Планеты» сердечно поздравляет своих читателей и всех православных христиан с грядущим Рождеством Христовым!

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