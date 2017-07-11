Родос – жемчужина Средиземноморья

Когда-то главной достопримечательностью греческого острова Родос был Колосс Родосский, он вызывал удивление всего древнего мира, чтобы посмотреть на это чудо света, мореплаватели меняли маршрут и заезжали на остров.

Знаменитой статуи нет уже двадцать два столетия, но Родос по-прежнему привлекает внимание путешественников, остров небольшой, но достопримечательностей здесь очень много. В этом отношении из многочисленных греческих островов конкуренцию Родосу может составить лишь Крит. Эти два острова являлись центрами эгейской культуры.

Родос всегда был лакомым куском, за обладание которым боролись различные народы. Минойцы, ахейцы, дорийцы, персы, римляне, ромеи, рыцари-госпитальеры, турки, итальянцы, город повидал на своем долгом веку огромное количество этносов. Сегодня Родос – это мирный остров, на котором отдыхают люди со всех стран и континентов, среди них очень много русских.

В старом Родосе

Туристическая индустрия ориентирована на россиян, к нам здесь относятся очень доброжелательно и приветливо, не только потому, что мы привозим сюда деньги, но и потому, что мы с греками одной веры – православной. Однажды в таверне в Фалираки, мы разговорились с официантом, оказавшимся довольно осведомленным в делах … РПЦ.

«Лучший Патриарх Русской Церкви, - с видом знатока говорил он, - это Алексий II», а после угощал ароматной сумой, так здесь называют крепкие напитки собственного приготовления. К церковной и винной теме мы вернемся несколько позже, а пока расскажем об историческом центре столицы – старом Родосе, знакомство с островом лучше начинать с него, это самый настоящий музей под открытым небом.

Родосская крепость с дворцом Великого магистра, построенные в конце XV века лучшими европейскими инженерами по заказу рыцарей-иоаннитов по своей величественности и мощи может конкурировать с известнейшими замками Европы. В XV веке она считалась самой неприступной христианской крепостью. Благодаря ее высоким и мощным стенам, рыцарям-иоаннитам удавалось удерживать эти земли на протяжении двух с лишним столетий. Родосская крепость пала на 70 лет позднее Константинополя.

Тогда, в 1522 году на стенах города с османами сражался сам великий магистр Мальтийского ордена Филипп де л’Иль-Адам. Примечательно, что в конце века Орден нашел покровителей в России в лице императора Павла , который принял титул Великого магистра.

Дворец Великого магистра турки превратили в тюрьму, а отреставрировали его уже в XIX веке итальянцы. Интерьеры огромных залов выполнены в эклектическом стиле, залы дворца украшают работы родосских скульпторов и великолепная мозаика.

Средневековая атмосфера особенно чувствуется на улице Рыцарей, фасады домов которой украшены гербовой символикой. Эта улица приведет к Археологическому музею, в нем представлены предметы всех исторических эпох острова – керамика и амфоры, ювелирные украшения, монеты, большая коллекция мраморных статуй эллинистической и римской эпох, скульптурам отведен целый сад.

Дворец Великого магистра

В старом городе огромное количество ресторанов, кафе и таверн с обширными меню и винными картами. В одном из таких привлекательных местечек мы попали на выступление дедушки-грека, который в честь дорогих русских гостей исполнил на аккордеоне «Катюшу».

Старый Родос удивительное место, по улочкам которого можно гулять бесконечно. Но не единственное, большой интерес представляет Линдос, город на юго-востоке острова. В древности он был одним из трех дорийских городов-государств, о величии которого можно судить по сохранившемуся акрополю – старейшему во всей Греции. Акрополь находится на высокой скале, добраться до нее можно на ослах, за умеренную плату местные погонщики предложат вам эту услугу.

Со смотровых площадок открывается потрясающий вид на море и бухту апостола Павла, на берег Родоса знаменитый проповедник сошел в 57 году. С тех пор остров, как и все вся Греция, стал христианским. Здесь множество православных монастырей и храмов, самым известным из которых является монастырь Цамбика.

Монастырь Цамбика

Сюда, к чудотворной иконе Богородице со всей Греции приезжают женщины, мечтающие о материнстве. Считается, что молитвы перед чудотворной иконой помогают бесплодным парам зачать и родить детей. По сложившейся традиции, в благодарность за услышанные молитвы новорожденных детей нарекают именами Цамбика и Цамбикос. И людей с такими именами в Греции можно встретить немало, Божия помощь – вот самое эффективное средство от бесплодия, и грекам это известно.

Монастыри, как и полагается, находятся в самых труднодоступных местах, добраться до которых не так просто. Монастырь Архангела Михаила на острове Сими, что в 23 километрах от Родоса необычайно красивый, где еще увидишь монастырь на самом берегу Эгейского моря?

Дегустация в винодельне «Александрис»

Греков нельзя назвать истово верующими, к вере они относятся спокойно, после службы они не прочь собраться вместе и пропустить стаканчик-другой. Родос славится своими винами, продегустировать их можно в деревне Эмбона, здесь располагается винодельня «Александрис». Владельцы винодельни подходят к делу не формально и неспешно рассказывают о вине и его производстве. Многие вина острова производятся из аборигенных сортов винограда, купить и попробовать их можно только здесь.

Родос – небольшой остров, но программа пребывания на нем будет очень насыщенной и интересной. Впереди еще половина лета, поэтому, кто еще не выбрал, куда отправиться в путешествие, рекомендуем Родос, он придется по душе самому требовательному путешественнику.

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