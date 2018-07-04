Родина слышит! Как не попасть «на карандаш» спецслужб?

Фразу «Честному человеку скрывать нечего» работники НКВД изобрели в 1937 году вместе с «инновационными» методами допроса. В ходе их дознаний большинство «подопечных» признавали абсолютно всё. Некоторые не доживали до исполнения приговора, получив разрыв сердца. Единицы шли «на конвейер» с гордо поднятой головой.

Маленький уголок мира, куда не может даже в теории сунуть свой нос кто-то другой, — неотъемлемая составляющая развития по-настоящему свободной личности. Можно ли в сложившихся предлагаемых обстоятельствах «помечтать» о «виртуальном пространстве», недоступном для ноги постороннего человека, не говоря уже о работнике полиции, ФСБ или другой структуры, осуществляющей надзорные функции?

Зададим вопросы экспертам. И, начнём, пожалуй, с юристов. На вопрос о том, законно ли хранить на протяжении шести месяцев мою переписку с друзьями или родственниками, коллегами по работе и женой, отвечает Денис Фролов, руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm.

«Русская Планета» (РП): Денис, не противоречат ли принятые Госдумой законы статье 23 Конституции РФ, гарантирующей право на тайну переписки или телефонных переговоров?

Денис Фролов (ДФ): Оттолкнёмся от законов. По закону об оперативно-розыскной деятельности нарушение тайны переписки и переговоров возможно только по решению суда. В Конституции РФ также оговаривается, что ограничение этого права возможно лишь по решению суда. В Определении КС РФ от 09.06.2005 N 248-О содержится определение того, что из себя представляет право на неприкосновенность частной жизни, в том числе, тайны переписки и переговоров. В понятие «частная жизнь» включается та область жизнедеятельности человека, которая относится к отдельному лицу, касается только его и не подлежит контролю со стороны общества и государства, если она не носит противоправный характер. Соответственно, если в рамках проведения оперативно-розыскной деятельности выявляется угроза нарушения закона, то «частная жизнь» нарушающего закон гражданина перестаёт быть таковой.

РП: Что реально изменилось после 1 июля? В каком случае и какие ведомства смогут получать доступ к нашей переписке и разговорам?

ДФ: Доступ к переписке и разговорам граждан получат спецслужбы РФ, занимающиеся оперативно-розыскной деятельностью: МВД, ФСБ, ФСО, СВР, ФСИН, Таможня.

РП: Даже Федеральная служба исполнения наказаний и таможня смогут читать то, о чём я пишу в чате?

ДФ: Да. По закону эти спецслужбы могут получать эту информацию. Но только в процессе оперативно-розыскной деятельности.

РП: Как быть с решением Европейского суда по правам человека? Ведь ЕСПЧ постановил ещё в 2015 году, что правила обмена информацией между операторами мобильной связи и правоохранительными органами нашего государства нарушают права человека. Получается, Россия вообще не обязана учитывать этот факт?

ДФ: Конечно, нет. Ещё 15 декабря 2015 года президент РФ подписал закон, позволяющий Конституционному суду полностью или частично игнорировать резолюции Европейского суда по правам человека.

Итак, обсудить в чате последние решения президента Владимира Путина о повышении пенсионного возраста, критиковать увеличение госпошлин на загранпаспорта или водительские права, перемыть в телефонном разговоре кости шефу и его новой пассии, посекретничать «без оглядки» о том, о сём, не боясь быть уличённым впоследствии, больше не выйдет. Если мы представляем интерес для спецслужб, закон на стороне спецслужб.

«Большой брат» в любой момент может прочитать нашу переписку, а с 1 октября 2018 года прослушать её.

Андрей Кушнир, специалист по информационной безопасности, программист одной из ведущих компаний Республики Беларусь, которую в Евросоюзе ещё вчера называли «последней диктатурой Европы», рассказывает, как изощриться и «не попасть на радар».

«Русская Планета» (РП): Андрей, как вы знаете, помимо преступных элементов, пакет Яровой вызвал неоднозначную реакцию у законопослушных граждан, многие из которых не желают чувствовать себя «под колпаком у старика Мюллера». Что посоветуете?

Андрей Кушнир (АК): Совет здесь может быть только один. Если вы не хотите, чтобы кто-то прочитал или услышал ваши крамольные или бытовые разговоры, просто не говорите и не пишите о том, что может быть использовано против вас.

РП: Допустим, я решил «поиграть в шпионов». И попросил у вас оформить на своё имя белорусский номер. Либо купил у друга, проживающего в другой стране, украинскую, эстонскую, литовскую сим-карту. Спасёт ли меня (чисто гипотетически) такой ход от внимания российских спецслужб.

АК: Да. Но не в России. Роуминг любого зарубежного оператора проходит через каналы местной связи в РФ. Следовательно, могут быть перехвачены и переписка, и телефонный разговор.

РП: Можете ли порекомендовать какие-то мессенджеры, которые, скажем так, являются «меньшим из зол»? То есть, наиболее безопасны.

АК: В настоящий момент относительно безопасным является Signal…

РП: А как же Telegram с его «героическим» противостоянием Роскомнадзору и воспетой многими «неуязвимостью» для спецслужб?

АК: Я бы не стал делать Telegram эдакой «цитаделью анонимности». Его необходимо использовать исключительно в тандеме с VPN.

РП: Поясните для той части аудитории, которая не знает, что это?

АК: Google в помощь. Это технология, с помощью которой можно с высокой степенью вероятности зашифровать передаваемую информацию и местонахождение адресата.

РП: Установил VPN – и можно спать спокойно?

АК: Не совсем. Надо, чтобы VPN использовали не только вы, но и те, с кем вы общаетесь. Тогда вычислить вас сложнее.

РП: Что посоветуете тем людям, которые чрезмерно активны в соцсетях с учётом вступления в законную силу «пакета Яровой»?

АК: Пусть зайдут ко мне на страницу «ВКонтакте».

РП: В смысле?

АК: Минимум личной информации, минимум откровенных фото. Никогда не подтверждайте присланные приглашения в социальные группы от незнакомых людей. Может наступить «прекрасный момент», когда эта группа будет признана экстремистской, а вам придётся отвечать.

РП: Прямо за действия в создании организованной группы?

АК: Да. И это не шутки. Судя по количеству уголовных дел, которые возбуждены в России за посты и репосты «ВКонтакте», социальная сеть плотно взаимодействует со спецслужбами.

РП: А насчёт поисковиков, использования почты? Будут какие-то советы с вашей стороны?

АК: И ещё раз скажу: Google в помощь. Это американский поисковик. Крупнейшие российские поисковые системы – Яндекс, Mail.ru включены в реестр организаторов распространения информации. Они тоже обязаны предоставлять информацию о том, «чем вы дышите в интернете».

РП: То есть, если я вчера со служебной целью искал с помощью Яндекса так называемые «опасные социальные группы» в соцсетях, вбивая в поисковую строку Яндекса соответствующие запросы про «группы смерти», то меня могут «взять на радар»?

АК: Могут. Всё могут сделать, если есть запрос от спецслужб. Что касается почты: используйте Gmail, поставьте двойную авторизацию (через разовый код, приходящий на телефон), пользуйтесь iPhone – его труднее взломать. Регулярно очищайте почту и никогда не думайте, что вы в безопасности, если используете всё перечисленное. В том числе, зарубежные, якобы, не подконтрольные отечественной контрразведке сервисы. Ведь интерес можно представлять не только для ФСБ, но и для АНБ, ЦРУ.

Пока мы беседовали со специалистами, стало известно, что пакет законов Яровой временно исполняться не будет «по техническим причинам». У операторов связи и провайдеров пока нет сертифицированного технического обеспечения, позволяющего им хранить нашу переписку в чатах и записанные звонки. А использовать несертифицированное оборудование запрещает закон.

Кажется, процессы законотворчества зашли в тупик. Что же теперь делать?

Принимать закон, разрешающий использовать не сертифицированное оборудование?

Срочно сертифицировать необходимую технику?

Отменять пакет законов?

Об этом депутаты подумают в ходе осенней сессии. Ведь с завтрашнего дня у них каникулы.

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