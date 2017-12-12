РодченкOFF

Судьба предателей Родины остается незавидной. По странному стечению обстоятельств никто из них не умирает своей смертью.

Еще 7 лет назад, в 2010 году на одной из пресс-конференции кто-то из журналистов задал главе российского государства вопрос о том, устраняет ли Россия тех, кто ее продал. «Предатели сами загнутся», — лаконично ответил он, добавив: «Какие бы 30 сребреников эти люди не получали, эти деньги колом станут у них в горле».

В тот день Владимир Путин, конечно же, говорил не о Родченкове, еще не успевшем совершить свое «черное дело». Речь шла о бывшем полковнике Службы внешней разведки Александре Потееве.

Сбежав в США, где давно проживала его дочь, он выдал группу, состоявшую из 11 нелегальных российских разведчиков, многие из которых, десятилетиями работая за границей, приносили России бесценную информацию.

Александр Потеев был приговорен судом нашей страны к 25 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене и дезертирстве. Но, конечно же, вернуться на Родину, чтобы понести заслуженное наказание, предатель не спешил…

Фото: Федеральная служба маршалов США

Александр Потеев. Фото: архив ФСБ

По официальной версии специальных подразделений, занимающихся физическим устранением людей, которые совершили предательство, в современной России нет. Но как все обстоит на самом деле?

Немного истории!

Говоря о загадочных смертях предателей России, нельзя не вспомнить про подполковника советской и российской госбезопасности Александра Вальтеровича Литвиненко. Он получил политическое убежище в Британии в обмен на россказни о том, что ему и его коллегам российские власти поручали убить Бориса Березовского.

Оказавшись на берегах Туманного Альбиона, Литвиненко продолжал лгать, издавая книги о том, что ФСБ взрывала дома в Москве на Каширском шоссе. Он обвинял главу российского государства во всех смертных грехах, включая педофилию и создание вычурных коррупционных схем.

В ноябре 2006 года, встретившись за чашкой чая с одним из бывших охранников Березовского Андреем Луговым, Литвиненко внезапно почувствовал себя плохо и, успев принять ислам в присутствии чеченского сепаратиста Ахмеда Закаева, умер мучительной смертью в Лондонской университетской клинике.

Александр Литвиненко. Фото: YouTube

При странных обстоятельствах ушел из жизни и его спонсор – Борис Березовский, который якобы «покончил с собой» после серии безуспешных судебных баталий с Романом Абрамовичем, ВГТРК и… собственной женой.

Борис Березовский. Фото: Газета.ру

Можно дополнить список именем Бориса Немцова, самым активным образом сотрудничавшего с Соединенными Штатами в части разработки антироссийских санкций. Этого политика, который работал против своей страны на деньги американского миллиардера Джордж Сороса, «подловили» в самый пикантный момент – во время прогулки с украинской «девушкой низкой социальной ответственности» на Большом москворецком мосту.

Фото с места убийства Бориса Немцова. Rusvesna.su

А что же двойной агент Потеев, с рассказа о котором мы начинали? Нанесший неоценимый ущерб интересам своей страны человек, был… обнаружен мертвым сравнительно недавно — 7 июля 2016 года, о чем сообщил «Интерфакс», сославшись на свои источники.

Но кто, если не российские спецслужбы «щедрой рукой» подливает предателям полоний в кофе, помогает просунуть голову в петлю из шарфа или, по старинке, разряжает в них обойму?

Лица исполнителей (или тех, кто умело играет их роль) мы время от времени видим на скамье подсудимых. С заказчиками дело обстоит сложнее. Существуют ли в России те самые «эскадроны смерти», рука которых способна дотянуться в любую точку мира, чтобы крепко сжать горло насолившей стране «ехидны»?

Этот вопрос мы задали подполковнику Федеральной службы безопасности в отставке, который на условиях полной анонимности согласился ответить на наши вопросы. Назовем его Александр Валентинович.

«Русская Планета» (РП): Александр, буквально несколько дней назад на российских телевизионных экранах завершился показ сериала «Троцкий» с Константином Хабенским в главной роли. Один из идеологов свершившейся 100 лет назад революции, Лев Давыдович Троцкий, умирает в конце фильма от рук Рамона Меркадера, сотрудника НКВД…

Александр (АВ): Начнем с того, что Рамон Меркадер, который известен также под именем Рамона Ивановича Лопеса, сотрудником НКВД не был. Это был агент – человек соответствующих воззрений, имевший оригинальную биографию, а также идеально подходивший для выполнения это задания. За ним несколько лет велось наблюдение, затем состоялась, собственно, вербовка, была тщательно разработана операция по внедрению Меркадера в окружение Троцкого. После выполнения задачи этот человек отбыл максимально возможное по мексиканским законам наказание – 20 лет, затем его переправили в СССР, где он был всячески «обласкан властью»…

РП. Но ведь это были «оттепельные времена», а ликвидация Троцкого была разработана в период «сталинской диктатуры»? Нестыковки нет?

АВ: Отвечу так: даже если в стране происходит радикальное изменение политической конъюнктуры, люди, которые посвятили свою жизнь выполнению задания спецслужб, должны получать заслуженное вознаграждение...

РП: Именно поэтому Меркадер, переправленный в СССР, стал Героем Советского Союза и получил квартиру в Москве?

АВ: Конечно! Иначе, зачем Хрущеву, которого, кстати, тоже подозревали в сочувствии к троцкизму и симпатиях к Троцкому, награждать убийцу Льва Давыдовича?

РП: Сегодня в ФСБ, СВР, ГРУ есть подразделения, которые могут физически ликвидировать предателя, врага, находящегося за рубежом?

АВ: Неправильно ставите вопрос. Если спецслужбы любой страны мира, включая Сирию и Зимбабве, не в состоянии разработать и реализовать такого рода операцию, значит это не спецслужбы.

РП: Насколько обоснованы предположения, что к убийству Литвиненко, Березовского, Политковской, Немцова, Потеева причастны российские силовые структуры?

АВ: Спецслужбы, безусловно, имеют самое непосредственное отношение к ликвидации этих персонажей. Но не российские. Несмотря на то, что многие громкие заказные убийства не раскрываются никогда, заказчика почти всегда можно назвать, ответив на классический вопрос: «Cui prodest?» (прим. авт. – «Кому выгодно?»). Так вот ни с какой точки зрения смерть Политковской или Потеева, с которым я был знаком лично, не выгодна российским властям, лично Владимиру Путину, кому бы то ни было. А вот тем, кто пытается создать российскому президенту образ человека, который вместо торта на день рождения заказал себе голову известной журналистки, - этим, как раз, да!

РП: А как же месть? А как же «чтоб другим неповадно было»?

АВ: Структуры, выходцем из которых является, в том числе, президент Российской Федерации, это организации, где люди руководствуются логикой и трезвым расчетом. Убийство из мести настолько же не оправдано, как и смертная казнь. Это очень «популистская» мера, которая хорошо успокаивает массы, но не дает практического результата. Совсем другой случай, когда необходимо тем или иным способом пресечь действия человека, который намерен нанести ущерб!

РП: Современные российские спецслужбы пресекают такую деятельностью «хирургическим путем?»

АВ: Никто, я подчеркиваю, никто из моих коллег не будет отвечать на этот вопрос. В том числе, и Владимир Путин. Сколь бы прямолинейными не казались многие ответы президента, он никогда не станет делать заявления, которые могли бы нанести ущерб стране. Скажу одно: убийство человека в любых предлагаемых обстоятельствах не может быть действенной профилактической мерой, сдерживающих других — например, потенциальных перебежчиков.

РП: А как же байки Суворова, который в своем романе «Аквариум» описывал процесс кремации в печи живого человека – предателя из ГРУ Олега Пеньковского?

АВ: Отличный художественный прием, не более. Кстати, предатель и перебежчик Виктор Суворов, который с 1978 года живет в Лондоне, ни от кого особо не скрываясь, это живое доказательство того, что устранять человека, нанесшего ущерб, пост-фактум просто никому не нужно. Можно казнить каждого десятого, пятого, третьего. Но те, кто будет брать взятки, убивать, предавать всегда найдутся. В Китае смертную казнь можно получить за взятку. Что? Не берут взятки? Каждый втайне надеется: да минует меня чаша сия…

РП: Но чаша с полонием, все же, кое-кого находит…

АВ: Повторюсь казнить предателя исподтишка, когда он уже сделал свое дело или продолжает вредить, абсолютно незачем. Не нужно ставить в один ряд Троцкого, имевшего миллионы единомышленников по всему миру, и Родченкова, который давно выложил не только все, что было, но и то, чего не было никогда.

РП: Его показаниям охотно поверили.

АВ: Пусть это останется на совести устроителей того судилища, за которым мы могли наблюдать 5 декабря.

РП: Вы про Освальда и Макларена?

АВ: Причем тут они? За ними стоят люди, у которых, я более чем уверен, есть на рабочем столе своя папка с компроматом и на Освальда, и на Макларена. Это наши, как говорит Владимир Владимирович, заокеанские «партнеры».

РП: Какой у вас прогноз по поводу будущего информатора WADA Родченкова?

АВ: Как говорил один из героев старой доброй сказки, за его жизнь я не дал бы дохлой мухи. Родченков – «выжатый лимон», который потенциально опасен для своей «новой родины» и «новых хозяев». Зачем его держать, постоянно подпитывая средствами, если он может в любой момент «дать обратный ход» и начать говорить правду? ЦРУ легче ликвидировать Сергея Владимировича, создав посмертный ореол мученика и борца за допинговую чистоту. Это ведь в тренде! Можно еще больше демонизировать образ «мстительного Путина», над созданием которого так усердно и тщательно работает Запад.

РП: Когда и как это произойдет?

АВ.: Наши «заокеанские партнеры», как показывает практика, любят «подбрасывать» нам подарки к праздничным датам. Если я не ошибаюсь в своих расчетах, то Родченкова может не быть уже до нового года. Относительно того, как это произойдет… Вероятно, выберут что-то таинственно-мистическое, чтобы каждый, кто прочитал хотя бы один шпионский роман или посмотрел фильм, мог узреть «руку Кремля».

«РП»: Последний вопрос. Предательству нет оправдания?

АВ: Есть. Только одно. Предательство во имя правды, как бы ни пафосно это прозвучало. Иначе, нужно было бы ненавидеть тех, кто работал на Советы, предавая интересы Третьего Рейха. И скажу вам прямо: Сноуден – по гамбургскому счету! — никогда не смоет с себя клеймо предателя своей страны. Но он предал ее во имя правды. И сегодня это оправдывает Эдварда.

РП: Спасибо за Ваши ответы, Александр Валентинович.

Продолжение следует…

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