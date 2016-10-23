О революции без идеологического штампа
Репродукция картины Веры Любимовой «Приезд В. И. Ленина в Петроград 3 апреля 1917 года»

Репродукция картины Веры Любимовой «Приезд В. И. Ленина в Петроград 3 апреля 1917 года»

В будущем году будем отмечать 100-летие революции. Какой?

Вопрос этот на самом деле важен и нуждается в определенной корректировке. В советскую эпоху революция официально именовалась Великой Октябрьской социалистической. А предшествовавшая ей в феврале того же рокового для России 17-го года обозначалась с определенным негативным оттенком – Февральской буржуазно-демократической.

Позиция коммунистов состоит в традиционном разделении двух революций, как принципиально разных по характеру и целям. Коммунисты в этом смысле нисколько не изменились: главное – социальный момент, а не национальный. Хотя, к примеру, французы упор сделали на том, что их объединяет в этнокультурном, историческом плане, а не на характеристике социальных потрясений.

Потому во Франции была Великая Французская революция! Хотя она имела несколько различных этапов. Наиболее радикальный – якобинский – историки любят сравнивать с правлением российских большевиков, особенно по количеству жертв, масштабам террора. У французов был так называемый комитет общественного спасения фактически во главе с Сен-Жюстом, а у русских ВЧК с Дзержинским. Обе политические полиции пользовались неоднозначной репутацией у современников.

Большевики, дабы облагородить негативный имидж чекистов, поручили их заботам беспризорников, коих в результате кровавой мясорубки гражданской войны появилось огромное множество. Но это детали, хотя немаловажные. Главное в том, что на протяжении десятилетий нам вдалбливали в голову коммунистические мифы о якобы «едином пролетариате» и такой же единой, точнее, «мировой буржуазии». Исторические реалии двадцатого века убедительно показали, что подобная трактовка явлений далека от истины.

Революции вообще-то не только зло, но в известном смысле двигатели прогресса. Та же Октябрьская революция стала грандиозным рубежом на пути развития социальных ценностей, причем, не только в нашей стране, но и во всем мире. Люди среднего и особенно пожилого возраста прямо-таки с пиететом вспоминают бесплатные образование, здравоохранение и почти бесплатные дома отдыха, санатории.

А разве была проблема с поиском работы? Правда, по последнему моменту экономисты могут обоснованно возразить. Превышение предложения труда над спросом отнюдь не стимулирует экономику. Но экономические постулаты большинству населения до фени! Люди в массе своей отношение к жизни, реалиям бытия ощущают…кожей, а научную аргументацию специалистов как бы и не слышат. Потому, кстати, идеализируют до сих пор советское прошлое, забывая о его изъянах и недостатках, таких, как дефицит повседневных товаров и существование особой социальной касты под названием совпартхозноменклатура.

Все познается, как известно, в сравнении. Рыночная экономика, современное капиталистическое общество образовали такие социальные полюса, какие во времена СССР никому даже не снились!

В общем, была революция, гигантское социальное перетряхивание всех основ жизни, столкновение на идейной основе огромных масс людей. У революции были и плюсы, и минусы. И воспринимать ее нужно не в черно-белом цвете, а во всей палитре социальных черт, красок. Реальность всегда многограннее, нежели идеологические штампы.

Исходя из сегодняшнего дня, из понятия патриотизма, как, вероятно, новой национальной идеи России, необходимо строить будущее и искать в прошлом солидарные мотивы. Одним из базисов единства может и должна стать Великая Русская революция. Само понятие -- Великая Русская -- объединяет всю нацию. Революция была действительно великой и это ни у кого не вызывает сомнений. Назвав революцию Русской, мы, наконец, свершим акт своеобразного общенационального примирения.

И красные, и белые представляли разные идеологические полюса единой нации. Революция нас когда-то разъединила, но-о…она же должна объединить. Мы – русские! Мы – россияне! Настало время отбросить старый идеологический штамп и двигаться сообща к новым целям с современным идеями и духовными атрибутами!

Теги:
Места: Россия
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