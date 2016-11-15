Республика ШКИД возвращается

Депутат Госдумы Владимир Сысоев (ЛДПР) направил запрос первому замруководителю Администрации президента Сергею Кириенко (имеется у РП), с предложением передачи школ-интернатов общего типа и школ-интернатов для детей сирот из ведения Министерства образования и науки РФ в ведение Министерства обороны. Согласно инициативе, на базе интернатов будут сформированы кадетские корпуса с едиными нормативами кадетскойсистемы воспитания.

По словам депутата, предложение направлено в целях улучшения системы содержания детей-сирот, детей, оставшихся без родителей, а также детей из семей не имеющих возможностей обеспечить детям нормальное воспитание (в том числе неполные, многодетные семьи, семьи, где родители страдают тяжелыми заболеваниями).

«Патриотическое воспитание молодежи является неотъемлемой частью образовательного процесса и одним из приоритетных направлений в системе образования России. В тоже время следует отметить, что современные условия экономического и политического реформирования общества изменили социально-культурную жизнь подрастающего поколения в сторону снижения гражданского и патриотического сознания. Именно поэтому в условиях современных вызовов патриотическое воспитание молодежи имеет особую важность», - рассказал в интервью РП Владимир Сысоев.

Он отметил, что хотя процесс формирования личность сейчас носит комплексный характер, однако есть категория детей и подростков, которые лишены одной из основных составляющих воспитательного процесса – семьи. Речь идет о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в детдомах и других учреждениях, находящихся в ведении Министерства образования.

«Каким бы успешным ни было такое учреждение, оно не способно заменить ребенку семью, а образовательный процесс в основном направлен на усвоении необходимых знаний. При этом большее внимание в данном случае уделяется социальному статусу таких детей, а также обеспечению установленных льгот и гарантий. Конечно они все нуждаются в поддержке и защите государства, но к сожалению такой подход влечет за собой формирование потребительского отношения к государству и обществу в дальнейшем. Одним из выходов из этого порочного круга является система кадетского воспитания», - уверен парламентарий.

Председатель Общероссийского союза кадетских объединений "Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России", Член Совета по национальной стратегии Александр Владимиров считает, что всё, что сейчас делается в области кадетского образования - делается в очень правильном направлении.

«20 лет назад, когда мы только начинали, построили первый кадетский корпус в Москве, тогда даже не понимало управление Москвы, Лужков, зачем это. А это делали мы – ветераны-суворовцы. Сейчас в Москве уже более 20 учреждений кадетского образования, вся Россия знает значение слова "кадетское образование", "кадетское движение" "кадетские корпуса", их около 200 по стране, их число увеличивается. Сейчас выпускников суворовских училищ более 200 тысяч и каждый год категория кадет увеличивается на несколько тысяч человек. Мы сейчас проникаем во все сферы и уровни управления страной, и это хорошо, поскольку суворовская школа, кадетское образование способно формировать служивый слой России с детства, как это было всегда», - пояснил Александр Владимиров.

«Мы считаем своё рождение с 1701 года с указа Петра 1 о создании регатского училища в Сухаревской башне Москвы. В императорское и в советское время кадеты верно служили Родине и составляли практически ее «золотой фонд». Сейчас решением Президента в каждом округе формируется президентское кадетское училище, растет число училищ в Министерстве обороны.. Прекрасно, что государство выделяет средства в свое будущее, поскольку дети – это, конечно, наше будущее», - говорит Александров.

В этом смысле передача интернатов в ведение Министерства Обороны явилось бы реальным шагом в спасении человеческого будущего. Депутат Владимир Сысоев об этом и говорит. Как показала практика, множество выпускников кадетских школ пошли дальше по ниве военного образования и стали профессиональными офицерами и ценными специалистами, как в военной, так и гражданской отрасли. У инициативы Сысоева задача большая – дать шанс детям, которым не повезло. Это достойно похвалы.

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