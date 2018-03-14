Развитие внутреннего рынка – как потенциальное туристическое направление

В Москве, в рамках Международной туристической выставки «Интурмаркет» на официальном стенде Ставропольского края прошла церемония подписания соглашения между туроператором TUI Россия и Министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

Цель данного соглашения – взаимодействие в создании благоприятных условий для устойчивого развития туризма на территории края и рекламно-информационное обеспечение продвижения туристских продуктов.

Подписывая документ, Министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александр Трухачев и заместитель генерального директора TUI Россия Александр Сирченко, отметили, что туризм является одной из важнейших сфер социально-экономической и культурной жизни региона.

На сегодняшний день компанией подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере туризма с 25 субъектами Российской Федерации, открыты 11 офисов в различных регионах страны. В конце февраля этого года туроператором были открыты представительства в Ростове-на-Дону, Пятигорске, Краснодаре и Новосибирске.

Подписи под соглашением о взаимодействии и сотрудничестве по развитию въездного и внутреннего туризма были получены также и на официальном стенде Ростовской области. Заместитель губернатора Юрий Молодченко добавил, что администрация области и туроператор TUI намерены способствовать развитию контактов и информационного обмена между субъектами туриндустрии и взаимодействовать в организации и реализации межрегиональных туристических маршрутов на территории Ростовской области.

Перед началом подписания Сирченко подчеркнул, что в их компании расценивают Ростовскую область как очень перспективный с точки зрения развития туризма регион с хорошо развитой инфраструктурой, богатым культурным и историческим потенциалом.

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