«Вы разрушили мою психику и жизнь»

Трагедия под Псковом, где два 15-летних подростка, молодой человек и его девушка, обстреляли полицейских, а после покончили с собой, ставит жирный знак вопроса напротив последней законодательной инициативы вывести побои в семье из разряда уголовных преступлений. Вызывает недоумение реакция сенатора Елены Мизулиной, обвинившей в трагедии «компьютерные игры» - несмотря на то, что причины своего поступка подростки объяснили сами, ведя трансляцию через соцсети. «Мы сбежали из дома из-за плохих отношений с родителями. Теперь нас нашли менты», - говорит в канал девушка.

Знакомые девушки, которую звали Катя, рассказали журналистам, что у нее были сложные отношения в семье. Как стало известно ИА «Народные новости», незадолго до трагедии девушка пришла домой пьяной и серьезно поругалась с отцом. Одноклассники рассказали, что мужчина избил школьницу в ходе конфликта. Другие СМИ – например, «Комсомолка», сообщают, что мужчина приходился Кате отчимом: бывший спецназовец, «волевой и сильный мужчина». После очередного избиения (как пишет та же Комсомолка со слов друзей подростков - девушку избила мать) Катя вместе со своим молодым человеком Денисом (избиение произошло на его глазах) решила сбежать из дома. Было это 11 ноября.

Подростки спрятались в одном из частных домов в поселке Струги Красные, в 70 километрах от Пскова. Там жили родственники Кати, однако на тот момент в доме никого не было. Подростки влезли в дом через окно. Мать девушки обратилась в полицию, поскольку подростки взяли из дома ее банковскую карту, и ребят принялись искать. После обеда 14 ноября к дому подъехала полицейская машина. Внезапно по ней был открыт огонь. Дальнейшее похоже на сюжет плохого фильма: на протяжении нескольких часов подростки отстреливались от полицейских, ведя трансляцию в живом режиме в социальных сетях. Оружие они взяли в доме: пистолет, ружья и патроны. «Трофеи» подростки сразу же сфотографировали и выложили в сеть. Среди патронов – деньги, рубли и доллары, а также виски и упаковка презервативов.

Катина мама пыталась уговорить дочь открыть дверь. В ответ молодой человек выстрелил ей в правое бедро. Каждое свое действие подростки комментировали в соцсетях. «Если нас посадят, то лет на 25. Выйдем такие… 40-летние», - говорит Катя. Денис размышляет, сколько лет ему добавят, если он попал в полицейского. Зачитывает смс: «Денис, одумайся, пожалуйста. У вас вся жизнь впереди». «Какая жизнь впереди? Они не понимают, что мы натворили?» - добавляет девушка. «Если мы сейчас вернемся, то жизнь, по сути, кончена будет. Уголовка, проблемы с родителями, проблемы в школе… Ну, и смысл нам возвращаться?»

Вскоре подростки перестали выходить на связь. Было решено начать штурм дома. Сотрудники спецподразделения не открывали огонь по подросткам, сообщили в пресс-службе Росгвардии, а при штурме использовались светошумовые гранаты. Войдя в дом, стало понятно, почему подростки затихли: их уже не было в живых. По предварительной версии следствия, Денис выстрелил в подругу, а затем покончил с собой.

Администрация социальной сети «Вконтакте» закрыла возможность оставлять комментарии на личной странице Дениса, страничка Кати уже была ограничена настройками приватности. Одноклассники, друзья, знакомые и просто пользователи Интернета успели оставить множество сообщений. Кто-то осуждал ребят за столь глупый и необдуманный поступок, а кто-то прямо обвинял в смерти ребят их родителей. «Дети сперва начудили немного… + алкоголь, страх ответственности и пошло поехало… Они ж и правда думали что им по 25 лет тюрьмы дадут. Кто б что не говорил, а ответственность на родителях. Нельзя родить ребенка и смотреть, как он растет словно трава».

Теперь Следственному комитету придется установить все обстоятельства гибели подростков. Были ли они под действием алкоголя или наркотических веществ? Действительно ли отчим девушки ее регулярно избивал? Компьютерные игры, скорее всего, ни при чем, а вот проверить, были ли связаны подростки с так называемыми суицидными «группами смерти», следователи обязательно планируют. Немаловажным фактом стало и то, что распространение по интернету видеозаписей с трансляции, которую осуществляли перед смертью Денис и Катя, может быть опасно для психики других подростков – даже несмотря на то, что на публике (в разговорах с журналистами и в соцсетях) их сверстники и друзья однозначно негативно оценивают их поступок, называют его глупым и необдуманным.

Дело пообещала взять под личный контроль детский омбудсмен Анна Кузнецова. Сегодня СК России уже объявил о том, что открывает «сезон охоты» за «группами смерти», уже пошли задержания – как сообщается, в Подмосковье. Поможет ли это предотвратить в будущем трагедии, подобные той, что произошла под Псковом? Быть может, ребята и не планировали изначально покончить с собой, но испугались ответственности за то, что успели натворить, и пошли на такой страшный шаг. И это на фоне того, что Госдума собирается декриминализировать побои, совершаемые в семье.

С одной стороны, логика в действиях депутатов есть: избиение случайного человека на улице было административным правонарушением, а конфликт внутри семьи – уголовным преступлением. Выходило так, что за шлепок по попе родителей могли не только лишить родительских прав, но и посадить в тюрьму. Однако если верить статистике МВД, ежегодно 26 тысяч детей становятся жертвами преступных посягательств со стороны родителей, две тысячи детей и подростков не выдерживают и кончают жизнь самоубийством, а десятки тысяч убегают из дома. Как считают эксперты, угроза уголовного наказания могла работать как профилактическая мера, предотвращая новые преступления. Хочется искренне надеяться, что в конечном итоге все инициативы помогут добиться снижения детских смертей и при этом не пойдут во вред семьям.

Далее в рубрике