Расстрел на фабрике «Меньшевик»

Ранним утром 27 декабря некто Шамсутдин Раджабов уверенно ступил в сопровождении судебных приставов на территорию фабрики «Меньшевик», генеральный директор которой — некто Илья Иванович Аверьянов — задолжал ему круглую сумму. По предварительным данным речь идет о миллионах рублей.

В планы Раджабова входило намекнуть должнику, что, согласно доброй традиции русских людей, в преддверии Нового года необходимо закрывать накопившиеся за год долги. Следует заметить, что сумма средств, которые Илья оказался должен кредитору, оказалась настолько велика, а отказ их возвращать настолько категоричен, что Шамсутдин инициировал в отношении своего обидчика в суде гражданское дело. Конечным пунктом судебного процесса было банкротство предприятия, расположенного на юго-востоке Москвы в районе Люблино.

В этот ранний час Ильи Ивановича Аверьянова еще не было на рабочем месте. И судебные приставы приступили к выполнению своих служебных обязанностей, вскрывая двери запертых помещений.

Чуть позже, вместе со своей сестрой Екатериной, на фабрике появился местный «царь и Бог» — Илья Аверьянов, которому доложили обстановку подчиненные. Спустившись к машине, Илья достал из салона автомобиля карабин «Сайга» (читай – охотничий «Калаш»), разработанный на базе АК/АКМ и позволяющий вести огонь в полуавтоматическом режиме.

Фото: соцсети

Поднявшись на этаж, он заметил работающих на предприятии сотрудников Федеральной службы судебных приставов и — без объяснения причин! — открыл по ним огонь.

Не оказав сопротивления, приставы ретировались. Но, услышав выстрелы, навстречу Аверьянову шагнул сотрудник службы безопасности предприятия Алексей Костиков, который попытался его образумить. Илья Аверьянов произвел в него 4 прицельных выстрела: 31-летний мужчина скончался на месте.

Источники сообщают «Русской Планете», что от выстрелов по адресу Иловайская, дом 20, корпус 1 также пострадали, как минимум, трое (по другим данным – четверо человек, оказавшихся в прицеле у Аверьянова).

Среди них не только люди, находившиеся на предприятии, но и случайные прохожие, попавшие под горячую руку с зажатой в ней «Сайгой». Дело в том, что, учинив бойню на фабрике, Аверьянов вышел пострелять на улице. Однако, заслышав сирены полицейских машин, гендиректор забаррикадировался на предприятии и взял заложников.

Чем знаменита фабрика «Меньшевик»? Как сообщила Газета.Ру, у истоков образованного на излете ХХ века предприятия, стояли две бизнес-леди. Генеральное руководство компанией до сегодняшнего дня осуществлял Илья Аверьянов. Фабрика «Меньшевик» производит и поставляет кондитерские изделия не только в магазины России, но и на территории предприятий в странах СНГ.

Претензии к предприятию были не только у кредиторов, но и у наемных работников, которым месяцами не платили зарплату. Наименование «Меньшевик» можно встретить в списках недобросовестных работодателей, где, начиная с 2010 года, люди пишут об элементарном свинстве, с которым им пришлось столкнуться в ходе работы на «Меньшевике».

Так, на сайте с красноречивым названием «Хуже.нет» кто-то из бывших работников оставил отзыв, из которого следует, что начало безумству генерального директора «Меньшевика» и его сестры было положено далеко не сегодня!

Еще 7 лет назад Аверьянов

- уже был должен деньги кредиторам

- не выплачивал сотрудникам зарплаты, ограничиваясь унизительными подачками в 1,5-5 тыс. рублей «на поддержание штанов»

- увольнял сотрудников, не имеющих отношение к службе клининга, за отказ мыть полы.

На этом же сайте «Хуже.нет» к «во всех отношениях конструктивному диалогу» со своими бывшими подчиненными подключился некто «Илья Иванович», который представился директором «этой шарашки».

Работодатель, слетевший сегодня с катушек окончательно, не стеснялся в выражениях, называя обманутых сотрудников «дебилами, благодаря которым он и его семейка всегда будут иметь стабильный поток денежной наличности», и упрекая их в том, что за все время работы никто из них не удосужился написать коллективную жалобу в трудовую инспекцию.

Судя по всему, причиной срыва неуравновешенного человека стал тот факт, что суд в очередной раз подтвердил правомерность действий судебных приставов, с которыми не раз судился Аверьянов, педалировавший тему незаконности их действий.

Вопрос «Как такое стало возможным среди бела дня в Москве?» может показаться нашим читателям риторическим. Ни для кого не секрет, что на высшие посты российских компаний, благодаря издревле приятой на Руси традиции кумовства, назначаются люди, чувствующие себя «удельными князьками» - откровенные социопаты, считающие своих подчиненных бесправными холопами, которым можно месяцами не платить зарплату, запугивая «увольнением по статье» и испорченной трудовой книжкой.

А упомянутая Ильей Ивановичем Аверьяновым в публичной переписке с бывшими работниками трудовая инспекция может бесконечно отфутболивать заявителей по различным инстанциям – от прокуратуры до суда, намекая на возможность уладить дело с работодателем полюбовно — в досудебном порядке.

Тем более, распространенная в России порочная практика выплаты причитающихся денег в конвертах, когда работник соглашается получать зарплату «черным налом», имея в качестве законной зарплаты «символические» 15000-20000, делает круг невыплат зарплаты замкнутым, превращая нанятого человека в покорного раба.

Но… может быть после сегодняшнего дня, когда от рук неуравновешенного руководителя предприятия погибли и пострадали люди, что-нибудь изменится, и контроль над соблюдением законодательства руководителями частных предприятий будет усилен?

Как говорил герой «Белого солнца пустыни» товарищ Сухов: «Это вряд ли!».

Когда статья готовилась к выходу, стало известно, что бойцы ОМОНа и Росгвардии приступили к штурму помещений фабрики «Меньшевик». Ведется поиск Ильи Аверьянова.

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