Расскажи о Победе
Расскажи о Победе

На "Русской Планете"

Через считанные часы, в ближайший вторник, 9 мая, благодарный мир снова помянет воинов, павших в неравной битве с фашизмом. Неравной битве, которая, тем не менее, завершилась нашим Триумфом, очередной победой Русского оружия, Русского духа.

72 года тому назад - тем же утром, что и летом 41-го - голос Юрия Левитана провозгласил "о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил". Развернув фашиста на подступах к Уралу, советский воин погнал его в Берлин, дошел до Рейхстага и водрузил знамя Победы. Идеология ада, построенная на ядерной смеси зла, бесчестия, наглости и глупости, была посрамлена и позже осуждена в Нюрнберге.

Об этом мы помним, за это благодарны нашим отцам, дедам, прадедам, прапрадедам. И будем слушать их рассказы о тяжкой солдатской лямке, о сырых холодных окопах, где сама Смерть была частой гостьей. И не каждому удавалось ее прогнать...

Издание "Русская Планета" приглашает Вас рассказать о подвиге своих родных и близких. В День Победы мы опубликуем подборку рассказов, воспоминаний, дневников, фотографий, стихов, рисунков - того, чем наш дорогой читатель согласится поделится. Расскажите нам и Миру о том, как Ваши родные ковали общую Победу над врагом.

Ждем Ваши письма с рассказами на v.martynyuk@rusplt.ru (с пометкой "Расскажи о Победе" в заголовке письма)

Знамя над Рейхстагом, Берлин, 1945г. / фото: Е.Халдей

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