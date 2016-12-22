Раскаявшаяся и виноватая

Варвара Караулова приговорена к четырем с половиной годам колонии за попытку бегства в ИГИЛ – запрещенную в России террористическую группировку. Такой вердикт вынес Московский окружной военный суд. Обвинение просило назначить нерадивой студентке наказание в виде пяти лет лишения свободы и штрафа в 150 тысяч рублей. Суд счел доводы прокуратуры убедительными – следствие доказало, что действия Карауловой были приготовлением к преступлению. Сама Караулова, впрочем, уверяет, что никаких терактов совершать не планировала, а просто неудачно влюбилась.

Какой же силы должна быть любовь, которая может заставить молоденькую девушку отказаться от учебы в престижном ВУЗе – Караулова была студенткой философского факультета МГУ, с которого ее отчислили, принять новую веру и, по сути, отказаться от всей своей прежней жизни? В наш век интернета все эти яркие чувства кипели в интернете. Караулова поведала суду, что с 2012 она года общалась с Айратом Саматовым, который представлялся ей Владом, ради него она приняла ислам. В 2014 году Саматов уехал в Сирию, их переписка прекратилась, а в марте 2015 года она «вышла замуж» по скайпу на некого Надира, находившегося в Сирии.

«Я чувствовала себя подавленно, потому что мне написала девушка и спросила про Айрата, я поняла, что это она имеет в виду Влада. Я почувствовала сильную боль, думала, что это, может быть, его жена или любовница, думала, что это предательство с его стороны, и решила выйти замуж за Надира», - цитирует Караулову ТАСС.

После этого с ней на связь вышел Саматов, и она передумала улетать к виртуальному мужу. По словам Карауловой, на связь вышел Саматов и рассказал, что Надир состоит в ИГИЛ и что брак по скайпу не является действительным. Когда Саматов снова пропал, с Карауловой связалась девушка и предложила уехать в Сирию, заявив, что там есть неплохая возможность выйти замуж. «Мне прислали деньги и билет. Однако я думала, что в Сирии все же найду Саматова», - рассказала Варвара.

Многие задаются вопросом: зачем обычной девушке — такой, как Варвара Караулова, вдруг ехать в ИГИЛ? Ответ на это «Русской Планете» дал психолог Ростислав Прокопишин, сотрудник Центра экстренной психологической помощи, научный сотрудник МГППУ. По его мнению, для психологов обычных людей не существует. «У каждого человека свой комплекс внутренних проблем. Почему вербуют в первую очередь молодых? У них еще не сформировалась собственная система ценностей, молодежь не знает цену жизни, лишь щупает эту грань. Интернет для них более авторитетен, чем собственные родители. К тому же они не видели своими глазами, что такое революция и каковы ее настоящие плоды. К сожалению, есть объективные причины ухода в ИГ. Невозможно столько лет жить без государственной идеологии. В нашем обществе насажден неявный культ денег, население сильно деидеологизировано, вертикальные социальные лифты не работают. Наше общество сегодня — это общество одиночек, потребителей. Молодое поколение смотрит на своих родителей, которые каждый день транслируют им собственное социальное отчаяние, и понимает, что у них нет перспектив, нет будущего. Такое наблюдается не только в России — просто та же Европа не так громко кричит о своих внутренних проблемах, как мы», - говорит эксперт.

И вдруг вам предлагают альтернативу: социальную справедливость, отмену ростовщичества, романтику революции. Тебя называют братом или сестрой, с тобой общаются, помогают тебе в повседневных заботах. Прибавьте к этому проблемы в семье — и человек уже готов все бросить. Именно так, по словам Прокопишина, молодые девушки и парни попадаются в сети вербовщиков-исламистов, чьи методы практически ничем не отличаются от тех, которые используют различные деструктивные культы и секты.

Людей, которые попадают в деструктивные организации, в том числе и ИГ, с каждым годом становится все больше, а специализированных центров для помощи таким людям — все меньше. Специалисты не первый год пытаются обратить внимание на эту проблему, но каждый раз появляются всякие разные правозащитники, которые защищают почему-то не людей, а права — и получается, что тем самым они защищают террористов в ущерб остальным людям.

По мнению эксперта, в России обязательно нужна государственная программа по борьбе с терроризмом. «Чтобы, например, та же Варвара Караулова не попала в ту же среду уже в тюрьме. Конечно, что-то делается, но локально: например, в кавказских регионах есть свои программы, где людей возвращают из «леса», но люди уходят к исламистам не только на Кавказе. У меня как у специалиста складывается ощущение, что борьбой с терроризмом занимаются только в ФСБ и МВД. Но это касается всего общества, а значит, решать проблему нужно всем сообща. Пока не будет политической воли, препятствовать уходу людей туда бесполезно», - заключает Прокопишин.

Можно много спорить, адекватным ли было наказание Карауловой, или нет – само по себе намерение уехать в Сирию, разумеется, не говорит о том, что Караулова решилась бы на противоправные действия в дальнейшем. Быть может, ее судьба сложилась бы банально – для жен боевиков: после гибели первого мужа ее просто передавали бы из рук в руки, как обычно поступают с женщинами в той среде. Без наказания оставить такую попытку, впрочем, власть также не могла: это будет суровым уроком для всех, кто невзначай неудачно влюбится, а затем будет оправдывать все свои действия помутнением рассудка от избытка чувств.

«Я все осознала, когда оказалась на границе в миграционном центре. Все это было большой ошибкой. Я хочу оставить это в прошлом, не хочу остаться в глазах близких шахидкой и террористкой. Мне кажется, я уже достаточно наказана и мечтаю искупить свою вину… Я с ним общалась потому, что его любила, а не потому, что он член какой-то экстремистской организации. Это любовь была, больная и неадекватная» - сказала Караулова, выступая перед судом с признаниями. Несмотря на столь откровенное раскаяние, по свидетельствам Караулова даже в тюрьме продолжала совершать намаз. И нет никаких гарантий, что радикальная исламистская идеология не пустила корни в ее сердце – пусть даже любовь к боевику осталась в прошлом.

Однако не стоит ждать, что за 4,5 года в колонии общего режима к Карауловой вдруг снизойдет истина и она откажется от разрушительных идей. Вполне может получиться, что выйдет все совсем наоборот. Не секрет, что исламисты весьма активно пропагандируют свою идеологию в тюрьмах. Этот метод вербовки подробно описан журналистами Майклом Вайсом и Хасаном Хасаном в их книге под названием «Исламское государство: армия террора». Еще на заре своего появления, когда термина «Исламское государство» не существовало, радикалы превратили ближневосточные тюрьмы в мощнейшие центры вербовки неофитов и пропаганды своих идей. Многие будущие лидеры и идеологи ИГИЛ приняли своеобразное крещение именно находясь в заключении.

Не стоит думать, что российские тюрьмы в этом плане сильно отличаются. Уже в 2013 году, по данным ФСИН, в тюрьмах насчитывалось свыше 279 мусульманских общин, которые объединяли свыше 10 000 заключенных. Ваххабизация российских тюрем началась еще после Второй чеченской кампании, и к сегодняшнему дню в наших местах лишения свободы действуют не только доморощенные исламисты, но и международные радикальные организации – ИГИЛ, «Братья-мусульмане», всевозможные имараты и так далее.

Лишь мощная государственная программа по борьбе с радикальным исламизмом, причем на всех уровнях, начиная с профилактики, а также с привлечением служителей традиционного ислама, способна поставить заслон на пути расползающейся по нашей стране заразе. Наказывать нужно, но не менее важно подумать над тем, как потом возвращать человека в социум, и сделать так, чтобы он не попадал в ту же самую радикальную среду, от которой его пытаются избавить, находясь в заключении. И уж тем более не начал проповедовать свои идеи дальше, заражая токсином радикализма новые души.

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